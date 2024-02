In der von Russland seit Monaten angegriffenen Stadt Awdijiwka in der Ostukraine wird die Lage für die ukrainischen Verteidiger immer schwieriger. "In der Stadt finden heftige Kämpfe statt. Unsere Truppen setzen alle verfügbaren Kräfte und Mittel ein, um den Feind zurückzuhalten", teilte der kommandierende General für diesen Frontabschnitt, Olexander Tarnawskyj, mit Tagesanbruch am Freitag mit. Er nannte die Lage "schwierig, aber unter Kontrolle". Nach ukrainischen Angaben hat Russland rund 50 000 Soldaten an der Awdijiwka-Front konzentriert.

In Washington setzte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, die Lage in Awdijiwka in direkten Bezug zu den im US-Kongress von den Republikanern blockierten Ukrainehilfen. Dass die Stadt Gefahr laufe, "in russische Hand zu geraten", geschehe "zu einem großen Teil, weil den ukrainischen Streitkräften vor Ort die Artilleriemunition ausgeht", so Kirby.

"Enorme Kräfte in Form von Personal, gepanzerten Fahrzeugen und Flugzeugen"

Während Russland Wellen von Wehrpflichtigen schicke, um ukrainische Stellungen anzugreifen, könnten der Ukraine die dringend benötigten Artilleriegeschosse nicht geliefert werden, da der US-Kongress das entsprechende Zusatzgesetz für weitere Ukrainehilfen nicht verabschiedet habe. Kirby sagte, "der Preis für die Untätigkeit des Kongresses ist hoch." Der Streit werde auf den Schultern der ukrainischen Soldaten ausgetragen. "Der Kongress muss sofort handeln."

Detailansicht öffnen "Der Preis für die Untätigkeit des Kongresses ist hoch", sagt John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA. (Foto: Andrew Harnik/dpa)

Die ukrainische 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten Kampfeinheiten, berichtete, sie sei zur Verstärkung nach Awdijiwka geschickt worden, sie beschrieb die Lage als "Hölle", bedrohlich und instabil. Ihr stellvertretender Kommandeur Maxym Schorin, erklärte, die Kämpfe um Awdijiwka seien viel heftiger als bei der Schlacht um Bachmut, die ukrainischen Truppen seien zahlen- und waffenmäßig unterlegen. Der Pressedienst der in Awdijiwka eingesetzten 110. Brigade der ukrainischen Armee schrieb am Freitag auf Facebook, die ukrainischen Verteidiger wehrten sich dort unter "unmenschlichen Bedingungen". Der Angreifer werfe "enorme Kräfte in Form von Personal, gepanzerten Fahrzeugen und Flugzeugen in Richtung Awdijiwka". Sämtliche Angaben über den Verlauf der Kämpfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Aber das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) analysierte in seinem Tagesbericht für Donnerstag, russische Truppen seien in Awdijiwka von mehreren Seiten vorgerückt, dies belegten Fotos. Im Süden sei eine wichtige befestigte Verteidigungsanlage der Ukrainer erobert worden, "russische Truppen können die Einkesselung einiger ukrainischer Kräfte vollenden, wenn die ukrainischen Truppen sich nicht zurückziehen oder erfolgreiche Gegenangriffe unternehmen", folgerten die Beobachter.

Die ukrainischen Einheiten in Awdijiwka sollen ihre Hauptversorgungsroute verloren und offenbar nur noch Feldwege zur Verfügung haben. "Der Nachschub für Awdijiwka und die Evakuierung aus der Stadt sind erschwert, doch wird jetzt eine rechtzeitig vorbereitete logistische Arterie genutzt", versicherte der für den Frontabschnitt zuständige Sprecher, Dmytro Lychowij, im ukrainischen Fernsehen. Einige Einheiten hätten sich auf "vorteilhaftere Positionen" zurückziehen müssen. An anderen Stellen seien wiederum russische Einheiten zurückgedrängt worden.

In Awdijiwka sollen wohl nur noch einige Hundert Zivilisten ausharren

Russische Truppen versuchen seit Oktober 2023 unter hohen Verlusten Awdijiwka zu erobern, um die volle Kontrolle über das Kohle- und Stahlrevier Donbass zu erlangen. Die ehemalige Industriestadt war seit 2014 Vorposten der Ukraine in unmittelbarer Nähe zu Donezk, der russisch beherrschten Hauptstadt des Donbass. Eine Eroberung der Stadt durch russische Truppen sei zwar strategisch nicht bedeutend, sie lasse sich aber vom Kreml propagandistisch ausschlachten vor der russischen Präsidentenwahl im März, schrieben die ISW-Experten.

Das nun fast vollständig zerstörte Awdijiwka hatte vor dem russischen Einmarsch vor knapp zwei Jahren noch mehr als 30 000 Einwohner. Behördenangaben nach sollen nur noch einige Hundert Zivilisten in den Ruinen ausharren.

Was die Unterstützung der USA für die bedrängte Ukraine betrifft, hatte der Senat in Washington nach wochenlangen Verhandlungen vor wenigen Tagen einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Ob der Entwurf aber auch in der anderen Parlamentskammer, dem Repräsentantenhaus, durchkommen wird, war noch völlig offen. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine knappe Mehrheit, und Abgeordnete vom rechten Rand der Partei stemmen sich gegen weitere US-Hilfen für die Ukraine. In dem Paket sind rund 60 Milliarden Dollar Hilfen für die Ukraine vorgesehen, der Großteil davon für militärische Unterstützung