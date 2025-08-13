Zum Hauptinhalt springen

Vor Alaska-GipfelSelenskij kommt zum virtuellen Ukraine-Treffen nach Berlin

Lesezeit: 1 Min.

Kanzler Friedrich Merz (re.) und der ukranische Präsident Wolodimir Selenskij bei einer Pressekonferenz in Berlin Ende Mai.
Kanzler Friedrich Merz (re.) und der ukranische Präsident Wolodimir Selenskij bei einer Pressekonferenz in Berlin Ende Mai. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Zusammen mit Friedrich Merz will der Präsident in letzter Minute eine einheitliche Front gegen den Kremlchef sichern.  An der Schaltkonferenz mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Donald Trump nimmt er vom Kanzleramt aus teil.

Von Daniel Brössler, Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird nach Informationen der Süddeutschen Zeitung von Berlin aus am virtuellen Ukraine-Gipfel von Bundeskanzler Friedrich Merz teilnehmen. Bei der Schaltkonferenz am Mittwochnachmittag wollen mehrere europäische Staats- und Regierungschefs US-Präsident Donald Trump davon abbringen, bei seinem geplanten Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska unabgesprochene Zugeständnisse zu machen.

