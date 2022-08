Ukrainische Soldaten in der Gegend der südlichen Stadt Mykolajiw in den vergangenen Tagen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die angekündigte Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte im Süden des Landes gestartet. Das zuständige Militärkommando Süd teilte am Montagnachmittag mit, die Offensive gehe in verschiedene Richtungen, inklusive der Region um die Großstadt Cherson. Sie ist seit Monaten von russischen Truppen besetzt. Die Zivilbevölkerung wurde aufgerufen, zu ihrer eigenen Sicherheit die umkämpften Gebiete zu verlassen.

Seit zwei Monaten wurde bereits erwartet, dass die Ukraine die im Süden von Russland besetzten Gebiete angreift. Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen an den Frontlinien im Osten und Süden kaum noch Fortschritte erzielt. Die Sprecherin des ukrainischen Südkommandos, Natalia Humenjuk, sagte, jüngste Angriffe auf die russischen Nachschubwege hätten "zweifellos den Feind geschwächt". Innerhalb der vergangenen Woche seien unter anderem zehn Munitionsdepots des russischen Militärs getroffen worden.

Weitere Angaben zu der Offensive wollte Humenjuk nicht machen. Sie verwies aber darauf, dass die russischen Streitkräfte im Süden "ziemlich stark" und über einen längeren Zeitraum aufgebaut worden seien. Russland kontrolliert derzeit rund 20 Prozent des Territoriums der Ukraine.

Die Rückeroberung von Cherson wäre ein großer Erfolg

Eine erste russische Verteidigungslinie soll bereits durchbrochen worden sein. Videos in sozialen Netzwerken zeigten Rauchwolken über der Stadt und Raketen am Himmel, diese Aufnahmen sind allerdings nicht verifiziert. Die aktuelle Lage ist derzeit unklar.

Die ukrainischen Streitkräfte hatten seit Wochen mit Mehrfachraketenwerfern und einer Reihe von Angriffen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim versucht, die russische Armee in der Region von Nachschub abzuschneiden. Cherson zurückzuerobern wäre ein großer Erfolg für die ukrainische Armee und ein heftiger Rückschlag für Moskau. Die Stadt war zu Kriegsbeginn, womöglich auch wegen Kollaborateuren im Geheimdienst und der Stadtverwaltung, fast widerstandslos eingenommen worden.

Konzentriert haben sich die russischen Truppen in den vergangenen Wochen auf den Donbass im Osten mit den Regionen Donezk und Luhansk und den Süden der Ukraine entlang der Schwarzmeer-Küste. Mit Hilfe moderner Waffensysteme aus dem Westen ist es der Ukraine in den vergangenen Wochen gelungen, den russischen Vorstoß zu stoppen.

Selenskij warnt vor einer globaler Ermüdung angesichts des Kriegs

In der südukrainischen Stadt Mykolajiw lagen am Montag aber Privathäuser noch unter russischem Beschuss, dabei wurden nach den Angaben von Behörden mehrere Menschen getötet. "Das Zentrum der Stadt wird schwer beschossen. Es werden immer noch Raketen abgefeuert. Verlassen Sie die Schutzräume nicht", schrieb der Gouverneur der Region, Witalij Kim, auf Telegramm.

Die Stadt Energodar in der Nähe des Saporischschja-Atomkraftwerks war laut der Nachrichtenseite Ukrainska Pravda am späten Sonntag beschossen worden. Sie berichtete auch, dass Russland die Stadt Sarny in der westlichen Region Riwne mit Raketen getroffen und ein militärisches Ziel getroffen habe. Getroffen wurde auch erneut von russischen Raketen Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, das teilte Regionalgouverneur Oleh Synyehubow auf Telegram mit. Der ukrainische Generalstab erklärte derweil auf Facebook, dass im Donbass mehrere russische Versuche erfolglos geblieben seien, Angriffe in der Nähe von Slowjansk, Bakhmut und Avdiiwka durchzuführen.

Ebenfalls am Montag warnte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnte vor einer globaler Erschöpfung angesichts der russischen Invasion. "Russland versucht, ein Gefühl globaler Ermüdung wegen seines Krieges in der Ukraine zu erzeugen, unter anderem indem es die Energiepreise erfolgreich in die Höhe treibt, indem es den Fluss von Erdgas einschränkt, sagte Selenskij.