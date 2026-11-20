Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich offen für das Gesprächsangebot des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ukraine -Krieg gezeigt. „Eine Einladung aus Moskau auszuschlagen, wäre das völlig falsche Signal. Wir müssen reden. Nur wer redet, kann am Ende zu Ergebnissen kommen“, sagte er am Freitag bei seinem Besuch in Warschau. Er schränkte jedoch ein: Die Kriegführung Putins spreche derzeit nicht für echte Verhandlungsbereitschaft. Pistorius sagte, man werde sich zur aktuellen Einladung mit den Partnern austauschen. Moskau als Gesprächsort lehnte er ab. „Dass Moskau dafür nicht der Ort der Wahl ist, spricht für sich selbst.“

Johann Wadephul verwies am Freitag wie schon zuvor Kanzler Friedrich Merz auf die Reihenfolge, die eingehalten werden müsse: Man mache Gespräche von Russlands Bereitschaft abhängig, den Krieg wirklich beenden zu wollen, sagte Wadephul im Deutschlandfunk. „Sobald wir das feststellen und man in der Substanz zu dem Ergebnis kommt, dass ernsthafte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stattfinden können, wird es sicherlich auch europäische Bereitschaft geben, nur mit Russland zu sprechen.“

Pistorius betonte, entscheidend seien nicht Ankündigungen und Einladungen, sondern Ergebnisse. Der Wille, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, müsse auf russischer Seite sichtbar werden. Die Ernsthaftigkeit Putins, Dinge verändern zu wollen, stehe auf dem Prüfstand. „Er muss jetzt zeigen, dass er wirklich meint, was er sagt, und dass er dann tut, worauf es ankommt, damit wieder zumindest erst mal eine Feuerpause eintritt und dann auch eine friedenssichernde Stabilität in Europa wieder Platz greifen kann.“

Die Gespräche dürften nicht als Fassade dienen

Auf keinen Fall dürfe es dazu kommen, dass Gespräche, die am Ende zu nichts führen, in die Länge gezogen würden und nur als Fassade dienen, während das Sterben in der Ukraine in diesem Winter und darüber hinaus noch weitergehe, sagte der Minister weiter.

Putin hatte am Donnerstag beim Gipfel im chinesischen Shenzhen gesagt, Moskau habe den Europäern über diplomatische Kanäle vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen, um Klarheit über ihre Position zu bekommen. Danach werde Russland entscheiden, in welchem Format der Dialog mit der Ukraine fortgesetzt werde. Details zu dieser Einladung, etwa wann und an wen sie ergangen sei, machte der Kremlchef nicht.

Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sagte am Freitag laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax, ein Besuch von Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens nach Moskau könne gegebenenfalls zügig vorbereitet werden. „Wir warten auf eine Antwort.“ Er betonte, dass ein Besuch der Europäer in Moskau nicht automatisch bedeute, dass sie an Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt würden.