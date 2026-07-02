Russland meldet massive Drohnenangriffe auf Region Moskau – Baby soll getötet worden sein

Russland hat am Morgen wieder massive Drohnenangriffe auf mehrere Landesteile gemeldet. Mit solchen Attacken – oft auf das russische Hinterland – trägt die Ukraine immer wieder den Krieg ins Land des Angreifers zurück. Besonders betroffen war an diesem Tag erneut die Region Moskau. Infolge eines Drohnenangriffs wurde dort nach russischen Behördenangaben ein sechs Monate altes Baby getötet. Eine Drohne habe ein Wohnhaus in der Stadt Jegorjewsk (etwa 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt) in Brand gesetzt, teilte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, in sozialen Netzwerken mit. Das verletzte Kind sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.



60 Drohnen seien über Orten rings um die Hauptstadt abgeschossen oder elektronisch ausgeschaltet worden, schrieb Worobjow. Er sprach auch von Schäden an einem Verwaltungsgebäude in Dubna, mehr als 100 Kilometer nordöstlich von Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem Treffer auf das Zentrum für Weltraumkommunikation in Dubna. Die Anlage diene zur Aufklärung und Koordinierung russischer Besatzungstruppen in der Ukraine, schrieb er. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.



Kiew hatte das Zentrum in Dubna bereits in der vergangenen Woche attackiert. Die ukrainische ​Armee habe zudem zuletzt ​vier ähnliche russische Anlagen in den Regionen ​Moskau und Wladimir attackiert, erklärte Selenskij.



Nicht weit von Dubna entfernt, im benachbarten Gebiet Twer, wurde nach Behördenangaben eine Frau getötet. Drohnentrümmer seien in ein Wohnhaus gestürzt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, landesweit seien in der Nacht zu Dienstag 419 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Im Gebiet Belgorod, das direkt an die Ukraine grenzt, kam nach örtlichen Angaben bei einem Drohnenangriff ein Mann ums Leben, vier Personen wurden verletzt.



Über der Ukraine wurden nach Angaben der Luftwaffe in Kiew in der Nacht 138 von 154 angreifenden russischen Drohnen abgewehrt.