Ukraine-Krieg:Großstädte unter Beschuss

Von Michael Bauchmüller, Stefan Braun, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin, München

Am achten Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sich Delegationen beider Länder am späten Donnerstagnachmittag erneut zu Verhandlungen über eine Waffenruhe getroffen. Die Begegnung fand an einem aus Sicherheitsgründen nicht näher genannten Ort an der westlichen belarussischen Grenze statt. Ein erstes Treffen am Montag hatte zu keinem Ergebnis geführt.

Auch diesmal waren die Erwartungen gering, nicht zuletzt, weil der Kreml noch kurz vorher Informationen über ein Telefonat des russischen Staatschef Wladimir Putin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron herausgegeben hatte. Demnach habe Putin seine Forderungen nach einer Demilitarisierung und einem "neutralen Status" der Ukraine bekräftigt. Der Kreml kündigte außerdem an, dass Putin noch am Donnerstag mit den Vertretern des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau sprechen wolle.

Der ukrainische Präsident hatte vor den Verhandlungen ebenfalls Härte signalisiert und von Russland Schadenersatz gefordert. "Ihr werdet uns alles ersetzen, was ihr der Ukraine angetan habt. In vollem Umfang", sagte Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft. "Lernt die Wörter Reparationen und Kontributionen." Kiew plane, jedes Haus, jede Straße, jede Stadt wieder aufzubauen. Keiner der Toten werde vergessen. Ziel der Verhandlungen waren aus ukrainischer Sicht aber zunächst eine Feuerpause und die Schaffung von Fluchtkorridoren.

Die russische Armee versucht weiterhin, strategisch wichtige Städte zu erobern, und hat ihre Angriffe am Donnerstag nochmals ausgeweitet. Am Donnerstag brachte sie Cherson unter Kontrolle, eine Hafenstadt am Schwarzen Meer mit etwa 250 000 Einwohnern. Die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer lag unter Dauerbeschuss. Deren Stadtrat warf Russland "Genozid an der ukrainischen Bevölkerung" vor.

Auch um die zweitgrößte Stadt Charkiw mit etwa 1,5 Millionen Einwohnern gab es schwere Kämpfe. Bewohner berichteten von großer Zerstörung im Stadtzentrum, wo Verwaltungsgebäude und andere staatliche Einrichtungen liegen. Auch viele Wohnhäuser seien getroffen worden. Die Stadt wird nach Angaben aus Kiew aber weiter von der Ukraine gehalten.

Detailansicht öffnen Feuerwehrleute versuchen, ein Feuer in einem Logistikzentrum zu löschen, das beim Beschuss von Kiew in Brand geraten ist. (Foto: Efrem Lukatsky/AP)

In der Hauptstadt selbst wurden in der Nacht zum Donnerstag schwere Explosionen gemeldet. Laut dem Bürgermeister Vitali Klitschko wurden diese jedoch von der ukrainischen Luftabwehr verursacht, die anfliegende Marschflugkörper abgeschossen habe. Er bezeichnete die Lage als "schwierig, aber unter Kontrolle".

Die Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, teilte am Donnerstag nach einer Dringlichkeitsdebatte des UN-Menschenrechtsrats in Genf mit, ihr Büro habe bis Mittwochnacht den Tod von 249 Zivilisten in der Ukraine nachgewiesen. 553 Menschen seien verletzt worden. Die wahren Zahlen lägen mit Sicherheit höher.

Die EU-Kommission stellt sich auf eine starke Fluchtbewegung ein. Man befinde sich in der Ukraine in einer "sehr, sehr gefährlichen Situation", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Rande eines Treffens der EU-Innenminister. "Wir müssen uns auf Millionen Flüchtlinge vorbereiten, die in die Europäische Union kommen." Die Innenminister einigten sich auf ein unbürokratisches, bis zu drei Jahre dauerndes Bleiberecht für Kriegsflüchtlinge, das in wenigen Tagen in Kraft gesetzt werden könnte.

Schon jetzt haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. Alleine in Polen haben mehr als 500 000 Menschen Zuflucht gesucht.

In der Bundesregierung wird erwogen, der Ukraine neben zusätzlicher Ausrüstung auch weitere Waffen zu liefern. Nach Informationen der SZ geht es um Flugabwehrraketen des Typs Strela, die die Bundeswehr nach der Wende aus den Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR übernommen hatte. Von 2700 Stück war am Donnerstag die Rede. Eine Entscheidung darüber stand allerdings noch aus. Der geheim tagende Bundessicherheitsrat muss sich damit befassen.

Unterdessen bereitet das Bundeswirtschaftsministerium Hilfen für betroffene Firmen vor. Geplant sei ein Kreditprogramm nach Vorbild der Corona-Kredite, kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an, "mit großen Laufzeiten und sehr fairen Rückzahlungsbedingungen". Details seien noch offen. "Wir werden alles, was erforderlich ist, tun", sagte Habeck. Zugleich wandte er sich gegen Forderungen, auch Energieimporte aus Russland mit einem Embargo zu belegen. Er sage es ungern, aber: "Deutschland ist von russischen Energieimporten abhängig", auch um Preisstabilität und Versorgungssicherheit zu erhalten. Er würde sich gegen ein Embargo aussprechen, "weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden", sagte Habeck.