Seit Wochen greift Russland Kraftwerke und Stromleitungen in der Ukraine an - die Arbeiter dann, wie hier nahe Odessa, mühevoll reparieren müssen.

In und um Odessa sind 1,5 Millionen Menschen ohne Strom - womöglich für mehrere Monate. Auch der Hafen schließt. Die Getreideexporte aber sollen weitergehen - der türkische Präsident Erdoğan will vermitteln.

Von Christoph Koopmann, München

Mit neuen Attacken auf die Energieinfrastruktur erhöht Russland den Druck auf die Ukraine. Nach Drohnenangriffen am Wochenende sind die Hafenstadt Odessa und fast die ganze gleichnamige Region am Schwarzen Meer ohne Strom, teilte ein örtlicher Energieversorger am Samstagabend mit. Die Versorgung wiederherzustellen, dürfte dauern: "Es geht nicht um Tage oder Wochen, vielmehr werden zwei bis drei Monate nicht ausgeschlossen", hieß es in der Mitteilung. Rund 1,5 Millionen Menschen seien derzeit von der Stromversorgung abgeschnitten, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft.

Seit Wochen greift Russland mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern Kraftwerke und Stromleitungen in der Ukraine an. Immer wieder sind große Gebiete ohne Strom. Russlands Ziel sei es, "dass Menschen erfrieren", sagte der Militärexperte Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München dem ZDF.

Deutschland, andere europäische Staaten sowie die EU selbst liefern der Ukraine nun Stromgeneratoren. Zur mittelfristigen Unterstützung haben sich die EU-Staaten am Samstag auf einen Hilfskredit über 18 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt, die im Laufe des kommenden Jahres gezahlt werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen die Mitglieder das Hilfspaket gegen die Stimme Ungarns, das seine Zustimmung wegen eines Streits um das mögliche Einfrieren von EU-Milliarden für Budapest verweigerte.

Wegen der jüngsten Angriffe ist auch der Hafen von Odessa nach Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministers Mykola Solskyj ohne Strom und deshalb außer Betrieb. Die Schwarzmeerhäfen Tschornomorsk und Piwdennij aber liefen weiter. Die Ukraine ist einer der weltweit größten Produzenten von Mais und Weizen. Wegen des Krieges war die Ausfuhr über das Schwarze Meer jedoch monatelang blockiert, ehe sich Russland und die Ukraine unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Juli auf die Einrichtung eines Korridors für Frachtschiffe einigten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat nach Angaben seines Büros in dieser Sache am Sonntag mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Es sei etwa darum gegangen, den Korridor "zu stärken" und die Schwarzmeerroute auch für den Transport anderer Lebensmittel sowie Rohstoffe zu öffnen. Erdoğan sprach am gleichen Tag auch mit Selenskij. Dieser schrieb danach auf Twitter, auch sie hätten eine "mögliche Erweiterung des Getreidekorridors" erörtert.

Unterdessen wird im Osten der Ukraine offenbar heftig gekämpft. Im Raum Donezk will das russische Militär nach eigenen Angaben Stellungen ukrainischer Einheiten erobert haben. Auch weiter nördlich zwischen den Kleinstädten Kreminna und Lyman, wo noch vor Wochen der ukrainischen Armee ein weitreichender Vorstoß gelungen war, habe Russland wieder Gelände gewonnen. Die ukrainische Seite äußerte sich dazu zunächst nicht. Doch bestätigte der Leiter der Streitkräfte der Ostukraine, Serhij Tscherewatij, dass es schwere Angriffe gebe.