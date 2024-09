Die Ukraine hat Geheimdienstkreisen zufolge bei einem Drohnenangriff ein großes Waffenlager in der westrussischen Region Twer zerstört. In dem Depot in der Stadt Toropez seien Raketen, Lenkbomben und Artilleriemunition gelagert gewesen, teilte ein Mitarbeiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU mit. Es habe eine sehr starke Detonation gegeben. Videos und Bilder zeigten eine riesige Feuerkugel, die hoch in den Nachthimmel schoss. Die örtlichen Behörden in Twer bestätigten einen Drohnenangriff und das Feuer, machten aber keine Angaben darüber, was brannte. Die Feuerwehr versuche, den Brand einzudämmen, teilte Regionalgouverneur Igor Rudenj mit. Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden.