Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineDas Treffen zwischen Trump und Putin fällt vorerst aus

Lesezeit: 3 Min.

Zuletzt trafen sich US-Präsident Donald Trump (rechts) und der russische Machthaber Wladimir Putin im August in Alaska.
Zuletzt trafen sich US-Präsident Donald Trump (rechts) und der russische Machthaber Wladimir Putin im August in Alaska. (Foto: Jae C. Hong/Jae C. Hong/AP/dpa)

Die zuletzt groß geplanten Gespräche zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Machthaber in Budapest finden zunächst nicht statt. Donald Trump erklärt, man werde „in den nächsten zwei Tagen“ über weitere Schritte informieren.

Von Peter Burghardt, Washington

Am Freitagabend fliegt Donald Trump nach Asien, zum Asean-Gipfel in Malaysia, außerdem sind Besuche in Japan und Südkorea geplant. „Wir werden eine kleine Tour machen“, berichtete der US-Präsident kürzlich. Er will bei dieser Gelegenheit unter anderem den Kollegen Xi Jinping aus China treffen, heißt es, vor allem im Zollstreit wäre allerhand zu besprechen.

Zur SZ-Startseite

Medien in den USA
:„Ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit“

Zahlreiche Medienhäuser weigern sich, nur noch exakt nach den Vorgaben des Pentagon zu berichten. Sie schließen sich zum Protest zusammen. Mit den Regeln haben die Versuche der Trump-Regierung, kritischen Journalismus zu gängeln, einen neuen Höhepunkt erreicht.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite