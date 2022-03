Ukraine:Der Krieg als Geburtsstunde der Nation

Von Tomas Avenarius, Iwano-Frankiwsk

Fünf Mann auf einem Parkplatz, Holzgewehre in der Hand. Kommandos und Befehle, die Männer in ihren wild zusammengewürfelten Uniformen drehen, wenden, richten sich. Plötzlich wirft der Ausbilder eine Wasserflasche in die Luft und schreit: "Granate!" Der Trupp wirft sich auf den Boden, die fünf falten die Hände über dem Kopf, die Holzgewehre neben sich im Parkplatzstaub. Die erwartete Explosion ist der dumpfe Plumps, mit dem die Plastikflasche zwischen den Männern niedergeht.