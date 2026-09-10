Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Amnesty wirft Russland Menschenhandel bei Rekrutierung vor
Flugzeug von Selenskij offenbar beinahe von Drohne getroffen
Ukraine: Mindestens zwei Tote bei russischem Angriff auf Cherson
Ukraine: Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff an Grenzübergang nach Moldau
Tote und Verletzte bei russischen Angriffen
Selenskij: Haben Ziele in Russland getroffen
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut mehrere Ziele in Russland angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von Attacken auf acht Infrastrukturobjekte, die dem Krieg dienten. Getroffen worden sei eine Ölraffinerie im autonomen Kreis der Jamal-Nenzen und ein Handelshafen in der russischen Teilrepublik Dagestan. Angegriffen wurden demnach auch Anlagen in den Regionen Moskau, Woronesch, Astrachan und Brjansk, schrieb Selenskij, ohne Details zu nennen.
Im Gebiet Woronesch wurde nach Angaben von Gouverneur Alexander Gussew eine Frau bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Stadt Borissoglebsk getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Über der Region seien 19 ukrainische Drohnen abgewehrt worden.
Dagestans kommissarischer Republikchef, Fjodor Schtschukin, teilte mit, dass herabstürzende Drohnentrümmer Feuer in der Hafeninfrastruktur und einem Theater in Machatschkala ausgelöst hätten. Verletzte gebe es nicht.
Im Gebiet Woronesch wurde nach Angaben von Gouverneur Alexander Gussew eine Frau bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Stadt Borissoglebsk getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Über der Region seien 19 ukrainische Drohnen abgewehrt worden.
Dagestans kommissarischer Republikchef, Fjodor Schtschukin, teilte mit, dass herabstürzende Drohnentrümmer Feuer in der Hafeninfrastruktur und einem Theater in Machatschkala ausgelöst hätten. Verletzte gebe es nicht.
Aserbaidschanische Seeleute bei Drohnenangriff getötet
Bei einem Drohnenangriff auf ein Frachtschiff im Schwarzen Meer sind nach Angaben des Außenministeriums in Baku zwei Aserbaidschaner getötet worden. Zwei weitere seien verletzt in ein Krankenhaus im ukrainischen Tschornomorsk gebracht worden, teilte das Ministerium mit. Die Männer gehörten demnach zur Besatzung eines ausländischen Frachtschiffs mit dem Namen Tedy. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am Mittwoch. Das Ministerium koordiniere Maßnahmen mit seinen diplomatischen Vertretungen und den zuständigen Behörden der betroffenen Länder, hieß es. Baku benannte nicht den Verursacher des Drohnenangriffs. Erst im Juni waren fünf Aserbaidschaner bei einem Angriff auf ein Schiff im Asowschen Meer getötet worden.
Viele Verletzte nach russischen Angriffen auf Kramatorsk
Durch russischen Beschuss sind in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk mindestens 16 Menschen verletzt worden. Viermal sei die frontnahe Stadt beschossen worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Einschläge hat es demnach in einem Wohngebiet und in der Nähe von Schulen gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner erneut zur Flucht auf. Die Frontlinie ist nur etwas mehr als zwölf Kilometer von Kramatorsk entfernt.
Anna Schimpp
Amnesty wirft Russland Menschenhandel bei Rekrutierung vor
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe: Russland soll Menschenhandel bei der Rekrutierung von ausländischen Kämpfern für den Krieg in der Ukraine betrieben haben.
Die Rekruten sollen mit falschen Versprechungen von zivilen Jobs, hohen Gehältern, einem Aufenthaltstitel oder der russischen Staatsbürgerschaft gelockt worden sein und sich an der Front in der Ukraine wiedergefunden haben, schrieb Amnesty in einem veröffentlichten Bericht. Bei der Anwerbung werden demnach Mittel wie Nötigung, Betrug, Täuschung oder die Ausnutzung einer wirtschaftlichen Schwächelage eingesetzt. Damit seien die Voraussetzungen für den Vorwurf des Menschenhandels nach dem UN-Protokoll von Palermo aus dem Jahre 2000 erfüllt.
In ihrer Recherche seien zwischen 2024 und 2026 bei sechs Besuchen etwas mehr als ein Dutzend Ausländer in zwei ukrainischen Kriegsgefangenenlagern befragt worden. Diese seien aus Drittstaaten wie Kolumbien, Kuba, Ägypten, Somalia oder Südafrika gewesen. Nur drei der Befragten hatten den Angaben nach bewusst den Vertrag für den Kriegsdienst in der Ukraine unterzeichnet. So schilderten Kriegsgefangene aus Brasilien und Sri Lanka, dass ihnen nach der Vertragsunterzeichnung Pässe und Mobiltelefone abgenommen worden seien. Die Verträge seien zudem auf Russisch gehalten gewesen, niemand habe Englisch gesprochen. Die neuen Soldaten erhielten den Angaben nach nur eine unzureichende militärische Grundausbildung von rund zwei Wochen.
Die Rekruten sollen mit falschen Versprechungen von zivilen Jobs, hohen Gehältern, einem Aufenthaltstitel oder der russischen Staatsbürgerschaft gelockt worden sein und sich an der Front in der Ukraine wiedergefunden haben, schrieb Amnesty in einem veröffentlichten Bericht. Bei der Anwerbung werden demnach Mittel wie Nötigung, Betrug, Täuschung oder die Ausnutzung einer wirtschaftlichen Schwächelage eingesetzt. Damit seien die Voraussetzungen für den Vorwurf des Menschenhandels nach dem UN-Protokoll von Palermo aus dem Jahre 2000 erfüllt.
In ihrer Recherche seien zwischen 2024 und 2026 bei sechs Besuchen etwas mehr als ein Dutzend Ausländer in zwei ukrainischen Kriegsgefangenenlagern befragt worden. Diese seien aus Drittstaaten wie Kolumbien, Kuba, Ägypten, Somalia oder Südafrika gewesen. Nur drei der Befragten hatten den Angaben nach bewusst den Vertrag für den Kriegsdienst in der Ukraine unterzeichnet. So schilderten Kriegsgefangene aus Brasilien und Sri Lanka, dass ihnen nach der Vertragsunterzeichnung Pässe und Mobiltelefone abgenommen worden seien. Die Verträge seien zudem auf Russisch gehalten gewesen, niemand habe Englisch gesprochen. Die neuen Soldaten erhielten den Angaben nach nur eine unzureichende militärische Grundausbildung von rund zwei Wochen.
In Russland konnten keine Nachforschungen betrieben werden, da Amnesty seit Mai 2025 als „unerwünschte Organisation“ gilt, teilten die Menschenrechtler mit. Es seien jedoch Aussagen von durch rechtswidrige Praktiken Betroffenen, deren Familienangehörigen, Anwälten und Journalisten in den Bericht eingeflossen.
Amnesty hat dabei nach eigenen Angaben keine Hinweise auf mögliche Praktiken des Menschenhandels bei Personen aus Drittstaaten in der ukrainischen Armee erhalten. Es gebe jedoch Hinweise auf Korruption, Diskriminierung und schlechte Behandlung durch Vorgesetzte. Das ukrainische Außenministerium habe erklärt, dass solche Vorfälle bekannt seien, untersucht würden und Maßnahmen zur Klärung eingeleitet würden.
Amnesty hat dabei nach eigenen Angaben keine Hinweise auf mögliche Praktiken des Menschenhandels bei Personen aus Drittstaaten in der ukrainischen Armee erhalten. Es gebe jedoch Hinweise auf Korruption, Diskriminierung und schlechte Behandlung durch Vorgesetzte. Das ukrainische Außenministerium habe erklärt, dass solche Vorfälle bekannt seien, untersucht würden und Maßnahmen zur Klärung eingeleitet würden.
Selenskij in Kanada - Treffen mit Carney geplant
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist in Kanada eingetroffen. Bei seinem Besuch werde es vor allem um Unterstützung für die ukrainische Flugabwehr und die Vorbereitungen auf den Winter gehen, sagt er nach seiner Ankunft. Es seien wichtige Treffen und Vereinbarungen geplant. Unter anderem wird Selenskij bei Premierminister Mark Carney erwartet.
Wolodimir Selenskij bei seiner Ankunft in Calgary. REUTERS
Luzia Geier
Russland: Acht Verletzte nach Angriff mit Seedrohnen in Sotschi
Bei einem Angriff mit Seedrohnen auf den russischen Schwarzmeer-Badeort Sotschi sind nach Behördenangaben acht Menschen verletzt worden. Die Strandinfrastruktur sei nach dem Angriff teilweise beschädigt, teilten die Behörden der Region Krasnodar über den Messengerdienst Telegram mit. Ein von der Nachrichtenagentur Reuters verifiziertes Video in den sozialen Medien zeigt Schüsse und eine Explosion an einer Uferpromenade. In Sotschi befindet sich eine offizielle Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Angriffe der Ukraine mit Seedrohnen sind im Vergleich zu Attacken aus der Luft eher selten.
Luzia Geier
Ukraine: Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum in Sumy
Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der nordukrainischen Stadt Sumy sind nach Angaben des regionalen Gouverneurs zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand, teilt Gouverneur Oleh Hryhorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Unter den Verletzten seien auch drei Teenager. Auf Fotos, die der Gouverneur im Internet veröffentlichte, sind ein schwer beschädigtes Gebäude und verstreute Trümmer zu sehen. Laut dem Gouverneur sind die Rettungskräfte weiter im Einsatz. Die an Russland grenzende Region ist immer wieder Ziel schwerer Angriffe. Moskau will dort nach eigenen Angaben eine Pufferzone einrichten.
Feuer nach ukrainischem Drohnenangriff auf Gasanlage in Westsibirien gemeldet
Nach einem Drohnenangriff brennt nach offiziellen russischen Angaben eine Industrieanlage in der nordrussischen Erdgas-Metropole Nowy Urengoi. Es handele sich um den ersten derartigen Angriff auf diese Erdgasregion, teilte der Gouverneur Dmitri Artjuchow über den Messenger-Dienst Telegram mit. Es gebe keine Toten oder Verletzten. Das Ausmaß der Schäden werde noch ermittelt. Der Energiekonzern Gazprom äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.
DIe Ukraine bestätigte die Angriffe. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij würdigte sie als Schlag gegen die russische Wirtschaft.
Nowy Urengoj ist über 3000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Das angegriffene Unternehmen gilt als eine der wichtigsten Einrichtungen der Gas-Infrastruktur der Region. Die Ukraine greift seit einiger Zeit Industrie- und Rüstungsbetriebe sowie Raffinerien auf russischem Staatsgebiet an, um das russische Militär zu schwächen. Zuletzt wurden in der Ukraine weitreichende Kampfdrohnen entwickelt, die Ziele in mehreren tausend Kilometern Entfernung angreifen können.
DIe Ukraine bestätigte die Angriffe. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij würdigte sie als Schlag gegen die russische Wirtschaft.
Nowy Urengoj ist über 3000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Das angegriffene Unternehmen gilt als eine der wichtigsten Einrichtungen der Gas-Infrastruktur der Region. Die Ukraine greift seit einiger Zeit Industrie- und Rüstungsbetriebe sowie Raffinerien auf russischem Staatsgebiet an, um das russische Militär zu schwächen. Zuletzt wurden in der Ukraine weitreichende Kampfdrohnen entwickelt, die Ziele in mehreren tausend Kilometern Entfernung angreifen können.
Flugzeug von Selenskij offenbar beinahe von Drohne getroffen
Das Flugzeug des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij ist nach Angaben des norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre auf dem Weg nach Oslo beinahe von einer Drohne getroffen worden. Zu dem Vorfall sei es gekommen, als Selenskij am frühen Dienstagabend von Moldau in die norwegische Hauptstadt reiste, um an den Trauerfeierlichkeiten des gestorbenen Königs Harald V. teilzunehmen. „Das ist die Realität, in der er sich befindet“, sagte Støre dem Sender NRK zufolge.
Die ukrainischen Behörden und Selenskij selbst äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall und auch Støre machte demnach keine weiteren Angaben. Bei einem Treffen am Mittwochmorgen habe Selenskij ihm berichtet, dass er keine gute Nacht gehabt habe, sagte Støre den Angaben nach und sprach von einer „dramatischen Situation“. Der Ukrainer habe am Telefon gesessen und Nachrichten über Raketeneinschläge in seiner Heimat entgegennehmen müssen.
Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) flog am Dienstag etwa eine Stunde lang eine russische Drohne im moldauischen und rumänischen Luftraum. Die Verteidigungsministerien in Moldau und Rumänien berichteten laut ISW von einer Shahed-Drohne, die aus der Ukraine in den moldauischen Luftraum eindrang, nach Rumänien weiterflog und schließlich nach Moldau zurückkehrte, bevor sie dort abstürzte. Ob es sich dabei um die von Støre genannte Drohne handelte, ist bislang unklar.
Die ukrainischen Behörden und Selenskij selbst äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall und auch Støre machte demnach keine weiteren Angaben. Bei einem Treffen am Mittwochmorgen habe Selenskij ihm berichtet, dass er keine gute Nacht gehabt habe, sagte Støre den Angaben nach und sprach von einer „dramatischen Situation“. Der Ukrainer habe am Telefon gesessen und Nachrichten über Raketeneinschläge in seiner Heimat entgegennehmen müssen.
Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) flog am Dienstag etwa eine Stunde lang eine russische Drohne im moldauischen und rumänischen Luftraum. Die Verteidigungsministerien in Moldau und Rumänien berichteten laut ISW von einer Shahed-Drohne, die aus der Ukraine in den moldauischen Luftraum eindrang, nach Rumänien weiterflog und schließlich nach Moldau zurückkehrte, bevor sie dort abstürzte. Ob es sich dabei um die von Støre genannte Drohne handelte, ist bislang unklar.
Merz: Sehe wenig Chancen, dass Russland zu Gesprächen bereit ist
Bundeskanzler Friedrich Merz äußert sich skeptisch, dass Russland wirklich zu neuen Friedensverhandlungen über die Ukraine bereit ist. "Wir haben im Augenblick wenig Anzeichen dafür, dass die russische Regierung, der russische Präsident bereit ist, in ernsthafte Gespräche über ein Ende des Krieges einzutreten", sagt Merz nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident António Costa.
Die Bundesregierung mache seit Monaten Gesprächsangebote, um eine diplomatische Lösung zu erreichen. "Aber solange sich die russische Regierung allen Wünschen um ein Gespräch, um Verhandlungen, diplomatische Lösungen verschließt, sehe ich im Augenblick relativ wenig Chancen." Man werde die Ukraine so lange weiter unterstützen. Das diene nicht der Verlängerung des Krieges, sondern dessen Beendigung.
Die Bundesregierung mache seit Monaten Gesprächsangebote, um eine diplomatische Lösung zu erreichen. "Aber solange sich die russische Regierung allen Wünschen um ein Gespräch, um Verhandlungen, diplomatische Lösungen verschließt, sehe ich im Augenblick relativ wenig Chancen." Man werde die Ukraine so lange weiter unterstützen. Das diene nicht der Verlängerung des Krieges, sondern dessen Beendigung.
Ukraine: Mindestens zwei Tote bei russischem Angriff auf Cherson
Bei russischen Drohnenangriffen sind im südukrainischen Cherson mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden zudem drei Menschen verletzt. Die Großstadt Cherson liegt am Unterlauf des Flusses Dnipro, der in der Südukraine russische und ukrainische Truppen voneinander trennt.
Sechs Verletzte gab es nach Behördenangaben bei einem russischen Drohnenangriff im ostukrainischen Gebiet Charkiw. Nach Angaben der Militärverwaltung von Isjum bei Telegram wurde bei der Bahnstation Iskra ein Zug auf der Strecke zwischen Charkiw und Isjum von einer Drohne attackiert. Der Drohneneinschlag im hinteren Teil des Zuges habe einen Brand ausgelöst. Erst am Vortag hatte Russland zwei Passagierzüge in anderen Teilen der Ukraine attackiert.
Sechs Verletzte gab es nach Behördenangaben bei einem russischen Drohnenangriff im ostukrainischen Gebiet Charkiw. Nach Angaben der Militärverwaltung von Isjum bei Telegram wurde bei der Bahnstation Iskra ein Zug auf der Strecke zwischen Charkiw und Isjum von einer Drohne attackiert. Der Drohneneinschlag im hinteren Teil des Zuges habe einen Brand ausgelöst. Erst am Vortag hatte Russland zwei Passagierzüge in anderen Teilen der Ukraine attackiert.
BW-Innenminister muss wegen Luftalarm in Kiew in Bunker
Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) ist mit einer Delegation nach Kiew gereist – und hat die Auswirkungen des Krieges in der ukrainischen Hauptstadt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Man habe in der Nacht in einen Bunker gehen müssen, weil es Luftangriffe auf Kiew gegeben habe, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Als sich Hagel mit seiner Delegation in Kiew bewegt habe, sei zudem eine Drohne am Himmel über der Gruppe abgeschossen worden. Schon auf der Hinreise nach Kiew war die Delegation dem Sprecher zufolge kurz vor dem Hauptbahnhof in Kiew aus dem Zug in Sicherheit gebracht worden, weil in der Stadt Luftalarm ausgelöst worden sei. Zuvor hatten die Schwäbische Zeitung und die Bild berichtet, die Hagel bei der Reise offenbar begleiten. Weitere Details zur Reise Hagels wollte der Sprecher mit Verweis auf Sicherheitsgründe nicht nennen.
Russland: vier Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Noworossijsk
Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens vier Menschen getötet worden, darunter auch ein Kind. Weitere 29 Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, bei Telegram mit. Drei der Verletzten sind demnach in einem ernsten Zustand. Es habe Schäden an acht Wohnhäusern und einem Kindergarten gegeben.
Anflüge ukrainischer Drohnen sind Angaben örtlicher Behörden nach auch auf die Badeorte Gelendschik und Anapa südlich und nördlich von Noworossijsk registriert worden.
Der Kommandeur der ukrainischen Drohnen-Streitkräfte, Robert Browdi, teilte mit, das Militär habe in der Nacht Kriegsschiffe im russischen Marinestützpunkt in Noworossijsk getroffen. Darunter seien auch Schiffe gewesen, die Raketen an Bord gehabt hätten. Zur Zahl der getroffenen Schiffe machte er keine Angaben.
Noworossijsk ist ein Sitz der russischen Schwarzmeerflotte und ein wichtiger Umschlagplatz für russische Öl- und Getreideexporte.
Anflüge ukrainischer Drohnen sind Angaben örtlicher Behörden nach auch auf die Badeorte Gelendschik und Anapa südlich und nördlich von Noworossijsk registriert worden.
Der Kommandeur der ukrainischen Drohnen-Streitkräfte, Robert Browdi, teilte mit, das Militär habe in der Nacht Kriegsschiffe im russischen Marinestützpunkt in Noworossijsk getroffen. Darunter seien auch Schiffe gewesen, die Raketen an Bord gehabt hätten. Zur Zahl der getroffenen Schiffe machte er keine Angaben.
Noworossijsk ist ein Sitz der russischen Schwarzmeerflotte und ein wichtiger Umschlagplatz für russische Öl- und Getreideexporte.
Ukraine: Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff an Grenzübergang nach Moldau
Bei einem russischen Drohnenangriff an einem Grenzübergang zur Republik Moldau im Süden der Ukraine sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet worden. Bei der Attacke am Übergang Starokosatsche in der Region Odessa seien zudem drei weitere Menschen verletzt worden, teilte Gouverneur Oleh Kiper am Mittwoch auf Telegram mit. Es sei ein Brand ausgebrochen und der Grenzübergang vorübergehend geschlossen worden. Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw wurde den Behörden zufolge ein Mensch getötet sowie Hafen-, Transport- und zivile Infrastruktur beschädigt.
Nach den Angriffen warnt die moldauische Präsidentin Maia Sandu, dass sich die russische Front nach Westen bewege. Auf der Plattform X schrieb sie, dass ihr Land bereits am Vortag seinen Luftraum wegen einer russischen Drohne vorübergehend habe schließen müssen. Moldau verurteile diese Attacken und den Krieg. Sandu forderte mehr Unterstützung für die Flugabwehr der Ukraine.
Nach den Angriffen warnt die moldauische Präsidentin Maia Sandu, dass sich die russische Front nach Westen bewege. Auf der Plattform X schrieb sie, dass ihr Land bereits am Vortag seinen Luftraum wegen einer russischen Drohne vorübergehend habe schließen müssen. Moldau verurteile diese Attacken und den Krieg. Sandu forderte mehr Unterstützung für die Flugabwehr der Ukraine.
Russland griff den Angaben zufolge in der Nacht erneut die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an. Laut Rettungskräften kam es zu Bränden, es sei aber niemand verletzt worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von einem Drohneneinschlag in ein 16-stöckiges Gebäude. Russland hatte seine fast ständigen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt am Dienstag nach einer dreitägigen Unterbrechung während des Besuchs von US-Gesandten in Moskau und Kiew am Wochenende wieder aufgenommen. Behördenangaben zufolge wurden dabei am Dienstag in Kiew fünf Menschen getötet.
Im Süden der Ukraine wurde ein Grenzübergang zu Moldau angegriffen. Press service of the State Border Guard Service of Ukraine/Handout via Reuters
Tote und Verletzte bei russischen Angriffen
Bei einer Serie von russischen Angriffen sind in der Ukraine zahlreiche Menschen zu Schaden gekommen. In der Hauptstadt Kiew wurden in Folge zahlreicher Angriffe, die bereits in der Nacht begonnen hatten, mindestens fünf Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten wurde von den Behörden mit mindestens 35 angegeben. Bei den Angriffen seien mehrere Wohnhäuser getroffen und beschädigt worden.
Daneben wurden in der Region Sumy im Osten des Landes zehn Menschen in einem Lokalzug bei einem Angriff von Kampfdrohnen verletzt. Bei der Attacke seien die Lokomotive sowie ein Passagierwaggon getroffen und in Brand gesetzt worden, teilte die Behörden auf Telegram mit. Schon am Vormittag war auf der Strecke zwischen Dnipro und Saporischschja eine Mitarbeiterin der ukrainischen Eisenbahn bei einem Drohnenangriff getötet worden.
Der Stromversorger DTEK berichtete vom Komplettausfall eines Wärmekraftwerks nach einem russischen Angriff. Die Stromerzeugung in der Anlage sei nach erheblichen Schäden eingestellt worden. DTEK machte keine Angaben zum Standort des Kraftwerks. Die Behörden von Mykolajiw und Cherson berichteten von einem vollständigen Blackout in Gemeinden.
Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Eintrags hatte es geheißen, DTEK sei ein staatliches Unternehmen. Tatsächlich ist es aber eine private Firma. Wir haben den Fehler korrigiert.
Daneben wurden in der Region Sumy im Osten des Landes zehn Menschen in einem Lokalzug bei einem Angriff von Kampfdrohnen verletzt. Bei der Attacke seien die Lokomotive sowie ein Passagierwaggon getroffen und in Brand gesetzt worden, teilte die Behörden auf Telegram mit. Schon am Vormittag war auf der Strecke zwischen Dnipro und Saporischschja eine Mitarbeiterin der ukrainischen Eisenbahn bei einem Drohnenangriff getötet worden.
Der Stromversorger DTEK berichtete vom Komplettausfall eines Wärmekraftwerks nach einem russischen Angriff. Die Stromerzeugung in der Anlage sei nach erheblichen Schäden eingestellt worden. DTEK machte keine Angaben zum Standort des Kraftwerks. Die Behörden von Mykolajiw und Cherson berichteten von einem vollständigen Blackout in Gemeinden.
Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Eintrags hatte es geheißen, DTEK sei ein staatliches Unternehmen. Tatsächlich ist es aber eine private Firma. Wir haben den Fehler korrigiert.