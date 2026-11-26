US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte haben Russland nach einem Treffen im US-Bundesstaat Florida vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine gewarnt. Moskau müsse Handlungen vermeiden, die den Konflikt absichtlich oder unabsichtlich ausweiteten, teilten beide in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zudem sei es wichtig, so schnell wie möglich eine friedliche Lösung zu finden. Bei den Gesprächen sei es auch um höhere Verteidigungsausgaben sowie den Krieg der USA und Israels gegen Iran gegangen.

Russland reagierte auf den Appell aus Florida mit dem Vorwurf in Richtung der Ukraine, den Krieg auf das Mittelmeer und die Ostsee auszuweiten. „Wir erleben terroristische Aktivitäten des Kiewer Regimes im Mittelmeer und in der Ostsee“, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow zu Journalisten. Dies müsse bei den Küstenstaaten und höchstwahrscheinlich innerhalb des gesamten Nato-Bündnisses Besorgnis auslösen. Die Ukraine hatte in dieser Woche mit Seedrohnen eine russische Korvette in einem libyschen Hafen versenkt und ein Frachtschiff mit Verbindungen zum russischen Militär im Finnischen Meerbusen mit einer Drohne angegriffen.