Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russischer Tanker setzt nach Festsetzung in Frankreich Fahrt fort
Russisches Militär greift Energieanlagen in der Ukraine mit Drohnen und Raketen an
Putin schließt Schläge gegen ukrainische AKWs nicht aus
Belgien: Sind nicht gegen Nutzung eingefrorener russischer Gelder
Bericht: USA liefern Ukraine Info für Angriffe auf Ziele in Russland - und womöglich weitreichende Waffen
Leopold Zaak
Ukraine greift russisches Öllager bei Sankt Petersburg an
Im Nordwesten Russlands unweit der Millionenstadt St. Petersburg ist eine der größten Raffinerien des Landes nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Es gebe ein Feuer in der Industriezone der Stadt Kirischi, bestätigte der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko. Der Brand sei liquidiert, schrieb er später auf Telegram. Die Flugabwehr habe sieben Drohnen abgeschossen. Zuvor kursierten Videos von den Einschlägen in der Nacht, darauf waren ebenfalls Flammen und dichte Rauchwolken über der Anlage zu sehen. Es ist bereits der zweite Angriff auf die Raffinerie innerhalb weniger Wochen.
In Kirischi, mehr als 800 Kilometer nördlich der Ukraine, befindet sich die Raffinerie Kirischinefteorgsintes (Kinef) des Ölkonzerns Surgutnefetegas. Sie ist mit einer Verarbeitungskapazität von rund 20 Millionen Tonnen Öl pro Jahr eine der größten Ölanlagen in Russland. Schäden gab es demnach auch im südrussischen Gebiet Woronesch. Der Gouverneur der Region, Alexander Gussew, schrieb von einem Dach- und Fensterschaden bei einem Industrieobjekt, nannte aber keine weiteren Details. Das russische Militär meldete insgesamt den Abschuss von 117 ukrainischen Drohnen in der Nacht.
Die Ukraine wehrt sich seit mehreren Monaten mit Angriffen auf russische Infrastruktur, besonders auf die Ölindustrie – mit großen Auswirkungen. Seit August hat die Ukraine nach Berechnungen der russischen Exilzeitung Nowaja Gaseta und von Reuters etwa 17 Prozent der ölverarbeitenden Betriebe lahmgelegt. Die Auswirkungen davon spürt besonders die russische Zivilbevölkerung, weil Benzin sehr teuer wird und einige Tankstellen nicht mehr beliefert werden können. An der Front gibt es derzeit noch ausreichend Diesel für die Fahrzeuge der russischen Armee, aber die dauerhafte Finanzierung des Krieges könnte für den Kreml schwieriger werden. Diese läuft nämlich vor allem über das Geschäft mit dem Öl.
Leopold Zaak
IAEA-Chef fordert Wiederherstellung der Stromzufuhr an AKW-Saporischschja
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat an den „politischen Willen“ der Ukraine und Russlands appelliert, die externe Stromversorgung zum von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja wiederherzustellen. Die Anlage ist seit dem 23. September von der externen Stromversorgung abgeschnitten und wird mit Notstrom-Dieselgeneratoren gekühlt. Dies sei eine Frage des politischen Willens und nicht der technischen Machbarkeit, erklärt Grossi. Die Anlage wird von russischen Soldaten kontrolliert, die sie kurz nach Kriegsbeginn eingenommen hatten.
Leopold Zaak
Stromausfälle nach russischen Luftangriffen auf die Ukraine
Im ukrainischen Gebiet Tschernihiw sind nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen durch einen russischen Drohnen- und Raketenangriff beschädigt worden. Von der Notabschaltung des Stroms seien rund 50 000 Menschen betroffen, teilte der regionale Energieversorger Tschernihiwoblenergo bei Telegram mit. Die Elektriker seien dabei, die Schäden zu beheben. In der Zeit werde es nur stundenweise Strom geben, heißt es in der Mitteilung. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht 109 Drohnen und 3 ballistische Raketen des Typs Iskander gestartet. Demnach konnten 73 Drohnen abgefangen werden. An 21 verschiedenen Orten der Ukraine habe es aber Einschläge gegeben, räumte das Militär zugleich ein.
Christoph Heinlein
Russischer Tanker setzt nach Festsetzung in Frankreich Fahrt fort
Der von Frankreich nach dem Drohnenalarm in Dänemark festgesetzte russische Öltanker hat seine Fahrt fortsetzen können. Von der französischen Atlantikküste brach das Schiff in der Nacht zu Freitag Richtung Suezkanal auf, wie aus den Schiffverfolgungs-Apps Vesselfinder und Marine Trafic hervorgeht. Zuvor hätten der von Frankreich in Polizeigewahrsam genommene Kapitän und sein Erster Offizier auf den Tanker zurückkehren können, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Behörden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass beide auf freien Fuß kamen.
Die französische Marine hatte den Tanker „Boracay“ vor der bretonischen Insel île d’Ouessant wegen Ungereimtheiten mit Blick auf seine Flagge aufgebracht. Der Kapitän und der Erste Offizier wurden, auch wegen des Vorwurfs festgenommen, die „Nationalität des Schiffes“ nicht belegen zu können. Der Kapitän soll sich nun am 23. Februar kommenden Jahres vor einem französischen Gericht verantworten, weil er bei einer Kontrolle auf See offizielle französische Anweisungen nicht befolgt haben soll. Die weiteren Vorwürfe wurden fallen gelassen.
Der Tanker scheine von Russland aus auf dem Weg nach Indien zu sein und Öl zu transportieren, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Er könnte im Verdacht stehen, zur russischen Schattenflotte zu gehören. Damit sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Berichten zufolge soll der Tanker durch dänische Gewässer gefahren sein, als Drohnen vergangene Woche für mehrere Störfälle an dänischen Flughäfen sorgten. Wer hinter diesen steckt, ist weiterhin unklar. Der Verdacht fiel auf eine Verwicklung Russlands - Anschuldigungen, die der Kreml als „bodenlos“ zurückwies.
SZ-Korrespondent Oliver Meiler über das Rätsel um die „Boracay“:
SZ-Korrespondent Oliver Meiler über das Rätsel um die „Boracay“:
Christoph Heinlein
Belgien: Drohnensichtung über Militärstützpunkt nahe Deutschland
Das belgische Verteidigungsministerium hat Ermittlungen zu nächtlichen Drohnenflügen über dem Militärstützpunkt Elsenborn an der deutschen Grenze eingeleitet. „Dies ist der erste derartige Vorfall, der uns bekannt ist“, sagt eine Sprecherin. Eine unbestimmte Anzahl von Drohnen sei über den Stützpunkt geflogen und dann in Richtung Deutschland weitergezogen.
Nadja Lissok
Ukraine greift russische Industrieanlagen im Ural an
Die Ukraine hat eine russische Erdölraffinerie im Südural mit Drohnen angegriffen - 1500 Kilometer von der Grenze entfernt. Der Gouverneur des Gebiets Orenburg, Jewgeni Solnzew, schreibt bei Telegram über einen „Angriffsversuch auf ein Industrieobjekt“. Verletzte habe es nicht gegeben, und die technischen Prozesse im Unternehmen seien nicht gestört worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigen allerdings mehrere Einschläge auf dem Gelände einer Raffinerie in Orsk.
Zuvor hatte es auch einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Düngemittelwerk in Beresniki im Gebiet Perm am Ural gegeben. Bei dem Angriff sei ein Wohnhaus beschädigt worden, teilte Gouverneur Dmitri Machonin bei Telegram mit. Opfer habe es nicht gegeben. Der Produktionsprozess im Werk sei nur kurz gestört gewesen. Beresniki ist auch über 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Seit Monaten attackiert die Ukraine im Land ihrer Angreifer gezielt Raffinerien. Was das für den Krieg bedeutet, erklären Sebastian Gierke und Frank Nienhuysen (SZ Plus):
Birgit Kruse
Russisches Militär greift Energieanlagen in der Ukraine mit Drohnen und Raketen an
Das russische Militär hat ukrainische Energieanlagen in mehreren Gebieten mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Hauptschläge hätten sich im zentralukrainischen Gebiet Poltawa und im ostukrainischen Gebiet Charkiw ereignet, teilte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. Schäden habe es auch in den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, Odessa und im Kiewer Umland gegeben. Insgesamt seien dabei fast 400 Drohnen und 35 Raketen unterschiedlichen Typs eingesetzt worden. 18 Raketen und 78 Kampfdrohnen sind den Angaben zufolge an 15 Orten eingeschlagen. Zudem seien Trümmer an weiteren sechs Stellen abgestürzt.
Nach Auskunft des Energieministeriums in Kiew sind dabei auch Anlagen der Gastransportinfrastruktur attackiert worden. Im Gebiet Poltawa hat es nach Behördenangaben weder Tote noch Verletzte gegeben. Mehrere Schulen in Poltawa stellten dennoch auf Fernunterricht um. In der Region Charkiw wurden insgesamt drei Menschen verletzt. In der Gemeinde Nowa Wodolaha südwestlich der Gebietshauptstadt verendeten nach Angaben des Zivilschutzdienstes 13 000 Schweine in einer Mastanlage wegen eines Brandes, der durch Drohnenangriffe ausgelöst wurde.
Juri Auel
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
Kurz nach einem Auftritt von Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi am Schwarzen Meer ist für die Region Alarm wegen ukrainischer Drohnen ausgerufen worden. Die Flughäfen von Sotschi und Gelendschik mussten den Betrieb einstellen, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija auf Telegram mitteilte. Handybesitzer erhielten eine Warn-SMS, dass im Gebiet Krasnodar Drohnenalarm herrsche. „Verlassen Sie die Straßen, halten Sie sich in Gebäuden von Fenstern fern!“, hieß es.
Wo sich der Kremlchef befand, war nicht bekannt. Für den russischen Präsidenten gibt es in Sotschi eine stark gesicherte Residenz, von der aus Putin oft arbeitet. Dem Flugzeugtracker Flightradar 24 zufolge kreisten mehrere russische Flugzeuge, die in Sotschi landen sollten, über dem Nordkaukasus.
Juri Auel
Putin warnt USA vor "Tomahawk"-Lieferung an Ukraine
Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA für den Fall einer Lieferung weitreichender Tomahawk-Raketen an die Ukraine vor einer neuen Eskalation in dem Krieg gewarnt. Der Einsatz solcher Waffen sei nicht ohne US-Militärs möglich, sagte Putin auf dem politischen Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer. „Das ist gefährlich“, sagte er. Es handele sich um eine mächtige Waffe, die Russland schaden könne.
Zwar verändere das nicht das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld im Ukraine-Krieg, aber das könne die Beziehungen zwischen Russland und den USA beschädigen und zu einer „absolut neuen, qualitativ neuen Etappe der Eskalation“ führen.
Putin reagierte damit auf eine Frage zu Medienberichten, wonach die USA eine Lieferung der Tomahawk-Raketen an die Ukraine erwägen, um so Schläge tief im Landesinneren Russlands zu ermöglichen.
Juri Auel
Putin schließt Schläge gegen ukrainische AKWs nicht aus
Russlands Präsident Wladimir Putin hat indirekt mit Schlägen gegen ukrainische Kernkraftwerke gedroht, wenn die Ukraine nicht ihre angeblichen Attacken gegen das russisch besetzte ukrainische AKW Saporischschja einstellt. Er warf der ukrainischen Armee vor, zwar nicht das AKW direkt, aber dessen Umfeld mit Artillerie zu beschießen. So sei die letzte Hochspannungsleitung zum Kernkraftwerk Saporischschja zerstört worden, das derzeit nur noch mit Strom aus Dieselgeneratoren gekühlt werde.
„Das ist ein gefährliches Spiel“, sagte Putin in Sotschi beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die Ukrainer sollten an ihre anderen Kernkraftwerke denken. „Was hindert uns daran, symmetrisch zu reagieren?“, fragte der Kremlchef. Vorwürfe der Kiewer Seite, Russland beschieße selbst das von ihm besetzte AKW Saporischschja, seien Unsinn.
Christoph Heinlein
Hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht
Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 185 Soldaten seien übergeben worden, teilten sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit. Außerdem durften den Angaben zufolge auf beiden Seiten je 20 Zivilisten zurückkehren. Die ukrainischen Soldaten waren Selenskij zufolge in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol und dem dortigen, lange umkämpften Stahlwerk Azovstal sowie beim Kernkraftwerk Tschernobyl im Einsatz. Die meisten von ihnen waren demnach seit 2022 in Gefangenschaft. Der Austausch fand dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge an der ukrainisch-belarussischen Grenze statt.
Leopold Zaak
Selenskij zu EU-Treffen in Dänemark eingetroffen
Der ukrainische Präsident ist zum informellen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen gereist. Dort werde er eine Rede vor der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) halten, wie die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen mitteilte. Die EPG ist ein loser Zusammenschluss aus 47 Staaten in Europa und Vorderasien, die sich außerhalb der EU beraten sollen. Auch die Ukraine ist Teil der EPG, Russland und Belarus hingegen nicht. Die Initiative für die EPG kam 2022 vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron.
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen empfängt Wolodimir Selenskij in Kopenhagen. Foto: afp
Dominik Fürst
Belgien: Sind nicht gegen Nutzung eingefrorener russischer Gelder
Die EU-Finanzminister wollen weiter über eine stärkere Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen zur Unterstützung der Ukraine beraten. "Deutschland ist bereit, neue Wege zu gehen, die rechtlich möglich und verantwortbar sind", erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Deshalb sei es richtig, in Europa darüber zu beraten, der Ukraine mithilfe der eingefrorenen russischen Vermögen hohe Milliardenkredite zu gewähren. "Daran werden wir auch im Kreis der EU-Finanzminister jetzt weiter intensiv arbeiten."
Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich auf ihrem informellen Gipfel in Kopenhagen am Mittwochabend noch nicht auf die stärkere Nutzung des russischen Auslandsvermögens geeinigt. Die Gespräche sollen auf dem EU-Gipfel Ende Oktober fortgesetzt werden. Dabei spielt die belgische Regierung eine entscheidende Rolle, weil die russischen Vermögenswerte in Belgien bei dem Unternehmen Euroclear lagern. Ministerpräsident Bart De Wever betonte am Donnerstag, dass Belgien die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen für die Ukraine nicht ablehne. Zuvor müssten aber alle für Belgien wichtigen rechtlichen Fragen geklärt werden.
Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob man die rund 200 Milliarden Euro russischen Staatsvermögens bei Euroclear für die Ukraine nutzen sollte. Kanzler Friedrich Merz hatte vorgeschlagen, der Ukraine 140 Milliarden Euro an zinslosen Darlehen zur Verfügung zu stellen. Um eine Enteignung zu vermeiden, sollen mit dem Geld EU-Anleihen gekauft werden, die von der Ukraine bei der Zahlung russischer Reparationen nach einem Kriegsende beglichen werden sollen. Die EU-Regierungen sollen diese Anleihen durch Garantien absichern. Bisher werden nur die Erträge - etwa Zinszahlungen - aus den russischen Geldanlagen dafür verwendet, einen 50-Milliarden-Euro-Kredit an die Ukraine zu finanzieren.
Julia Bergmann
Bericht: USA liefern Ukraine Info für Angriffe auf Ziele in Russland - und womöglich weitreichende Waffen
Die USA wollen einem Bericht des Wall Street Journals zufolge der Ukraine künftig Geheimdienstinformationen für mögliche Angriffe auf russische Energieinfrastruktur zur Verfügung stellen. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf ranghohe US-Beamte. Die Regierung von Präsident Donald Trump erwäge zudem, die Ukraine mit reichweitenstärkeren Waffen auszurüsten, mit denen mehr Ziele innerhalb Russlands erreicht werden könnten.
Dazu zählten Raketen mit einer Reichweite von etwa 500 Meilen (800 Kilometer). Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden, was geliefert werden solle, sagten die Beamten laut Zeitung. Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die USA um reichweitenstärkere Waffen gebeten. Vize-Präsident J. D. Vance hatte daraufhin gesagt, die USA würden diese Anfrage prüfen.
Trump habe kürzlich bereits zugestimmt, dass Geheimdienste und das Pentagon Kiew bei den Angriffen unterstützen dürften, hieß es weiter. Darüber hinaus stünden die USA mit den Nato-Verbündeten in Kontakt und würden sie zur ähnlichen Unterstützung auffordern.
Zuletzt waren Trumps Bemühungen um eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg ins Stocken geraten. Er reagierte darauf ungehalten und sagte überraschend, die Ukraine könne ihr ursprüngliches Gebiet zurückerobern - allerdings ohne eine umfangreichere US-Hilfe anzukündigen. Zuvor hatte Trump immer wieder gefordert, die Ukraine müsse zu Gebietsabtretungen bereit sein. Allerdings hatte er auch davor immer wieder Kurswechsel im Ukraine-Krieg vorgenommen.
Katja Guttmann
Breite Unterstützung bei EU-Gipfel für geplanten Drohnenwall
Beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen hat es nach Angaben von Ratspräsident António Costa Zustimmung für den geplanten Aufbau eines Drohnenwalls und weitere Maßnahmen zur Absicherung der Ostflanke gegeben. Die EU-Kommission werde nun in zwei Wochen einen konkreten Fahrplan für die geplante Aufrüstung bis 2030 vorlegen, erklärte der Portugiese. Beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in drei Wochen in Brüssel sei es dann an der Zeit für Entscheidungen.
An dem Konzept für eine deutlich effektivere Drohnenabwehr an der EU-Ostflanke wird bereits seit Monaten gearbeitet. Wie notwendig es ist, zeigte aus Sicht der Planer zuletzt vor allem das massive Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens vor drei Wochen. Als weiterer Beleg werden auch die Ereignisse in Dänemark gewertet, wo bislang nicht identifizierte Drohnen zuletzt stundenlang Flughäfen lahmlegten.
An dem Konzept für eine deutlich effektivere Drohnenabwehr an der EU-Ostflanke wird bereits seit Monaten gearbeitet. Wie notwendig es ist, zeigte aus Sicht der Planer zuletzt vor allem das massive Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens vor drei Wochen. Als weiterer Beleg werden auch die Ereignisse in Dänemark gewertet, wo bislang nicht identifizierte Drohnen zuletzt stundenlang Flughäfen lahmlegten.