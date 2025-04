Wladimir Putin rechnet damit, dass Donald Trump bald die Geduld in dem Konflikt verliert und er dann der Ukraine und Europa die Schuld am Scheitern der Verhandlungen geben wird. Nur eines fürchtet der Kreml-Herr offenbar: dass es genau andersherum kommt.

Von Silke Bigalke

Wladimir Putin weiß offenbar, wie er dem amerikanischen Präsidenten eine Freude machen kann. Das Gemälde, auf dem er Donald Trump verewigen ließ, zeigt diesen in Heldenpose, Blutspritzer im Gesicht, die rechte Faust in die Luft gereckt. Im Hintergrund steht die Freiheitsstatue in ganz ähnlicher Haltung. Schmeichelhafter geht es nicht.