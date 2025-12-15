Zum Hauptinhalt springen

Verhandlungen in BerlinEuropäer stellen „multinationale Truppe für die Ukraine“ in Aussicht

Lesezeit: 4 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz am Montagabend in Berlin.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz am Montagabend in Berlin. (Foto: Maryam Majd/AP)

Die von den USA unterstützte Truppe unter europäischer Führung werde den Streitkräften des Landes helfen sowie die Sicherheit des Luftraums und der Meere gewährleisten, erklären neun Staaten nach Beratungen in Berlin.

Von Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Die Europäer haben der Ukraine eine von Europa geführte „multinationale Truppe für die Ukraine“ zugesagt, die von den USA unterstützt werden soll. „Diese Truppe wird bei der Regeneration der Streitkräfte der Ukraine, der Sicherung des Luftraums der Ukraine und der Gewährleistung sichererer Meere helfen, auch durch Operationen innerhalb der Ukraine“, heißt es in einer am Montagabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Polens, Finnlands, Norwegens, Schwedens, der Niederlande sowie der Spitzen der EU-Institutionen. Russland lehnt den Einsatz von Truppen zur Überwachung eines Waffenstillstands bisher kategorisch ab und erklärt, Truppen aus Nato-Staaten würden klar als militärisches Ziel gesehen und vernichtet.

