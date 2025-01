Von Florian Hassel, Belgrad

Mykola Nowitskyi starb nach gut einem Jahrzehnt im Krieg. Schon 2014, als Russland auf der Krim und in der Ostukraine seinen Unterwerfungskrieg gegen die frühere Sowjetrepublik begann, unterschrieb Nowitskyi einen Vertrag mit der Nationalgarde der Ukraine. Bald wurde er ein Kommandeur der Spezialeinheit Omega. Nach der umfassenden Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 kämpfte er in Charkiw und Bachmut, zuletzt führte er Spezialkommandos an heißen Stellen der Front in der Ostukraine an.