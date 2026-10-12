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Krieg in der UkraineIm Senat regt sich Widerstand gegen Trumps Diesel-Deal

Lesezeit: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump fordert die Ukraine auf, keine Raffinerien mehr in Russland anzugreifen und setzt das Land damit enorm unter Druck.
US-Präsident Donald Trump fordert die Ukraine auf, keine Raffinerien mehr in Russland anzugreifen und setzt das Land damit enorm unter Druck.
MANDEL NGAN/AFP

Der US-Präsident ruft einen „Energie-Waffenstillstand“ aus, doch Russland greift auch in dieser Nacht Ziele in der Ukraine an. Eine Gruppe von Senatoren fordert Trump zu einem „unverzüglichen“ Kurswechsel auf.

Von Charlotte Walser, Washington

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Energie-Waffenstillstand? Welcher Waffenstillstand?“ Das fragten am Sonntag Ukrainerinnen und Ukrainer in sozialen Medien. In Kiew sei gerade der Strom ausgefallen, berichteten sie, und Charkiws Wärmekraftwerk werde bombardiert. In Russland trafen ukrainische Drohnen ein Rechenzentrum des Technologieunternehmens Yandex.

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