Der tödliche Schlag gegen die Stadt Kryvyj Rih kam einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump sich wieder einmal optimistisch gegeben hatte, dass im russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein Waffenstillstand bevorstehe. Er glaube, dass Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij „bereit ist, einen Deal abzuschließen. Und ich glaube, Präsident Putin ist bereit, einen Deal abzuschließen“, sagte der US-Präsident am 3. April. US-Außenminister Marco Rubio äußerte sich tags darauf skeptischer : „Wir werden früh genug, im Laufe von Wochen, nicht Monaten, wissen, ob Russland es mit Frieden ernst meint … Ihre Handlungen, nicht ihre Worte werden zeigen, ob sie es ernst meinen oder nicht.“

Tatsächlich geht Moskaus Angriffskrieg mit erhöhter Heftigkeit weiter. Allein am 4. April schlugen in Ukraines zweitgrößter Stadt Charkiw wieder mit Bomben bestückte Drohnen ein und töteten Selenskij zufolge fünf Menschen. Noch schlimmer kam es für seine Heimatstadt Krywyj Rih: Dort explodierte den Ukrainern zufolge eine mit Sprengmunition beladene Iskander-Rakete in einem zivilen Wohngebiet neben einem Kinderspielplatz. Bisherige Bilanz: 19 Tote und 68 Verletzte.

Die amerikanische Botschafterin Bridget Brink kommentierte auf X, sie sei „entsetzt, dass heute Nacht eine ballistische Rakete in der Nähe eines Spielplatzes und Restaurants in Krywyj Rih einschlug“, erwähnte aber den Angreifer mit keinem Wort – was Selenskij erboste. „So ein starkes Land, so ein starkes Volk, und doch so eine schwache Reaktion. Sie haben Angst, auch nur das Wort Russland auszusprechen, wenn sie über die Rakete sprechen, die Kinder tötete“, antwortete Selenskij. „Wir müssen Russland unter Druck setzen – denjenigen, der sich dafür entscheidet, Kinder zu töten, anstatt einen Waffenstillstand zu wählen.“

Die Zahl der Drohnenangriffe nimmt zu

Russlands Verteidigungsministerium behauptete am Freitag, es habe mit der Rakete ein Restaurant angegriffen, in dem sich Dutzende ukrainische und westliche Militärs getroffen hätten. Ukraines Generalstab dementierte – tatsächlich ist ein solches Treffen mit westlichen Militärs an ungesicherter Stelle in einer Stadt nahe der Front praktisch ausgeschlossen. Auch drei Stadtteile Kiews wurden am frühen Morgen des 6. April mit angeblich zehn Raketen wieder massiv von Russland angegriffen, Bürgermeister Witalij Klitschko zufolge starb bisher ein Mensch.

Frieden oder auch nur ein Waffenstillstand erscheint trotz des von Trump oder dem russischen Unterhändler Kirill Dimitrijew behaupteten „bedeutenden Fortschritt“ bisher eine Illusion. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge ist die Zahl der nächtlichen Drohnenangriffe Moskaus seit Beginn der Gespräche mit den Amerikanern am 18. Februar nochmals um über die Hälfte gestiegen, berichtete der Daily Telegraph.

Die Luftwaffe zählte demnach in 30 Tagen seit dem 18. Februar 4776 russische Drohnenangriffe – gegenüber 3148 in den 30 Tagen vor dem 18. Februar. Die durchschnittliche Zahl täglicher Drohnenangriffe stieg von 101 auf 154. Zudem steigere Russland der Nato zufolge für kommende massive Angriffe die Produktion von Raketen und kauft weitere in Nordkorea dazu, so die European Prawda am 3. April.

Die Feuerpause für Energieobjekte wird nicht eingehalten

Selbst eine Washington zufolge vereinbarte gegenseitige Feuerpause, keine Energieobjekte mehr anzugreifen, wird offenbar nicht eingehalten. Selenskij will den USA eine entsprechende Liste russischer Angriffe übergeben haben. Allein am 1. und 4. April wurden Selenskij zufolge ein Kraftwerk und ein anderes Energieobjekt in der an der Front liegenden Stadt Cherson von den Russen bombardiert. Die Ukrainer dagegen wollen in Russland ihrerseits ausschließlich militärische Ziele mit Drohnen angegriffen haben.

Auch an der Front an Land ist von Entspannung keine Rede. So greifen russische Einheiten etwa nordöstlich von Charkiw ebenso an wie bei Kupjansk, Tschassiw Jar, Torezk oder Pokrowsk, hielt das Institut für Kriegsstudien (ISW) am 5. April fest. Ukrainischen Kommandeuren zufolge bereitet Russland zudem eine neue Frühjahrsoffensive vor. „In unserer Richtung handelt es sich um ungefähr zwei bis drei Divisionen“, sagte Wladimir Fokin, Kommandeur des in der Ostukraine eingesetzten 1. Sturmbataillons der 3. Sturmbrigade, dem ukrainischen Infodienst New Voice (NV) am 2. April. Eine russische Division umfasst dem Fachdienst Global Security zufolge 12 000 und 24 000 Soldaten.

Die für die Offensive vorgesehenen russischen Soldaten befänden sich Fokin zufolge „seit gut einem Monat auf den Truppenübungsplätzen“. Serhiy Kusan, Leiter des Ukrainischen Zentrums für Sicherheit und Zusammenarbeit, ergänzte gegenüber NV, zusätzlich zu seinen auf 610 000 bis 630 000 Soldaten starken Einheiten fehlten Russland noch rund 100 000 Mann, um seine Offensivziele für 2025 zu erreichen.

Präsident Selenskij sagte bei einem Besuch in Paris am 26. März, Russland bereite Angriffe besonders auf die an Kursk grenzende Region Sumy, auf Charkiw und auf die südukrainische Region Saporischija vor. Auch der ehemalige russische Offizier Michail Swintschuk („Rybar“) sprach von einer geplanten russischen Offensive westlich der Stadt Orichiw, die die Ukraine in die weiter nördliche gelegene Stadt Saporischija, Zentrum der gleichnamigen Region, zurückdrängen solle.

Selenskij traf sich am 4. und 5. April in Kiew mit Vertretern des englischen und französischen Generalstabes, offiziell, um über eine mögliche Stationierung nach einem Waffenstillstand zu beraten. Auf US-Seite werden die Verhandlungen mit Moskau vorwiegend vom Trump-Intimus Steve Witkoff geführt, der sich bisher nicht durch große Sachkenntnis in der Geschichte des Krieges in der Ukraine auszeichnete. So übernahm Witkoff Präsident Wladimir Putins Propaganda, die besetzten Gebiete der Ukraine wollten Referenden zufolge zu Russland gehören. Tatsächlich wurden die sogenannten „Referenden“ im September 2022 mit vorgehaltener Waffe organisiert und waren den Vereinten Nationen zufolge nach internationalem Recht ungültig.

Gleichwohl hat Witkoff mit Moskau bereits über die Rückkehr von US-Firmen nach Russland verhandelt, über die Wiederaufnahme direkter Flüge oder über Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz, bei der Förderung seltener Erden, gemeinsamen Schiffsrouten in der Arktik oder gemeinsamen Transport von Flüssiggas. „Wer würde nicht gerne eine Welt wie diese sehen?“, sagte er dem Trump-freundlichen Journalisten Tucker Carlson am 23. März.