Von Nadja Tausche

Wie steht die Welt zum Ukraine-Krieg? Hängt davon ab, wo man fragt - so legt es eine an diesem Mittwoch erscheinende Studie nahe, zu der knapp 20 000 Menschen in 15 Ländern befragt wurden, auch in Russland. Die Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) stellt in ihrer Analyse fest, dass sich die Standpunkte westlicher Länder gleich in mehreren Punkten deutlich unterscheiden von den Haltungen in der übrigen Welt. Zu ihrer Studie, die an diesem Mittwoch erscheint, schreibt die Denkfabrik: "Sie deutet darauf hin, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten ein Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine ihre Entschlossenheit zurückgewonnen haben - aber die Kluft zwischen ihrer Perspektive und der im ,Rest' größer geworden ist."