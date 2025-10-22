Am Freitagabend fliegt Donald Trump nach Asien, zum Asean-Gipfel in Malaysia, außerdem sind Besuche in Japan und Südkorea geplant. „Wir werden eine kleine Tour machen“, berichtete der US-Präsident kürzlich. Er will bei dieser Gelegenheit unter anderem den Kollegen Xi Jinping aus China treffen, heißt es, vor allem im Zollstreit wäre allerhand zu besprechen.
Krieg in der UkraineDas Treffen zwischen Trump und Putin fällt vorerst aus
Die zuletzt groß geplanten Gespräche zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Machthaber in Budapest finden zunächst nicht statt. Donald Trump erklärt, man werde „in den nächsten zwei Tagen“ über weitere Schritte informieren.
Von Peter Burghardt, Washington
Medien in den USA:„Ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit“
Zahlreiche Medienhäuser weigern sich, nur noch exakt nach den Vorgaben des Pentagon zu berichten. Sie schließen sich zum Protest zusammen. Mit den Regeln haben die Versuche der Trump-Regierung, kritischen Journalismus zu gängeln, einen neuen Höhepunkt erreicht.
