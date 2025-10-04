Ukraine greift russisches Öllager bei Sankt Petersburg an

Im Nordwesten Russlands unweit der Millionenstadt St. Petersburg ist eine der größten Raffinerien des Landes nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Es gebe ein Feuer in der Industriezone der Stadt Kirischi, bestätigte der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko. Der Brand sei liquidiert, schrieb er später auf Telegram. Die Flugabwehr habe sieben Drohnen abgeschossen. Zuvor kursierten Videos von den Einschlägen in der Nacht, darauf waren ebenfalls Flammen und dichte Rauchwolken über der Anlage zu sehen. Es ist bereits der zweite Angriff auf die Raffinerie innerhalb weniger Wochen.



In Kirischi, mehr als 800 Kilometer nördlich der Ukraine, befindet sich die Raffinerie Kirischinefteorgsintes (Kinef) des Ölkonzerns Surgutnefetegas. Sie ist mit einer Verarbeitungskapazität von rund 20 Millionen Tonnen Öl pro Jahr eine der größten Ölanlagen in Russland. Schäden gab es demnach auch im südrussischen Gebiet Woronesch. Der Gouverneur der Region, Alexander Gussew, schrieb von einem Dach- und Fensterschaden bei einem Industrieobjekt, nannte aber keine weiteren Details. Das russische Militär meldete insgesamt den Abschuss von 117 ukrainischen Drohnen in der Nacht.



Die Ukraine wehrt sich seit mehreren Monaten mit Angriffen auf russische Infrastruktur, besonders auf die Ölindustrie – mit großen Auswirkungen. Seit August hat die Ukraine nach Berechnungen der russischen Exilzeitung Nowaja Gaseta und von Reuters etwa 17 Prozent der ölverarbeitenden Betriebe lahmgelegt. Die Auswirkungen davon spürt besonders die russische Zivilbevölkerung, weil Benzin sehr teuer wird und einige Tankstellen nicht mehr beliefert werden können. An der Front gibt es derzeit noch ausreichend Diesel für die Fahrzeuge der russischen Armee, aber die dauerhafte Finanzierung des Krieges könnte für den Kreml schwieriger werden. Diese läuft nämlich vor allem über das Geschäft mit dem Öl.