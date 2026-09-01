Die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sind erneut Ziel schwerer russischer Luftangriffe. Mindestens neun Menschen wurden dort von Raketen und Drohnen getötet, es gibt offenbar mehr als ein Dutzend Verletzte. Angegriffen wurden nach Angaben aus Moskau Militär- und Energieanlagen, nach ukrainischen Berichten wurden jedoch auch zivile Gebäude getroffen. Ein schwerer Luftangriff hat auch die Region Odessa getroffen. Russland hat dort vor allem auf die Hafeninfrastruktur in der südukrainischen Schwarzmeer-Region gezielt.