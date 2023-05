Rezension von Viola Schenz

Zu den Nebeneffekten der russischen Invasion in die Ukraine gehören die zahlreichen Fachbücher, die seitdem erscheinen. Es gibt erstaunlich viele Kenner des Landes, die so prima erklären wie formulieren. Man fragt sich, wo sie all die Zeit ihr Wissen entluden, als sich noch kaum jemand im Westen für dieses oft geschundene Land interessierte, also vor Putins Annexionen und Angriffen. Serhii Plokhy und Rüdiger von Fritsch sind hervorragende Russland-, Putin- und Ukraine-Experten. Eineinviertel Jahre nach dem Überfall, da vieles auf einen Abnutzungskrieg hindeutet, geht es in den Publikationen vor allem um historische Hintergründe und mögliche Folgen - für die Ukraine und für den Rest der Welt.