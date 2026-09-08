Kreml bezeichnet Reise von Trump-Gesandten als "wichtigen Friedensbesuch"

In Moskau sind die kurzfristig anberaumten neuen Gespräche zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine zwischen Kremlchef Wladimir Putin und den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner zu Ende gegangen. Nach etwa dreistündigen Unterredungen war das Treffen beendet. Einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge wurden konkrete Pläne für die nächsten Schritte in den Gesprächen über den Ukraine-Krieg besprochen. Diese sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.



Der Kreml bezeichnete die Zusammenkunft als "nützlich" und "konstruktiv". Putin habe den Gesandten erklärt, Russland werde seine Ziele erreichen und die eigentlichen Ursachen des Konflikts müssten gelöst werden. Genau so hatte sich Putin schon mehrmals zuvor geäußert. Zudem habe Russland seine Einschätzung der Lage an der Front dargelegt. Der hochrangige russische Regierungsvertreter Kirill Dmitrijew bezeichnete die Reise als "wichtigen Friedensbesuch".



Die Gesandten reisen nun nach Kiew weiter, wo sie an diesem Sonntag vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij empfangen werden. Der Besuch soll im Schutz der von Selenskij und Putin erklärten örtlich und auf drei Tage begrenzten Waffenruhe stattfinden. Moskau hat zugesichert, zur Sicherheit für die US-Gesandten auf Luftangriffe gegen die ukrainische Hauptstadt zu verzichten.



Nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow hatten die US-Unterhändler neue Vorschläge im Gepäck gehabt. Peskow nannte keine Details. Auch Trump hatte gesagt, dass Witkoff und Kushner einen Vorschlag mitbringen würden. Die bisherigen Gespräche zwischen Putin und Trumps Gesandten hatten zu direkten Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern geführt. Sie gerieten allerdings erst ins Stocken und wurden dann gestoppt – auch, weil Witkoff und Kushner in den vergangenen Monaten vorwiegend mit Trumps Krieg gegen Iran beschäftigt waren.



Mehr zum Thema lesen Sie hier: