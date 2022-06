Interview von Sebastian Gierke

In den vergangenen Wochen konnte Russland einige Städte und Dörfer im Donbass erobern. Mit massivem Artilleriebeschuss wurden sie von den russischen Angreifern oft völlig zerstört, Zehntausende Zivilisten mussten fliehen. Aber welche Rolle spielen solche Geländegewinne militärisch? Auf was kommt es im Krieg in der Ukraine gerade an? Fragen an den amerikanischen Militärexperten Phillips Payson O'Brien, Jahrgang 1963, Professor für strategische Studien an der schottischen Universität St. Andrews.