Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird nach Informationen der Süddeutschen Zeitung von Berlin aus am virtuellen Ukraine-Gipfel von Bundeskanzler Friedrich Merz teilnehmen. Bei der Schaltkonferenz am Mittwochnachmittag wollen mehrere europäische Staats- und Regierungschefs US-Präsident Donald Trump davon abbringen, bei seinem geplanten Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska unabgesprochene Zugeständnisse zu machen.
Vor Alaska-GipfelSelenskij kommt zum virtuellen Ukraine-Treffen nach Berlin
Zusammen mit Friedrich Merz will der Präsident in letzter Minute eine einheitliche Front gegen den Kremlchef sichern. An der Schaltkonferenz mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Donald Trump nimmt er vom Kanzleramt aus teil.
Von Daniel Brössler, Berlin
Krieg in der Ukraine:Europa ringt um Einfluss vor Trump-Putin-Treffen
Kanzler Merz plant einen virtuellen Gipfelmarathon, um Europas Regierungen auf einen gemeinsamen Ukraine-Kurs einzuschwören. Die Sorge ist groß, der US-Präsident könnte die Zukunft der Ukraine und ganz Europas aufs Spiel setzen.
