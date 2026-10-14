Die Ukraine erhält erneut keine Informationen aus den USA über Raketenangriffe, Musks Satellitennetzwerk Starlink funktioniert an der Front nur noch eingeschränkt. In Kiew hält das kaum jemand für Zufall. Sabotiert Trump Kiews Verteidigung?

Hundert Quadratkilometer konnte die ukrainische Armee von den russischen Invasoren in der Gegend von Lyman befreien. Das gab das Dritte Armeekorps der Ukraine gerade bekannt. Die groß angelegte Umfassung des ukrainischen Festungsgürtels ist damit für Moskau bis auf Weiteres unmöglich geworden. Für Kiew ist das ein bedeutender Erfolg.