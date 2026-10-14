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Russlands Krieg gegen die Ukraine39 Raketen, 120 Drohnen – und keine Vorwarnung

Lesezeit: 4 Min.

Einsatzkräfte vor einem Wohngebäude in Kiew, das von einer russischen Rakete getroffen wurde.
Einsatzkräfte vor einem Wohngebäude in Kiew, das von einer russischen Rakete getroffen wurde.
Foto: GENYA SAVILOV/AFP

Die Ukraine erhält erneut keine Informationen aus den USA über Raketenangriffe, Musks Satellitennetzwerk Starlink funktioniert an der Front nur noch eingeschränkt. In Kiew hält das kaum jemand für Zufall. Sabotiert Trump Kiews Verteidigung?

Von Sebastian Gierke

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Hundert Quadratkilometer konnte die ukrainische Armee von den russischen Invasoren in der Gegend von Lyman befreien. Das gab das Dritte Armeekorps der Ukraine gerade bekannt. Die groß angelegte Umfassung des ukrainischen Festungsgürtels ist damit für Moskau bis auf Weiteres unmöglich geworden. Für Kiew ist das ein bedeutender Erfolg.

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Eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee ist auf Einsätze hinter den Frontlinien spezialisiert. Ihr Auftrag: russische Soldaten zu erschießen – und verwundete Kameraden zu Fuß aus feindlichem Gebiet zu retten.

SZ PlusVon Florian Hassel

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