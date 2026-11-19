Der russische Präsident Wladimir Putin hat Vergeltung für die Angriffe auf die Krim-Brücke angekündigt. Die russischen Maßnahmen würden weitaus schmerzhafter ausfallen, sagte Putin laut den Nachrichtenagenturen Interfax und RIA. Die Brücke sei ein rein ziviles Bauwerk und werde nicht für Militärtransporte genutzt, erklärte Putin. Russland habe zudem keine Erdölprodukte darüber befördert. Der Schienenabschnitt der Krim-Brücke sei wiederhergestellt worden. Nach einem weiteren Angriff auf die Krim-Brücke in der Nacht auf Donnerstag war der Verkehr örtlichen Behörden zufolge vorübergehend eingestellt worden. Das Ausmaß der Schäden müsse untersucht werden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Halbinsel, Sergej Aksjonow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Es war der dritte Angriff in dieser Woche auf die Brücke, die das russische Festland mit der 2014 von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet.