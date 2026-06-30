Putin lehnt ukrainischen Vorschlag zu Stopp von Langstreckenangriffen ab

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen ukrainischen Vorschlag für einen gegenseitigen Verzicht auf Langstreckenangriffe abgelehnt. Russland werde stattdessen an seinem Ziel festhalten, die vier Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja vollständig einzunehmen, sagte Putin am späten Sonntagabend in einem Interview des russischen Staatsfernsehens. Er werte den Vorstoß aus Kiew lediglich als Versuch, den Druck auf die ukrainischen Truppen entlang der 1250 Kilometer langen Frontlinie zu lindern. Eine Rettung der Regierung in Kiew gehöre nicht zu den russischen Plänen. Eine Stellungnahme des ukrainischen Präsidialamtes liegt bisher nicht vor.





Putin besteht seit Langem darauf, dass die Ukraine ihre verbleibenden Stellungen in der Region Donezk im Donbass aufgibt, und machte dies zur zentralen Bedingung für jedes Friedensabkommen. Sieben Monate nach dem Einmarsch im Jahr 2022 annektierte Russland die vier Regionen – die Regionen Donezk und Luhansk im Donbass sowie Cherson und Saporischschja, die es nur teilweise kontrolliert. Mit Blick auf die verstärkten ukrainischen Drohnenangriffe auf die russische Ölindustrie räumte Putin ein, dass diese zu Treibstoffengpässen in verschiedenen Regionen geführt hätten. Russland habe die Lage jedoch im Griff. Als wichtigste Aufgabe nannte er einen raschen und deutlichen Ausbau der Produktion von Flugabwehrsystemen. Zugleich betonte Putin, dass die ukrainischen Angriffe auf die Infrastruktur keinerlei Auswirkungen auf das Geschehen an der Front hätten.





Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte Putin in diesem Monat in einem offenen Brief ein persönliches Treffen vorgeschlagen, was der russische Staatschef jedoch ablehnte. Zur Beendigung des Krieges erwartet Putin nun eine Wiederaufnahme der US-geführten diplomatischen Bemühungen. Sobald die heiße Phase des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran überwunden sei, rechne er mit einem erneuten Besuch der US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau. Putin bestätigte jüngste Äußerungen von US-Außenminister Marco Rubio, wonach bei den Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska im vergangenen Jahr zwar US-Vorschläge erörtert worden seien, jedoch keine formelle Einigung erzielt worden sei. "Niemand hat etwas unterzeichnet, aber wir haben über bestimmte Möglichkeiten zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine gesprochen", sagte Putin. Die US-Seite habe dabei um Kompromisse gebeten. Bei möglichen Friedensverhandlungen könnte Putin zufolge zudem der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko helfen. Vorwürfe aus Kiew, wonach Russland versuche, das Nachbarland stärker in den Konflikt hineinzuziehen, ließ er unkommentiert.