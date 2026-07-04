Russland meldet Einnahme von Kostjantyniwka, Ukraine spricht von Falschmeldung

Die Ukraine hat russische Meldungen über eine angebliche Einnahme der strategisch wichtigen Kleinstadt Kostjantyniwka im Osten des Landes dementiert. „Es ist nur eine weitere russische Lüge, ein Versuch, irgendeine Schlagzeile zu generieren“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf X. Ähnlich äußerte sich ein Vertreter des ukrainischen Generalstabs und sprach von „weiteren ​Falschmeldungen“ aus Russland. Die Stadt befinde sich weiter unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte. Einheiten ‌des 19. Armeekorps verteidigten Kostjantyniwka an festgelegten Linien innerhalb der Stadt und an deren Zugängen. Im Morgenbericht des Generalstabs war die Rede davon, dass es in dem Ort weiterhin Gefechte gebe.



Am Abend hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über die Einnahme unterrichtet. Belege legte Moskau nicht vor. Ukrainische Militärblogs wie Deep State verzeichnen weiterhin nur Teile der Stadt als russisch besetzt. Auch russische Militärblogger reklamieren bislang nicht die gesamte Stadt für ihre Armee.



Kostjantyniwka ist einer von vier Orten, die eine zentrale ukrainische Verteidigungslinie in ‌der Region bilden. Die Stadt gilt als eine wichtige Bastion im sogenannten Festungsgürtel ​der Ukraine. Die Einwohnerzahl ist von fast 70 000 vor dem Krieg auf rund 2000 geschrumpft.



Das russische Militär erklärt schon seit geraumer Zeit, Teile von Kostjantyniwka unter seiner Kontrolle ​zu haben. Russische Darstellungen zu angeblichen Fortschritten in der Stadt stellten sich in den vergangenen Wochen jedoch immer wieder als übertrieben heraus. Das machten etwa die Experten des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) deutlich und verwiesen unter anderem auf geolokalisierte Aufnahmen. Auch russische Militärblogger kritisierten Moskaus falsche Behauptungen immer wieder.