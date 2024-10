500 Quadratkilometer in einem Monat: Die russischen Invasoren rücken so schnell vor wie seit Kriegsbeginn nicht mehr. Für Gebietsgewinne vor der Schlammperiode nimmt Moskau massive Verluste in Kauf. Was der Ukraine jetzt bevorsteht.

Von Sebastian Gierke

Die ukrainischen Streitkräfte verlieren aktuell so schnell an Boden wie noch nie in diesem Krieg – mit Ausnahme der ersten Kriegswochen im März 2022. An einigen Stellen im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen im Moment am Tag bis zu fünf Kilometer vor. Allein im Oktober eroberten die Invasoren laut dem Institute for the Study of War knapp 480 Quadratkilometer. 2023 waren es insgesamt knapp 600 Quadratkilometer.