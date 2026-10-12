„Energie-Waffenstillstand? Welcher Waffenstillstand?“ Das fragten am Sonntag Ukrainerinnen und Ukrainer in sozialen Medien. In Kiew sei gerade der Strom ausgefallen, berichteten sie, und Charkiws Wärmekraftwerk werde bombardiert. In Russland trafen ukrainische Drohnen ein Rechenzentrum des Technologieunternehmens Yandex.
Krieg in der UkraineIm Senat regt sich Widerstand gegen Trumps Diesel-Deal
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Der US-Präsident ruft einen „Energie-Waffenstillstand“ aus, doch Russland greift auch in dieser Nacht Ziele in der Ukraine an. Eine Gruppe von Senatoren fordert Trump zu einem „unverzüglichen“ Kurswechsel auf.
Von Charlotte Walser, Washington
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