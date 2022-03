Der oberste chinesische Außenpolitiker, Yang Jiechi, spricht in Rom mit Jake Sullivan, dem Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten. Es geht dabei vor allem um die Haltung Chinas zum Krieg in der Ukraine.

Von Lea Sahay, Peking

Nach Angaben von Vertretern der US-Regierung hat Russland die chinesische Führung nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten. Bisher ist zwar nicht bekannt, wie oder ob China auf die Bitten Moskaus reagierte. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington sagte auf Nachfrage zu Russlands angeblichem Hilferuf: "Davon habe ich nie etwas gehört." Das Außenministerium in Peking sprach am Montag von "Desinformation".