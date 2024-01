Rekrutierungsmaßnahmen in der Ukraine

Zivilisten nehmen in der Nähe von Kiew an einer fünftägigen militärischen Grundausbildung teil.

Von Florian Hassel, Belgrad

Das Gastspiel der Musikgruppe Intermezzo in Tscherniwzi im Westen der Ukraine fand am 16. Januar ein abruptes Ende. Solist Wladimir Bilyk und sein Kollege Andriy Duletzkyi wurden von Mitarbeitern des Wehramtes und einem Polizisten festgenommen, um auf Tauglichkeit für den Kriegsdienst untersucht zu werden. Musiker Bilyk gab an, als hauptberuflicher Lehrer sei er vom Wehrdienst zurückgestellt, Duletzkyi sagte, er sei bereits für untauglich befunden worden.