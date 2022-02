Von Nico Fried, Berlin

Es ist eine historische Entscheidung und eine Wende unter großem Druck: Die Bundesregierung hat am Samstagabend entschieden, die Ukraine mit Defensivwaffen zu unterstützen. Aus Beständen der Bundeswehr sollen "so schnell wie möglich" 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ Stinger an die Ukraine geliefert werden. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Abend in Berlin mit.