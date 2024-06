Von Silke Bigalke, Moskau

Der Tag vor Silvester war einer der schlimmsten. Der junge Mann, der jetzt in grünem T-Shirt zum Videogespräch vor der Kamera sitzt, verbrachte ihn zusammengekauert im Badezimmer, wegen der Raketen. In Russland ist Silvester der wichtigste Familienfeiertag, die Sonne schien, Weihnachtsbäume standen geschmückt auf den Plätzen Belgorods, trotzdem traute er sich auch in den Tagen danach kaum aus seinem Bad, dort, wo die Wände am dicksten sind. Von Anfang an sei er gegen den Krieg gewesen, und jetzt wurde seine Heimatstadt plötzlich massiv beschossen. „Der 30. Dezember hat sich in meine Psyche eingebrannt“, sagt der Mann, ein Metallarbeiter, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will.