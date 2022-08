Von Jan Heidtmann, Uschhorod

Das erste, was einem in Uschhorod auffällt, ist die Abwesenheit des Krieges. Die Sehenswürdigkeiten sind hier nicht in aufgetürmte Sandsäcke gehüllt. Es gibt auch keine Soldaten, die die Straßen sperren, nicht einmal die Reste solcher Roadblocks sind zu erkennen. Während in Kiew ostentativ die ausgebrannten Wracks russischer Panzer zur Schau gestellt werden, steht in Uschhorod eine Ministatue des braven Soldaten Schwejk.