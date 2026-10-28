Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Waffenruhe gilt: Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky in der Ukraine läuft
UNHCR: Verschärfte russische Angriffe vertreiben mehr Ukrainer
Finnlands Präsident Stubb und Norwegens Regierungschef Støre telefonieren mit Putin über Ukraine-Verhandlungen
UN-Kommission: Russland presst Ausländer in seine Armee
Nach Kriegsspende: Metro distanziert sich von Tochter in Russland
Luzia Geier
Waffenruhe gilt: Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky in der Ukraine läuft
Die Streitkräfte Russlands und der Ukraine lassen von diesem Dienstag an die Waffen schweigen für eine Hilfsaktion für die Frontstadt Oleschky in dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson. Die russische Seite bestätigte in der Nacht, dass seit 3 Uhr (Ortszeit) und für die Dauer einer humanitären Operation eine Feuerpause rund um die seit Monaten abgeriegelte Ortschaft gelte. Die Waffenruhe soll bis zum 1. November 22.59 Uhr Ortszeit dauern (21.59 Uhr MEZ). Bis zum späten Nachmittag gab es keine Berichte über Verstöße gegen die Waffenruhe.
Während der mehrtägigen Waffenruhe werden Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner geliefert. Geschaffen werden soll auch ein humanitärer Korridor, damit die Menschen die Region entweder in Richtung Russland oder Ukraine verlassen können. Auch der Generalstab in Kiew hatte dies zuvor bestätigt.
Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nach der Vereinbarung sollen nun Minen geräumt werden, um den Hilfskorridor zu schaffen. In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Die Menschen sollen erst in den kommenden Tagen in Sicherheit gebracht werden.
Laut Kreml könnte eine womöglich erfolgreiche humanitäre Operation in Oleschky auch als Vorbild für andere Frontabschnitte dienen. Moskau und Kiew hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig beschuldigt, durch Beschuss der Stadt eine humanitäre Katastrophe ausgelöst zu haben. Einschließlich umliegender Dörfer sollen bis zu 6000 Menschen Not leiden. An anderen Frontabschnitten gingen die Kämpfe weiter.
Während der mehrtägigen Waffenruhe werden Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner geliefert. Geschaffen werden soll auch ein humanitärer Korridor, damit die Menschen die Region entweder in Richtung Russland oder Ukraine verlassen können. Auch der Generalstab in Kiew hatte dies zuvor bestätigt.
Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nach der Vereinbarung sollen nun Minen geräumt werden, um den Hilfskorridor zu schaffen. In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Die Menschen sollen erst in den kommenden Tagen in Sicherheit gebracht werden.
Laut Kreml könnte eine womöglich erfolgreiche humanitäre Operation in Oleschky auch als Vorbild für andere Frontabschnitte dienen. Moskau und Kiew hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig beschuldigt, durch Beschuss der Stadt eine humanitäre Katastrophe ausgelöst zu haben. Einschließlich umliegender Dörfer sollen bis zu 6000 Menschen Not leiden. An anderen Frontabschnitten gingen die Kämpfe weiter.
Der Generalstab in Kiew betonte, dass die Feuerpause ausschließlich für die humanitäre Operation gelte. „Wir rufen alle dazu auf, in diesem Zeitraum besonders umsichtig mit den Informationen umzugehen, die Sie erhalten und weitergeben“, heißt es in der Mitteilung der Generalität auf Telegram. „Vertrauen Sie keinen unbestätigten Meldungen und verbreiten Sie keine Gerüchte über Routen, Zeiten und Orte, an denen sich Menschen und humanitäre Konvois bewegen.“
Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit. Auch Papst Leo XIV. hatte in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe für Oleschky gebeten.
Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit. Auch Papst Leo XIV. hatte in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe für Oleschky gebeten.
Anne Eberhard
Trump: Hoffe auf baldiges Treffen mit Putin und Selenskij
US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Worten auf ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij zur Beilegung des Ukraine-Kriegs. Bei den Bemühungen um eine Lösung des Konflikts seien große Fortschritte erzielt worden, sagte Trump.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Trump erklärte weiter, er habe ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über nukleare Abrüstung geplant. Zudem kündigte er an, im November zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes (Asean) in die philippinische Hauptstadt Manila zu reisen.
Anna Schimpp
Melania Trump: Waffenruhe über Oleschky hinaus ausgeweitet
Die auf die ukrainische Stadt Oleschky begrenzte Waffenruhe ist nach den Worten der amerikanischen First Lady Melania Trump ausgeweitet worden. Sie gelte nun über die Stadt hinaus innerhalb der Region Cherson, teilt Melania Trump in den sozialen Medien mit. „Der Zeitplan wurde um zwei Tage vorgezogen, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und die Lieferung lebenswichtiger humanitärer Hilfe zu erleichtern“, erklärt Melania Trump. „Das geografische Gebiet der Waffenruhe wurde über Oleschky hinaus in die Region Cherson ausgeweitet, um den humanitären Konvois einen sicheren Durchgang zu ermöglichen.“
Die seit Dienstag geltende Feuerpause in Oleschky geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit.
Die seit Dienstag geltende Feuerpause in Oleschky geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit.
Anna Schimpp
Ukraine: Fünf Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Großstadt Charkiw sollen fünf Menschen verletzt worden sein. Unter den Verletzten sei auch ein vierjähriges Kind, teilt der ukrainische Katastrophenschutz auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein durch den Angriff ausgelöster Großbrand sei gelöscht worden.
Anna Schimpp
UNHCR: Verschärfte russische Angriffe vertreiben mehr Ukrainer
Die verschärften militärischen Angriffe Russlands haben in der Ukraine laut dem Hilfswerk UNHCR Zehntausende Menschen neu in die Flucht gezwungen. Besonders die Fluchtbewegungen aus den Frontgebieten im Osten der Ukraine erhöhten sich, sagte der UNHCR-Regionaldirektor für Europa, Philippe Leclerc, am Dienstag in Genf.
Seit Januar 2026 seien in allen vom UNHCR unterstützten Transitzentren über 136 000 Menschen aus dem Osten aufgenommen worden. Das seien rund 70 Prozent mehr als die fast 80 000, die im gesamten Jahr 2025 die Einrichtungen in den Gemeinden an der Front durchlaufen hätten.
Diese Zahlen stellten nur einen Teil der Gesamtzahl der in Sicherheit gebrachten Menschen aus den Frontgebieten dar. Viele Menschen nehmen laut dem UNHCR-Direktor keine Unterstützung in den Transitzentren in Anspruch. Etliche Menschen, die vor den russischen Bombardements flüchteten, seien besonders schutzbedürftig: Fast 40 Prozent seien Ältere, und ein erheblicher Anteil seien Menschen mit Behinderungen. Insgesamt benötigen laut UNHCR 10,8 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe.
Seit Januar 2026 seien in allen vom UNHCR unterstützten Transitzentren über 136 000 Menschen aus dem Osten aufgenommen worden. Das seien rund 70 Prozent mehr als die fast 80 000, die im gesamten Jahr 2025 die Einrichtungen in den Gemeinden an der Front durchlaufen hätten.
Diese Zahlen stellten nur einen Teil der Gesamtzahl der in Sicherheit gebrachten Menschen aus den Frontgebieten dar. Viele Menschen nehmen laut dem UNHCR-Direktor keine Unterstützung in den Transitzentren in Anspruch. Etliche Menschen, die vor den russischen Bombardements flüchteten, seien besonders schutzbedürftig: Fast 40 Prozent seien Ältere, und ein erheblicher Anteil seien Menschen mit Behinderungen. Insgesamt benötigen laut UNHCR 10,8 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe.
Anna Schimpp
Finnlands Präsident Stubb und Norwegens Regierungschef Støre telefonieren mit Putin über Ukraine-Verhandlungen
Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre haben bei einem Telefonat erstmals mit Kremlchef Wladimir Putin über seinen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. „Ziel des Telefonats war es, Präsident Putin direkt Botschaften bezüglich künftiger Verhandlungen zu übermitteln, die zur Beendigung des Krieges beitragen sollen“, teilten die beiden europäischen Politiker in Helsinki mit. Kremlsprecher Dmitrij Peskow bestätigte das Telefonat, das zuvor von keiner Seite öffentlich angekündigt worden war.
Stubb und Støre hatten vorige Woche auch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und US-Vermittler Steve Witkoff in Oslo getroffen. Witkoff führte danach Gespräche mit Putin, bei denen eine Wiederaufnahme von Dreier-Gesprächen mit Russen, Ukrainern und Amerikanern vereinbart wurde.
Stubb und Støre hatten vorige Woche auch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und US-Vermittler Steve Witkoff in Oslo getroffen. Witkoff führte danach Gespräche mit Putin, bei denen eine Wiederaufnahme von Dreier-Gesprächen mit Russen, Ukrainern und Amerikanern vereinbart wurde.
Die Verhandlungen unter US-Vermittlung sollen im November in Abu Dhabi stattfinden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Die Europäer wollen sich an den Gesprächen beteiligen. Der Kreml zeigte sich jetzt offen für eine Einbeziehung Europas, das die Ukraine mit Waffen und Milliardenhilfen unterstützt. Finnland und Norwegen engagieren sich als Nachbarn Russlands nach eigenen Angaben für eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine.
Klitschko: Kiews Südbrücke nach Raketenangriff geschlossen
In Kiew ist die bereits mehrfach bei russischen Angriffen getroffene Südbrücke nach einem Raketeneinschlag vorübergehend geschlossen. Auch die Bahninfrastruktur der Metro auf der Brücke sei beschädigt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Laut Polizei wurde der Verkehr für Autos und Bahnen in beide Richtungen vorläufig eingestellt.
Die strategisch wichtige Brücke über dem Fluss Dnjepr war bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Russland hatte die Dreimillionenstadt am Abend und in der Nacht auch mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei sei eine Frau getötet worden und mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden in Kiew mit. Insgesamt sieben Brücken für Metro, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij verurteilte die neuen russischen Angriffe. Auch ein Universitätsgelände sei dabei am Vorabend getroffen worden. Unter den Verletzten seien Studierende und Universitätsangestellte, teilte er in den sozialen Netzwerken mit. Auch andere Regionen der Ukraine seien angegriffen worden. Insgesamt habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 280 Drohnen eingesetzt.
Die strategisch wichtige Brücke über dem Fluss Dnjepr war bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Russland hatte die Dreimillionenstadt am Abend und in der Nacht auch mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei sei eine Frau getötet worden und mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden in Kiew mit. Insgesamt sieben Brücken für Metro, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij verurteilte die neuen russischen Angriffe. Auch ein Universitätsgelände sei dabei am Vorabend getroffen worden. Unter den Verletzten seien Studierende und Universitätsangestellte, teilte er in den sozialen Netzwerken mit. Auch andere Regionen der Ukraine seien angegriffen worden. Insgesamt habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 280 Drohnen eingesetzt.
Luzia Geier
Gouverneur: Ein Toter bei Drohnenangriff auf Bus in Region Saporischschja
Bei einem Drohnenangriff auf einen Bus im russisch kontrollierten Teil der südukrainischen Region Saporischschja wurden nach Angaben der dortigen Verwaltung ein Mensch getötet und 30 weitere verletzt. Dies teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Region, Jewgeni Balizki, mit.
Fünf europäische Nato-Staaten wollen Ukraine vor Winter militärisch stärken
Die fünf militärisch stärksten europäischen Nato-Mitglieder wollen die Ukraine vor dem bevorstehenden Winter mit Luftabwehrsystemen und weiterer Ausrüstung militärisch stärken. „Wir haben im Rahmen unserer Ukraine-Unterstützung Winterpakete geschnürt“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Polen, Großbritannien und Italien in Paris. „Wir werden darüber hinaus alles dafür tun, dass auch die USA die Ukraine mit ihren Lieferungen unterstützen oder eben vor allem auch mit nachrichtlichen Informationen und Satellitendaten.“
Die sogenannten E5-Länder arbeiteten außerdem mit der Ukraine an der Entwicklung eines Luftverteidigungssystems. „Dieses soll zusätzlich zu den Patriots und anderen Systemen die Ukrainer vor den Angriffen aus der Luft schützen“, sagte Pistorius.
Die sogenannten E5-Länder arbeiteten außerdem mit der Ukraine an der Entwicklung eines Luftverteidigungssystems. „Dieses soll zusätzlich zu den Patriots und anderen Systemen die Ukrainer vor den Angriffen aus der Luft schützen“, sagte Pistorius.
Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Zudem seien mindestens vier Menschen verletzt worden, berichtete Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. „Es wurden Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und Autos beschädigt“, fügte er hinzu. Die Rettungsdienste waren am Abend noch im Einsatz.
Erst am Samstagabend war ein Baumarkt in Charkiw von mehreren russischen Geschossen getroffen worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Tags zuvor wurden bei einem russischen Angriff auf die umliegende Oblast mindestens sieben Menschen verletzt.
Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Da die Stadt in Frontnähe liegt, wird sie immer wieder vom russischen Militär angegriffen - sowohl mit Artillerie als auch mit Drohnen.
Erst am Samstagabend war ein Baumarkt in Charkiw von mehreren russischen Geschossen getroffen worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Tags zuvor wurden bei einem russischen Angriff auf die umliegende Oblast mindestens sieben Menschen verletzt.
Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Da die Stadt in Frontnähe liegt, wird sie immer wieder vom russischen Militär angegriffen - sowohl mit Artillerie als auch mit Drohnen.
UN-Kommission: Russland presst Ausländer in seine Armee
Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hat schwere Vorwürfe gegen Russland im Zusammenhang mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine erhoben. Russische Behörden hätten in Zusammenarbeit mit Agenten Menschen aus 29 Ländern unter Anwendung von Täuschung oder Zwang verschleppt, teilte die Untersuchungskommission in New York mit. Ziel sei es, die Getäuschten und Verschleppten in die russischen Streitkräfte zu pressen, wo sie oft den Tod fänden.
Den vorliegenden Zeugenaussagen und Dokumenten zufolge führten Flüge über Bahrain, Brasilien, Äthiopien, Frankreich, Kenia, Mexiko, Marokko, Oman, Panama, Spanien, die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland. Auf der Grundlage gesammelter Beweise sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die russischen Behörden Menschenhandel und andere Menschenrechtsverletzungen begangen haben.
Die umworbenen Männer gingen demnach auf Angebote für zivile Jobs in Russland ein, die lukrativ, echt und glaubwürdig erschienen. Kurz nach ihrer Ankunft würden die Männer jedoch gezwungen, Verträge in russischer Sprache mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Handy und Reisepass würden oft beschlagnahmt. Die Rekruten seien schockiert, wenn sie realisierten, dass sie in den russischen Streitkräften dienen müssten. Männer würden an der Front in der Ukraine mit gefährlichen Aufgaben betraut.
Die Abreise, das Verschwinden, die Verwundung, der Tod oder die Gefangennahme der Opfer haben den Angaben zufolge langfristige psychologische Auswirkungen auf ihre Familien, die intensive Suchbemühungen unternehmen. Die „Unabhängige internationale Untersuchungskommission zur Ukraine“ arbeitet seit 2022 im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates und erstellt regelmäßig Berichte.
Den vorliegenden Zeugenaussagen und Dokumenten zufolge führten Flüge über Bahrain, Brasilien, Äthiopien, Frankreich, Kenia, Mexiko, Marokko, Oman, Panama, Spanien, die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland. Auf der Grundlage gesammelter Beweise sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die russischen Behörden Menschenhandel und andere Menschenrechtsverletzungen begangen haben.
Die umworbenen Männer gingen demnach auf Angebote für zivile Jobs in Russland ein, die lukrativ, echt und glaubwürdig erschienen. Kurz nach ihrer Ankunft würden die Männer jedoch gezwungen, Verträge in russischer Sprache mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Handy und Reisepass würden oft beschlagnahmt. Die Rekruten seien schockiert, wenn sie realisierten, dass sie in den russischen Streitkräften dienen müssten. Männer würden an der Front in der Ukraine mit gefährlichen Aufgaben betraut.
Die Abreise, das Verschwinden, die Verwundung, der Tod oder die Gefangennahme der Opfer haben den Angaben zufolge langfristige psychologische Auswirkungen auf ihre Familien, die intensive Suchbemühungen unternehmen. Die „Unabhängige internationale Untersuchungskommission zur Ukraine“ arbeitet seit 2022 im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates und erstellt regelmäßig Berichte.
Nach Kriegsspende: Metro distanziert sich von Tochter in Russland
Der Lebensmittelgroßhändler Metro distanziert sich nach einer Millionenspende seiner unter Zwangsverwaltung gestellten Tochter in Russland an eine Organisation zur Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Entscheidung über die Spende sei weder mit der Metro AG abgestimmt noch von ihr autorisiert oder gebilligt worden, erklärte das Unternehmen.
Kremlchef Wladimir Putin hatte das Russland-Geschäft des Lebensmittelgroßhändlers Ende September per Dekret unter Zwangsverwaltung nehmen lassen. Demnach verwaltet die russische Managementgesellschaft Torg RUS vorübergehend 100 Prozent der Aktiva von Metro in Russland. Bei Torg RUS handelt es sich laut Metro AG um ein Unternehmen des ehemaligen Vorstandschefs von Metro Russland, Johannes Tholey.
Es sei wichtig, klarzustellen, dass Tholey nicht mehr für die Metro AG tätig sei, erklärte die Metro AG. Sie betonte, dass sie keine operative Kontrolle mehr über ihre russische Tochtergesellschaft und keinen Einfluss auf deren operative Entscheidungen habe, auch wenn das Eigentum an Metro Russland formal weiterhin bei der Metro AG liege.
Auf der russischen Metro-Website ist eine Überweisung in Höhe von einer Milliarde Rubel (mehr als elf Millionen Euro) an den Fonds „Volksfront. Alles für den Sieg“ bekanntgegeben worden. Die Mittel fließen demnach in den Kauf von Technik, die das Militär an der Front brauche. Zitiert wird in der Mitteilung auch Tholey: „Als Teil des russischen Wirtschaftssystems halten wir es für wichtig, uns an strategischen Initiativen des Staats zu beteiligen.“ Bei dem genannten Fonds handelt es sich um eine Spendenaktion einer vor Jahren von Putin ins Leben gerufenen Organisation. In Russland wurden zuletzt mehrere europäische Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt, darunter der Lebensmittelhersteller Nestlé und die französische Warenhauskette Auchan.
Kremlchef Wladimir Putin hatte das Russland-Geschäft des Lebensmittelgroßhändlers Ende September per Dekret unter Zwangsverwaltung nehmen lassen. Demnach verwaltet die russische Managementgesellschaft Torg RUS vorübergehend 100 Prozent der Aktiva von Metro in Russland. Bei Torg RUS handelt es sich laut Metro AG um ein Unternehmen des ehemaligen Vorstandschefs von Metro Russland, Johannes Tholey.
Es sei wichtig, klarzustellen, dass Tholey nicht mehr für die Metro AG tätig sei, erklärte die Metro AG. Sie betonte, dass sie keine operative Kontrolle mehr über ihre russische Tochtergesellschaft und keinen Einfluss auf deren operative Entscheidungen habe, auch wenn das Eigentum an Metro Russland formal weiterhin bei der Metro AG liege.
Auf der russischen Metro-Website ist eine Überweisung in Höhe von einer Milliarde Rubel (mehr als elf Millionen Euro) an den Fonds „Volksfront. Alles für den Sieg“ bekanntgegeben worden. Die Mittel fließen demnach in den Kauf von Technik, die das Militär an der Front brauche. Zitiert wird in der Mitteilung auch Tholey: „Als Teil des russischen Wirtschaftssystems halten wir es für wichtig, uns an strategischen Initiativen des Staats zu beteiligen.“ Bei dem genannten Fonds handelt es sich um eine Spendenaktion einer vor Jahren von Putin ins Leben gerufenen Organisation. In Russland wurden zuletzt mehrere europäische Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt, darunter der Lebensmittelhersteller Nestlé und die französische Warenhauskette Auchan.
Slowakischer Außenminister erntet Kritik für Moskau-Besuch
Der slowakische Außenminister Juraj Blanár hat mit einer Wirtschaftsdelegation Russland besucht und dafür Kritik von der Opposition in seinem Land geerntet. Der zur linksnationalen Partei „Richtung – Slowakische Sozialdemokratie“ (Smer-SD) von Ministerpräsident Robert Fico gehörende Blanár traf in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammen und nahm an der Sitzung einer bilateralen Wirtschaftskommission teil.
Die gemischte slowakisch-russische Kommission war zuletzt vor fünf Jahren zusammengetreten. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die direkt an die Slowakei grenzende Ukraine war sie jedoch vorerst eingestellt worden. Dass die Kommission nun wiederbelebt wurde, rechtfertigte Blanár in einer Pressemitteilung des Außenministeriums in Bratislava mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Man wolle trotz der entschiedenen Verurteilung des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs weiter mit Russland im Dialog bleiben.
Die Slowakei ist traditionell von russischen Energielieferungen abhängiger als andere EU-Länder. Fico hatte deshalb immer wieder kritisiert, dass EU-Sanktionen für Gas, Öl und Uran seinem Land mehr schaden würden als Russland selbst.
Der konservativ-populistische Oppositionspolitiker Gabor Grendel bezeichnete Blanárs Moskau-Reise jedoch als „internationale Schande“ für die Slowakei, die dem Land „trotzdem kein billigeres Öl und Gas“ bringe. Der liberale Ex-Außenminister Ivan Korčok nannte Blanár einen „Totengräber der slowakischen Außenpolitik“. Auch andere Vertreter der Opposition in Bratislava kritisierten den Minister heftig und warfen ihm unter anderem „Verrat“ vor.
Die gemischte slowakisch-russische Kommission war zuletzt vor fünf Jahren zusammengetreten. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die direkt an die Slowakei grenzende Ukraine war sie jedoch vorerst eingestellt worden. Dass die Kommission nun wiederbelebt wurde, rechtfertigte Blanár in einer Pressemitteilung des Außenministeriums in Bratislava mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Man wolle trotz der entschiedenen Verurteilung des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs weiter mit Russland im Dialog bleiben.
Die Slowakei ist traditionell von russischen Energielieferungen abhängiger als andere EU-Länder. Fico hatte deshalb immer wieder kritisiert, dass EU-Sanktionen für Gas, Öl und Uran seinem Land mehr schaden würden als Russland selbst.
Der konservativ-populistische Oppositionspolitiker Gabor Grendel bezeichnete Blanárs Moskau-Reise jedoch als „internationale Schande“ für die Slowakei, die dem Land „trotzdem kein billigeres Öl und Gas“ bringe. Der liberale Ex-Außenminister Ivan Korčok nannte Blanár einen „Totengräber der slowakischen Außenpolitik“. Auch andere Vertreter der Opposition in Bratislava kritisierten den Minister heftig und warfen ihm unter anderem „Verrat“ vor.
Russland: Tote und Verletzte nach Angriff – Drohnentrümmer treffen Zug
Bei massiven ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben russischer Behörden im Gebiet Woronesch mindestens drei Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Zudem sei auch ein Zug getroffen worden. Insgesamt gebe es 39 Verletzte, die meisten in dem Zug, teilte Gouverneur Alexander Gussew auf Telegram mit. Zuvor war von zwei Toten und 17 Verletzten die Rede gewesen. In Woronesch selbst und in der Region seien insgesamt 113 Drohnen abgeschossen worden. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht unmittelbar überprüfbar.
Der Zug sei in einem Vorort von Woronesch unterwegs gewesen, als Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne auf ihn gefallen seien, sagte Gussew. Beschädigt worden sei ein Waggon des Zugs Nummer 11 auf dem Weg von Anapa am Schwarzen Meer nach Moskau, teilte die russische Eisenbahngesellschaft RZD mit. Wegen der Angriffe sei der Zugverkehr in der Region vorübergehend eingestellt worden. Russische Medien berichteten, in dem Zug seien Fußballer des Vereins Lokomotive Moskau gewesen, die von einem Auswärtsspiel zurückkehrten.
Nach Darstellung von Gouverneur Gussew geriet bei den Angriffen in Woronesch auch ein Geschäftszentrum in Brand. Schäden gebe es unter anderem auch an Industrieanlagen, einem Wohnhaus und einer Schulsport-Anlage. Fast in allen Teilen der Stadt gebe es Schäden an Fassaden und Fenstern. Aus der Ukraine gab es bisher keine Angaben zu dem Angriff.
In der Ukraine wiederum wurden bei russischen Angriffen in der Nacht mindestens sechs Menschen in der südöstlichen Stadt Saporischschja und zwei Menschen in der nördlichen Region Tschernihiw verletzt, wie die ukrainischen Behörden auf Telegram mitteilten.
Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, die Armee habe ein Kraftwerk in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Nordosten, ein Lagerhaus in der umliegenden Region sowie ein weiteres Kraftwerk in der westlichen Region Chmelnyzkyj getroffen. Zudem hätten russische Streitkräfte ein Frachtschiff auf dem Weg zum ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Odessa getroffen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Ministerium. Das Schiff habe Militärgüter für die ukrainische Armee transportiert. Auch sei die Infrastruktur im Hafen von Tschornomorsk attackiert worden.
Der Zug sei in einem Vorort von Woronesch unterwegs gewesen, als Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne auf ihn gefallen seien, sagte Gussew. Beschädigt worden sei ein Waggon des Zugs Nummer 11 auf dem Weg von Anapa am Schwarzen Meer nach Moskau, teilte die russische Eisenbahngesellschaft RZD mit. Wegen der Angriffe sei der Zugverkehr in der Region vorübergehend eingestellt worden. Russische Medien berichteten, in dem Zug seien Fußballer des Vereins Lokomotive Moskau gewesen, die von einem Auswärtsspiel zurückkehrten.
Nach Darstellung von Gouverneur Gussew geriet bei den Angriffen in Woronesch auch ein Geschäftszentrum in Brand. Schäden gebe es unter anderem auch an Industrieanlagen, einem Wohnhaus und einer Schulsport-Anlage. Fast in allen Teilen der Stadt gebe es Schäden an Fassaden und Fenstern. Aus der Ukraine gab es bisher keine Angaben zu dem Angriff.
In der Ukraine wiederum wurden bei russischen Angriffen in der Nacht mindestens sechs Menschen in der südöstlichen Stadt Saporischschja und zwei Menschen in der nördlichen Region Tschernihiw verletzt, wie die ukrainischen Behörden auf Telegram mitteilten.
Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, die Armee habe ein Kraftwerk in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Nordosten, ein Lagerhaus in der umliegenden Region sowie ein weiteres Kraftwerk in der westlichen Region Chmelnyzkyj getroffen. Zudem hätten russische Streitkräfte ein Frachtschiff auf dem Weg zum ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Odessa getroffen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Ministerium. Das Schiff habe Militärgüter für die ukrainische Armee transportiert. Auch sei die Infrastruktur im Hafen von Tschornomorsk attackiert worden.
Kälte als Waffe: UN-Bericht wirft Russland Verbrechen vor
Die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur sind nach Ansicht von UN-Fachleuten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu diesem Schluss kommt die Ukraine-Untersuchungskommission des Menschenrechtsrats zu Beginn der kalten Jahreszeit im Kriegsgebiet.
In einem Bericht für die UN-Generalversammlung in New York spricht die Kommission von jahrelangen systematischen Angriffen auf Heizkraftwerke, Leitungen, Gasanlagen und andere Einrichtungen. Im vergangenen Winter hätten Tausende Haushalte ohne Heizung auskommen müssen, Millionen Menschen seien von Stromausfällen betroffen gewesen. Aus Sicht der UN-Kommission hat die Kälte negative Folgen für die physische und psychische Gesundheit der ukrainischen Bevölkerung. Die unabhängigen Menschenrechtsfachleute des Gremiums wiesen darauf hin, dass russische Angriffe mit dem Einsetzen der neuen Kälteperiode wieder zugenommen hätten.
In einem Bericht für die UN-Generalversammlung in New York spricht die Kommission von jahrelangen systematischen Angriffen auf Heizkraftwerke, Leitungen, Gasanlagen und andere Einrichtungen. Im vergangenen Winter hätten Tausende Haushalte ohne Heizung auskommen müssen, Millionen Menschen seien von Stromausfällen betroffen gewesen. Aus Sicht der UN-Kommission hat die Kälte negative Folgen für die physische und psychische Gesundheit der ukrainischen Bevölkerung. Die unabhängigen Menschenrechtsfachleute des Gremiums wiesen darauf hin, dass russische Angriffe mit dem Einsetzen der neuen Kälteperiode wieder zugenommen hätten.