Es war eine der schwersten Angriffswellen seit Beginn des Krieges, und sie traf etliche Orte im Land. Zugleich war es eine Attacke auf die ukrainische Kultur. Das Dach der Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale des sogenannten Höhlenkloster-Geländes („Petscherska Lawra“), dem wohl heiligsten Ort aller orthodoxen Kirchen in der Ukraine, Russland und Belarus, ging ebenso in Flammen auf wie nebenan das Nationalmuseum Mystestkij Arsenal. Präsident Wolodimir Selenskij nannte den Angriff auf die Kathedrale, die zudem als Unesco-Weltkulturerbe unter Schutz steht, „eines der größten russischen Verbrechen gegen die ukrainische Kultur“.