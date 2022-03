Krieg in der Ukraine:"Schert euch zum Teufel. Ihr seid Besatzer!"

Krieg in der Ukraine

In Bucha, nahe der ukrainischen Hauptstadt, betrachten Menschen die ausgebrannten Überreste russischer Militärfahrzeuge.

Von Florian Hassel, Warschau

Die russische Armee setzt die Bombenangriffe auf ukrainische Städte fort und will zentrale Städte offenbar einkreisen oder erobern. Neben der Hauptstadt Kiew sind die zweitgrößte Stadt Charkiw und die Städte Cherson und Mariupol am stärksten betroffen - Cherson ist möglicherweise bereits besetzt. Dem ukrainischen Präsidentenberater Oleksi Arestowitsch zufolge wollen Russen und Ukrainer am Mittwochabend weiter verhandeln.