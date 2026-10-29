Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
1200 Drohnen: Russland meldet einen der bisher größten ukrainischen Angriffe
Oleschky-Waffenruhe: Ukrainer und Russen bereiten Evakuierung vor
Trump: Hoffe auf baldiges Treffen mit Putin und Selenskij
Waffenruhe gilt: Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky in der Ukraine läuft
UNHCR: Verschärfte russische Angriffe vertreiben mehr Ukrainer
1200 Drohnen: Russland meldet einen der bisher größten ukrainischen Angriffe
Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes nach russischen Angaben einen der bislang größten Gegenangriffe ausgeführt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 1214 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten abgewehrt zu haben. Die Anzahl lässt sich nicht unabhängig überprüfen, allerdings sind 1214 Drohnen eine sehr hohe Zahl im Vergleich zu dem, was Russland an den meisten Tagen meldet.
Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von 613 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 231 davon beim Anflug auf Moskau. An drei der vier Hauptstadtflughäfen gab es in der Nacht Einschränkungen. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden machte Sobjanin keine, auch nicht zu konkreten Zielen der Angriffe. Er sprach lediglich allgemein davon, dass Rettungskräfte an den Absturzstellen im Einsatz seien.
In Sterlitamak im Uralgebiet in der russischen Teilrepublik Baschkortostan wurden derweil nach Behördenangaben acht Drohnen abgewehrt. Trümmer seien auf das Gelände eines nicht näher genannten Unternehmens gestürzt, es gebe leichte Schäden. Die Stadt war schon in der Vergangenheit mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.
Das russische Militär griff unterdessen in der Nacht die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw an. Dabei sei eine Bildungseinrichtung beschädigt worden, erklärte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram.
Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von 613 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 231 davon beim Anflug auf Moskau. An drei der vier Hauptstadtflughäfen gab es in der Nacht Einschränkungen. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden machte Sobjanin keine, auch nicht zu konkreten Zielen der Angriffe. Er sprach lediglich allgemein davon, dass Rettungskräfte an den Absturzstellen im Einsatz seien.
In Sterlitamak im Uralgebiet in der russischen Teilrepublik Baschkortostan wurden derweil nach Behördenangaben acht Drohnen abgewehrt. Trümmer seien auf das Gelände eines nicht näher genannten Unternehmens gestürzt, es gebe leichte Schäden. Die Stadt war schon in der Vergangenheit mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.
Das russische Militär griff unterdessen in der Nacht die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw an. Dabei sei eine Bildungseinrichtung beschädigt worden, erklärte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram.
Oleschky-Waffenruhe: Ukrainer und Russen bereiten Evakuierung vor
Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der von russischen Truppen besetzten Frontstadt Oleschky im südukrainischen Gebiet Cherson hält weiter. In der Stadt liefen für die Schaffung eines sichereren Hilfskorridors die Arbeiten zur Beseitigung und Entschärfung von Minen erfolgreich, wie der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und seine russische Kollegin Jana Lantratowa zeitgleich mitteilten. „Parallel dazu stellen wir bereits die humanitäre Hilfslieferung zusammen, die wir morgen nach Oleschky bringen wollen“, sagte Lubinez, der auch selbst dort sein wird. Demnach stimmen sich die Vertreter beider Kriegsparteien eng ab.
„Die Waffenruhe hält schon 54 Stunden. Beide Seiten erfüllen ihre Verpflichtungen“, sagte Lantratowa. Es gebe keine Verstöße. Die Menschen aus Oleschky sollen an diesem Samstag über einen humanitären Hilfskorridor die Stadt verlassen können. Die in die Ukraine ausreisenden Bewohner sollen in die russische Schwarzmeer-Stadt Anapa gebracht und von dort nach Gomel in Belarus ausgeflogen werden, von wo aus sie weiter in die Ukraine reisen können.
In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Vor dem Krieg waren es 24 000 Bewohner. Wer in der seit Monaten abgeriegelten und völlig unterversorgten Stadt bleiben will, soll Lebensmittellieferungen und Medikamente erhalten. Lubinez und Lantratowa dankten erneut US-First-Lady Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatte. Auch Papst Leo XIV. hatte sich bei Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für die humanitäre Feuerpause eingesetzt.
Es handelt sich um die größte gemeinsame Aktion von Ukrainern und Russen seit der russischen Großinvasion im Februar 2022. Die Kriegsparteien hatten immer wieder Gefangenenaustausche umgesetzt und auch die Leichen von gefallenen Soldaten überführt. Eine solche große gemeinsame Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung mit einer mehrtägigen Waffenruhe hat es so bisher nicht gegeben. Die Waffenruhe ist bis Sonntagabend angesetzt.
„Die Waffenruhe hält schon 54 Stunden. Beide Seiten erfüllen ihre Verpflichtungen“, sagte Lantratowa. Es gebe keine Verstöße. Die Menschen aus Oleschky sollen an diesem Samstag über einen humanitären Hilfskorridor die Stadt verlassen können. Die in die Ukraine ausreisenden Bewohner sollen in die russische Schwarzmeer-Stadt Anapa gebracht und von dort nach Gomel in Belarus ausgeflogen werden, von wo aus sie weiter in die Ukraine reisen können.
In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Vor dem Krieg waren es 24 000 Bewohner. Wer in der seit Monaten abgeriegelten und völlig unterversorgten Stadt bleiben will, soll Lebensmittellieferungen und Medikamente erhalten. Lubinez und Lantratowa dankten erneut US-First-Lady Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatte. Auch Papst Leo XIV. hatte sich bei Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für die humanitäre Feuerpause eingesetzt.
Es handelt sich um die größte gemeinsame Aktion von Ukrainern und Russen seit der russischen Großinvasion im Februar 2022. Die Kriegsparteien hatten immer wieder Gefangenenaustausche umgesetzt und auch die Leichen von gefallenen Soldaten überführt. Eine solche große gemeinsame Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung mit einer mehrtägigen Waffenruhe hat es so bisher nicht gegeben. Die Waffenruhe ist bis Sonntagabend angesetzt.
Finnische Außenministerin: Gespräch mit US-Außenminister Rubio über Ukraine
Die finnische Außenministerin Elina Valtonen wird am Donnerstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington treffen. Bei den Gesprächen gehe es vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine sowie um bilaterale Beziehungen, hieß es in einer Mitteilung des finnischen Außenministeriums. Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatten am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Es war eines der wenigen direkten Gespräche europäischer Spitzenpolitiker mit ihm seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor mehr als viereinhalb Jahren.
Anne Eberhard
Trump: Hoffe auf baldiges Treffen mit Putin und Selenskij
US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Worten auf ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij zur Beilegung des Ukraine-Kriegs. Bei den Bemühungen um eine Lösung des Konflikts seien große Fortschritte erzielt worden, sagte Trump.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Trump erklärte weiter, er habe ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über nukleare Abrüstung geplant. Zudem kündigte er an, im November zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes (Asean) in die philippinische Hauptstadt Manila zu reisen.
Anna Schimpp
Melania Trump: Waffenruhe über Oleschky hinaus ausgeweitet
Die auf die ukrainische Stadt Oleschky begrenzte Waffenruhe ist nach den Worten der amerikanischen First Lady Melania Trump ausgeweitet worden. Sie gelte nun über die Stadt hinaus innerhalb der Region Cherson, teilt Melania Trump in den sozialen Medien mit. „Der Zeitplan wurde um zwei Tage vorgezogen, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und die Lieferung lebenswichtiger humanitärer Hilfe zu erleichtern“, erklärt Melania Trump. „Das geografische Gebiet der Waffenruhe wurde über Oleschky hinaus in die Region Cherson ausgeweitet, um den humanitären Konvois einen sicheren Durchgang zu ermöglichen.“
Die seit Dienstag geltende Feuerpause in Oleschky geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit.
Die seit Dienstag geltende Feuerpause in Oleschky geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit.
Anna Schimpp
Ukraine: Fünf Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Großstadt Charkiw sollen fünf Menschen verletzt worden sein. Unter den Verletzten sei auch ein vierjähriges Kind, teilt der ukrainische Katastrophenschutz auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein durch den Angriff ausgelöster Großbrand sei gelöscht worden.
Luzia Geier
Waffenruhe gilt: Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky in der Ukraine läuft
Die Streitkräfte Russlands und der Ukraine lassen von diesem Dienstag an die Waffen schweigen für eine Hilfsaktion für die Frontstadt Oleschky in dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson. Die russische Seite bestätigte in der Nacht, dass seit 3 Uhr (Ortszeit) und für die Dauer einer humanitären Operation eine Feuerpause rund um die seit Monaten abgeriegelte Ortschaft gelte. Die Waffenruhe soll bis zum 1. November 22.59 Uhr Ortszeit dauern (21.59 Uhr MEZ). Bis zum späten Nachmittag gab es keine Berichte über Verstöße gegen die Waffenruhe.
Während der mehrtägigen Waffenruhe werden Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner geliefert. Geschaffen werden soll auch ein humanitärer Korridor, damit die Menschen die Region entweder in Richtung Russland oder Ukraine verlassen können. Auch der Generalstab in Kiew hatte dies zuvor bestätigt.
Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nach der Vereinbarung sollen nun Minen geräumt werden, um den Hilfskorridor zu schaffen. In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Die Menschen sollen erst in den kommenden Tagen in Sicherheit gebracht werden.
Laut Kreml könnte eine womöglich erfolgreiche humanitäre Operation in Oleschky auch als Vorbild für andere Frontabschnitte dienen. Moskau und Kiew hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig beschuldigt, durch Beschuss der Stadt eine humanitäre Katastrophe ausgelöst zu haben. Einschließlich umliegender Dörfer sollen bis zu 6000 Menschen Not leiden. An anderen Frontabschnitten gingen die Kämpfe weiter.
Während der mehrtägigen Waffenruhe werden Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner geliefert. Geschaffen werden soll auch ein humanitärer Korridor, damit die Menschen die Region entweder in Richtung Russland oder Ukraine verlassen können. Auch der Generalstab in Kiew hatte dies zuvor bestätigt.
Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nach der Vereinbarung sollen nun Minen geräumt werden, um den Hilfskorridor zu schaffen. In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Die Menschen sollen erst in den kommenden Tagen in Sicherheit gebracht werden.
Laut Kreml könnte eine womöglich erfolgreiche humanitäre Operation in Oleschky auch als Vorbild für andere Frontabschnitte dienen. Moskau und Kiew hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig beschuldigt, durch Beschuss der Stadt eine humanitäre Katastrophe ausgelöst zu haben. Einschließlich umliegender Dörfer sollen bis zu 6000 Menschen Not leiden. An anderen Frontabschnitten gingen die Kämpfe weiter.
Der Generalstab in Kiew betonte, dass die Feuerpause ausschließlich für die humanitäre Operation gelte. „Wir rufen alle dazu auf, in diesem Zeitraum besonders umsichtig mit den Informationen umzugehen, die Sie erhalten und weitergeben“, heißt es in der Mitteilung der Generalität auf Telegram. „Vertrauen Sie keinen unbestätigten Meldungen und verbreiten Sie keine Gerüchte über Routen, Zeiten und Orte, an denen sich Menschen und humanitäre Konvois bewegen.“
Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit. Auch Papst Leo XIV. hatte in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe für Oleschky gebeten.
Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit. Auch Papst Leo XIV. hatte in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe für Oleschky gebeten.
Anna Schimpp
UNHCR: Verschärfte russische Angriffe vertreiben mehr Ukrainer
Die verschärften militärischen Angriffe Russlands haben in der Ukraine laut dem Hilfswerk UNHCR Zehntausende Menschen neu in die Flucht gezwungen. Besonders die Fluchtbewegungen aus den Frontgebieten im Osten der Ukraine erhöhten sich, sagte der UNHCR-Regionaldirektor für Europa, Philippe Leclerc, am Dienstag in Genf.
Seit Januar 2026 seien in allen vom UNHCR unterstützten Transitzentren über 136 000 Menschen aus dem Osten aufgenommen worden. Das seien rund 70 Prozent mehr als die fast 80 000, die im gesamten Jahr 2025 die Einrichtungen in den Gemeinden an der Front durchlaufen hätten.
Diese Zahlen stellten nur einen Teil der Gesamtzahl der in Sicherheit gebrachten Menschen aus den Frontgebieten dar. Viele Menschen nehmen laut dem UNHCR-Direktor keine Unterstützung in den Transitzentren in Anspruch. Etliche Menschen, die vor den russischen Bombardements flüchteten, seien besonders schutzbedürftig: Fast 40 Prozent seien Ältere, und ein erheblicher Anteil seien Menschen mit Behinderungen. Insgesamt benötigen laut UNHCR 10,8 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe.
Seit Januar 2026 seien in allen vom UNHCR unterstützten Transitzentren über 136 000 Menschen aus dem Osten aufgenommen worden. Das seien rund 70 Prozent mehr als die fast 80 000, die im gesamten Jahr 2025 die Einrichtungen in den Gemeinden an der Front durchlaufen hätten.
Diese Zahlen stellten nur einen Teil der Gesamtzahl der in Sicherheit gebrachten Menschen aus den Frontgebieten dar. Viele Menschen nehmen laut dem UNHCR-Direktor keine Unterstützung in den Transitzentren in Anspruch. Etliche Menschen, die vor den russischen Bombardements flüchteten, seien besonders schutzbedürftig: Fast 40 Prozent seien Ältere, und ein erheblicher Anteil seien Menschen mit Behinderungen. Insgesamt benötigen laut UNHCR 10,8 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe.
Anna Schimpp
Finnlands Präsident Stubb und Norwegens Regierungschef Støre telefonieren mit Putin über Ukraine-Verhandlungen
Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre haben bei einem Telefonat erstmals mit Kremlchef Wladimir Putin über seinen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. „Ziel des Telefonats war es, Präsident Putin direkt Botschaften bezüglich künftiger Verhandlungen zu übermitteln, die zur Beendigung des Krieges beitragen sollen“, teilten die beiden europäischen Politiker in Helsinki mit. Kremlsprecher Dmitrij Peskow bestätigte das Telefonat, das zuvor von keiner Seite öffentlich angekündigt worden war.
Stubb und Støre hatten vorige Woche auch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und US-Vermittler Steve Witkoff in Oslo getroffen. Witkoff führte danach Gespräche mit Putin, bei denen eine Wiederaufnahme von Dreier-Gesprächen mit Russen, Ukrainern und Amerikanern vereinbart wurde.
Stubb und Støre hatten vorige Woche auch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und US-Vermittler Steve Witkoff in Oslo getroffen. Witkoff führte danach Gespräche mit Putin, bei denen eine Wiederaufnahme von Dreier-Gesprächen mit Russen, Ukrainern und Amerikanern vereinbart wurde.
Die Verhandlungen unter US-Vermittlung sollen im November in Abu Dhabi stattfinden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Die Europäer wollen sich an den Gesprächen beteiligen. Der Kreml zeigte sich jetzt offen für eine Einbeziehung Europas, das die Ukraine mit Waffen und Milliardenhilfen unterstützt. Finnland und Norwegen engagieren sich als Nachbarn Russlands nach eigenen Angaben für eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine.
Klitschko: Kiews Südbrücke nach Raketenangriff geschlossen
In Kiew ist die bereits mehrfach bei russischen Angriffen getroffene Südbrücke nach einem Raketeneinschlag vorübergehend geschlossen. Auch die Bahninfrastruktur der Metro auf der Brücke sei beschädigt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Laut Polizei wurde der Verkehr für Autos und Bahnen in beide Richtungen vorläufig eingestellt.
Die strategisch wichtige Brücke über dem Fluss Dnjepr war bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Russland hatte die Dreimillionenstadt am Abend und in der Nacht auch mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei sei eine Frau getötet worden und mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden in Kiew mit. Insgesamt sieben Brücken für Metro, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij verurteilte die neuen russischen Angriffe. Auch ein Universitätsgelände sei dabei am Vorabend getroffen worden. Unter den Verletzten seien Studierende und Universitätsangestellte, teilte er in den sozialen Netzwerken mit. Auch andere Regionen der Ukraine seien angegriffen worden. Insgesamt habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 280 Drohnen eingesetzt.
Die strategisch wichtige Brücke über dem Fluss Dnjepr war bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Russland hatte die Dreimillionenstadt am Abend und in der Nacht auch mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei sei eine Frau getötet worden und mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden in Kiew mit. Insgesamt sieben Brücken für Metro, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij verurteilte die neuen russischen Angriffe. Auch ein Universitätsgelände sei dabei am Vorabend getroffen worden. Unter den Verletzten seien Studierende und Universitätsangestellte, teilte er in den sozialen Netzwerken mit. Auch andere Regionen der Ukraine seien angegriffen worden. Insgesamt habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 280 Drohnen eingesetzt.
Luzia Geier
Gouverneur: Ein Toter bei Drohnenangriff auf Bus in Region Saporischschja
Bei einem Drohnenangriff auf einen Bus im russisch kontrollierten Teil der südukrainischen Region Saporischschja wurden nach Angaben der dortigen Verwaltung ein Mensch getötet und 30 weitere verletzt. Dies teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Region, Jewgeni Balizki, mit.
Fünf europäische Nato-Staaten wollen Ukraine vor Winter militärisch stärken
Die fünf militärisch stärksten europäischen Nato-Mitglieder wollen die Ukraine vor dem bevorstehenden Winter mit Luftabwehrsystemen und weiterer Ausrüstung militärisch stärken. „Wir haben im Rahmen unserer Ukraine-Unterstützung Winterpakete geschnürt“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Polen, Großbritannien und Italien in Paris. „Wir werden darüber hinaus alles dafür tun, dass auch die USA die Ukraine mit ihren Lieferungen unterstützen oder eben vor allem auch mit nachrichtlichen Informationen und Satellitendaten.“
Die sogenannten E5-Länder arbeiteten außerdem mit der Ukraine an der Entwicklung eines Luftverteidigungssystems. „Dieses soll zusätzlich zu den Patriots und anderen Systemen die Ukrainer vor den Angriffen aus der Luft schützen“, sagte Pistorius.
Die sogenannten E5-Länder arbeiteten außerdem mit der Ukraine an der Entwicklung eines Luftverteidigungssystems. „Dieses soll zusätzlich zu den Patriots und anderen Systemen die Ukrainer vor den Angriffen aus der Luft schützen“, sagte Pistorius.
Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Zudem seien mindestens vier Menschen verletzt worden, berichtete Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. „Es wurden Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und Autos beschädigt“, fügte er hinzu. Die Rettungsdienste waren am Abend noch im Einsatz.
Erst am Samstagabend war ein Baumarkt in Charkiw von mehreren russischen Geschossen getroffen worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Tags zuvor wurden bei einem russischen Angriff auf die umliegende Oblast mindestens sieben Menschen verletzt.
Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Da die Stadt in Frontnähe liegt, wird sie immer wieder vom russischen Militär angegriffen - sowohl mit Artillerie als auch mit Drohnen.
Erst am Samstagabend war ein Baumarkt in Charkiw von mehreren russischen Geschossen getroffen worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Tags zuvor wurden bei einem russischen Angriff auf die umliegende Oblast mindestens sieben Menschen verletzt.
Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Da die Stadt in Frontnähe liegt, wird sie immer wieder vom russischen Militär angegriffen - sowohl mit Artillerie als auch mit Drohnen.
UN-Kommission: Russland presst Ausländer in seine Armee
Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hat schwere Vorwürfe gegen Russland im Zusammenhang mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine erhoben. Russische Behörden hätten in Zusammenarbeit mit Agenten Menschen aus 29 Ländern unter Anwendung von Täuschung oder Zwang verschleppt, teilte die Untersuchungskommission in New York mit. Ziel sei es, die Getäuschten und Verschleppten in die russischen Streitkräfte zu pressen, wo sie oft den Tod fänden.
Den vorliegenden Zeugenaussagen und Dokumenten zufolge führten Flüge über Bahrain, Brasilien, Äthiopien, Frankreich, Kenia, Mexiko, Marokko, Oman, Panama, Spanien, die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland. Auf der Grundlage gesammelter Beweise sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die russischen Behörden Menschenhandel und andere Menschenrechtsverletzungen begangen haben.
Die umworbenen Männer gingen demnach auf Angebote für zivile Jobs in Russland ein, die lukrativ, echt und glaubwürdig erschienen. Kurz nach ihrer Ankunft würden die Männer jedoch gezwungen, Verträge in russischer Sprache mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Handy und Reisepass würden oft beschlagnahmt. Die Rekruten seien schockiert, wenn sie realisierten, dass sie in den russischen Streitkräften dienen müssten. Männer würden an der Front in der Ukraine mit gefährlichen Aufgaben betraut.
Die Abreise, das Verschwinden, die Verwundung, der Tod oder die Gefangennahme der Opfer haben den Angaben zufolge langfristige psychologische Auswirkungen auf ihre Familien, die intensive Suchbemühungen unternehmen. Die „Unabhängige internationale Untersuchungskommission zur Ukraine“ arbeitet seit 2022 im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates und erstellt regelmäßig Berichte.
Den vorliegenden Zeugenaussagen und Dokumenten zufolge führten Flüge über Bahrain, Brasilien, Äthiopien, Frankreich, Kenia, Mexiko, Marokko, Oman, Panama, Spanien, die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland. Auf der Grundlage gesammelter Beweise sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die russischen Behörden Menschenhandel und andere Menschenrechtsverletzungen begangen haben.
Die umworbenen Männer gingen demnach auf Angebote für zivile Jobs in Russland ein, die lukrativ, echt und glaubwürdig erschienen. Kurz nach ihrer Ankunft würden die Männer jedoch gezwungen, Verträge in russischer Sprache mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Handy und Reisepass würden oft beschlagnahmt. Die Rekruten seien schockiert, wenn sie realisierten, dass sie in den russischen Streitkräften dienen müssten. Männer würden an der Front in der Ukraine mit gefährlichen Aufgaben betraut.
Die Abreise, das Verschwinden, die Verwundung, der Tod oder die Gefangennahme der Opfer haben den Angaben zufolge langfristige psychologische Auswirkungen auf ihre Familien, die intensive Suchbemühungen unternehmen. Die „Unabhängige internationale Untersuchungskommission zur Ukraine“ arbeitet seit 2022 im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates und erstellt regelmäßig Berichte.
Nach Kriegsspende: Metro distanziert sich von Tochter in Russland
Der Lebensmittelgroßhändler Metro distanziert sich nach einer Millionenspende seiner unter Zwangsverwaltung gestellten Tochter in Russland an eine Organisation zur Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Entscheidung über die Spende sei weder mit der Metro AG abgestimmt noch von ihr autorisiert oder gebilligt worden, erklärte das Unternehmen.
Kremlchef Wladimir Putin hatte das Russland-Geschäft des Lebensmittelgroßhändlers Ende September per Dekret unter Zwangsverwaltung nehmen lassen. Demnach verwaltet die russische Managementgesellschaft Torg RUS vorübergehend 100 Prozent der Aktiva von Metro in Russland. Bei Torg RUS handelt es sich laut Metro AG um ein Unternehmen des ehemaligen Vorstandschefs von Metro Russland, Johannes Tholey.
Es sei wichtig, klarzustellen, dass Tholey nicht mehr für die Metro AG tätig sei, erklärte die Metro AG. Sie betonte, dass sie keine operative Kontrolle mehr über ihre russische Tochtergesellschaft und keinen Einfluss auf deren operative Entscheidungen habe, auch wenn das Eigentum an Metro Russland formal weiterhin bei der Metro AG liege.
Auf der russischen Metro-Website ist eine Überweisung in Höhe von einer Milliarde Rubel (mehr als elf Millionen Euro) an den Fonds „Volksfront. Alles für den Sieg“ bekanntgegeben worden. Die Mittel fließen demnach in den Kauf von Technik, die das Militär an der Front brauche. Zitiert wird in der Mitteilung auch Tholey: „Als Teil des russischen Wirtschaftssystems halten wir es für wichtig, uns an strategischen Initiativen des Staats zu beteiligen.“ Bei dem genannten Fonds handelt es sich um eine Spendenaktion einer vor Jahren von Putin ins Leben gerufenen Organisation. In Russland wurden zuletzt mehrere europäische Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt, darunter der Lebensmittelhersteller Nestlé und die französische Warenhauskette Auchan.
Kremlchef Wladimir Putin hatte das Russland-Geschäft des Lebensmittelgroßhändlers Ende September per Dekret unter Zwangsverwaltung nehmen lassen. Demnach verwaltet die russische Managementgesellschaft Torg RUS vorübergehend 100 Prozent der Aktiva von Metro in Russland. Bei Torg RUS handelt es sich laut Metro AG um ein Unternehmen des ehemaligen Vorstandschefs von Metro Russland, Johannes Tholey.
Es sei wichtig, klarzustellen, dass Tholey nicht mehr für die Metro AG tätig sei, erklärte die Metro AG. Sie betonte, dass sie keine operative Kontrolle mehr über ihre russische Tochtergesellschaft und keinen Einfluss auf deren operative Entscheidungen habe, auch wenn das Eigentum an Metro Russland formal weiterhin bei der Metro AG liege.
Auf der russischen Metro-Website ist eine Überweisung in Höhe von einer Milliarde Rubel (mehr als elf Millionen Euro) an den Fonds „Volksfront. Alles für den Sieg“ bekanntgegeben worden. Die Mittel fließen demnach in den Kauf von Technik, die das Militär an der Front brauche. Zitiert wird in der Mitteilung auch Tholey: „Als Teil des russischen Wirtschaftssystems halten wir es für wichtig, uns an strategischen Initiativen des Staats zu beteiligen.“ Bei dem genannten Fonds handelt es sich um eine Spendenaktion einer vor Jahren von Putin ins Leben gerufenen Organisation. In Russland wurden zuletzt mehrere europäische Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt, darunter der Lebensmittelhersteller Nestlé und die französische Warenhauskette Auchan.