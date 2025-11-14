„Das Wichtigste für uns sind unsere Soldaten“: Der ukrainische Präsident will die umkämpfte Stadt im Osten des Landes nicht um jeden Preis verteidigen. Russland greift wieder intensiv die Hauptstadt Kiew an.

Mit Hunderten Drohnen, aber auch ballistischen Raketen hat Russland erneut Ziele in der gesamten Ukraine angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe zählte am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag 430 feindliche Drohnen und 19 Raketen. Im Zentrum der Attacken stand die Hauptstadt Kiew. Dort waren in der Nacht zum Freitag starke Explosionen zu hören. Den Behörden zufolge wurden etwa 30 Häuser sowie medizinische Einrichtungen, Büros und Geschäfte vor allem in vier Stadtteilen getroffen. Sechs Menschen seien in Kiew getötet worden, teilte Militärverwalter Tymur Tkatschenko mit, 35 weitere wurden ihm zufolge verletzt.