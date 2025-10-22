Die zuletzt groß geplanten Gespräche zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Machthaber in Budapest finden zunächst nicht statt. Donald Trump erklärt, man werde „in den nächsten zwei Tagen“ über weitere Schritte informieren.

Am Freitagabend fliegt Donald Trump nach Asien, zum Asean-Gipfel in Malaysia, außerdem sind Besuche in Japan und Südkorea geplant. „Wir werden eine kleine Tour machen“, berichtete der US-Präsident kürzlich. Er will bei dieser Gelegenheit unter anderem den Kollegen Xi Jinping aus China treffen, heißt es, vor allem im Zollstreit wäre allerhand zu besprechen.