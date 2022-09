Weitere Erfolge sind vielleicht nicht so leicht zu erringen

Die Ukrainer haben einen Fehler der Russen in der Ostukraine ausgenutzt und ihr Vormarsch geht offenbar weiter. Doch immer noch kontrolliert Russland rund ein Fünftel ukrainischen Territoriums - und setzt auf eine Strategie der maximalen Zerstörung.

Von Florian Hassel, Belgrad

Wjatscheslaw Sadorenko, Bürgermeister der ukrainischen Flächengemeinde Derhatschi, hatte am Montagmorgen eine angenehme Aufgabe: In seiner Region nördlich von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, begleitete er ukrainische Militärmitglieder bei der Befreiung monatelang von Russland besetzten Gebietes. Das 5000-Einwohner-Dorf Kosatscha Lopan etwa, nur fünf Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, hatten die Russen offenbar fluchtartig in Richtung der russischen Stadt Belgorod verlassen.

Am Montagmorgen begrüßten Einwohner des Dorfes euphorisch die ukrainischen Soldaten, am Rathaus wurde wieder die ukrainische Fahne aufgezogen. Und ein paar Kilometer entfernt meldeten Soldaten des 130. Bataillons der ukrainischen Territorialverteidigung, dass sie im Dorf Hoptivka den Grenzübergang zu Russland unter ihre Obhut genommen hätten.

Detailansicht öffnen Euphorische Begrüßung: Bürgermeister Wjatscheslaw Sadorenko wird am Montagmorgen von einer Einwohnerin eines befreiten Dorfes umarmt. (Foto: Vyacheslav Zadorenko/REUTERS)

Der ukrainische Vormarsch im Nordosten und Osten des Landes ging diesen und anderen Meldungen zufolge weiter. Der ukrainische Generalstab meldete die Befreiung von angeblich mehr als 20 Städten und Dörfern innerhalb der letzten 24 Stunden. Dem in Litauen sitzenden, unabhängigen russischen Informationsdienst Meduza zufolge bekamen russische Einheiten den Befehl zum Rückzug auf breiter Front, der britische Militärgeheimdienst teilte diese Einschätzung.

Nur an wenigen Stellen westlich des Oskil-Flusses, der durch die von den Ukrainern zurückeroberten Städte Kupjansk und Isjum fließt, gebe es noch "isolierte Widerstandsnester" des russischen Militärs. Auch aus der weiter südlich liegenden ukrainischen Grenzregion Luhansk zögen sich russische Militärfahrzeuge Richtung Russland zurück, meldete Serhij Hajdaj, der ukrainische Militärgouverneur der Region.

Detailansicht öffnen *seit Freitag, 9. September (Foto: SZ-Karte: Mainka/Mapcreator.io/HERE)

Kein Wunder also, dass das Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington die ukrainische Offensive als "bedeutende operative Niederlage für Russland" einschätzt und gar zu dem Schluss kommt: "Die Ukraine hat den Trend dieses Krieges zu ihren Gunsten umgelenkt - Kiew wird wahrscheinlich Ort und Natur größerer Kämpfe zunehmend diktieren." Die britische Militäraufklärung glaubt ebenfalls, dass Moskau "höchstwahrscheinlich gezwungen ist, Not-Defensivaktionen den Vorrang zu geben". Schon legt der Kreml geplante "Referenden" über einen Anschluss besetzter Gebiete an Russland auf unabsehbare Zeit auf Eis.

Was aber erklärt Tempo und Umfang des ukrainischen Vormarsches und die russische Massenflucht? Mehrere Faktoren kamen zusammen. Seit Juli hat Russland bis zu 20 000 Soldaten aus der Ostukraine und von anderen Stellen in die Region Cherson am Schwarzen Meer verlegt. Damit sollte wohl eine oft angekündigte ukrainische Offensive zur Rückeroberung der Region aufgehalten werden. Möglicherweise aber wollten die Russen auch selbst eine Offensive starten zur Eroberung der Stadt Mykolajiw.

Der Abzug Tausender gut ausgebildeter Soldaten aus der Region Charkiw schwächte das russische Kontingent dort nicht nur zahlenmäßig. Der russischen Exilzeitung Nowaja Gaseta Europe (NG) zufolge blieben beim russischen Stützpunkt in Isjum vor allem paramilitärische russische Einheiten und polizeiähnliche Einheiten der russischen Nationalgarde zurück, oft ohne militärische Erfahrung und schlecht motiviert.

Die Ukraine dagegen habe gut vorbereitete Truppen eingesetzt, die oft mit westlichen Raketenwerfern und gepanzerten Fahrzeugen ausgerüstet gewesen seien - eine laut ISW zutreffende Analyse. Der NG zufolge versuchten die ukrainischen Truppen in den vergangenen Tagen nicht, Städte und Dörfer zu stürmen, sondern schlossen sie ein und zwangen so isolierte russische Einheiten zur Aufgabe. Allein bei Isjum seien durch die ukrainische Offensive rund 10 000 russische Soldaten in Gefahr gewesen, eingeschlossen zu werden.

Dem ISW zufolge ist nicht nur der Plan Putins gescheitert, den ganzen Donbass einzunehmen. Die Russen liefen auch Gefahr, östlich des Oskil-Flusses und nördlich von Lyman in der Region Luhansk weiter zurückgedrängt zu werden. "Russland fehlt es wahrscheinlich an ausreichend Reservetruppen, um eine neue Verteidigungslinie aufzubauen." Da ukrainische Einheiten auch in der Region Cherson weiter angreifen und russische Positionen zerstören, stehe Putin vor dem Dilemma, wohin er seine knappen Reserven befehlen solle. "Denjenigen, die glauben, dass sich die Lage stabilisiert hat und das Angriffspotenzial der ukrainischen Armee erschöpft, sage ich, dass das nicht zutrifft", analysiert selbst Igor Girkin, 2014 Kriegsorganisator des Kreml in der Ostukraine.

Russland verfolgt auch nach dem Rückzug eine Strategie maximaler Zerstörung

Doch noch ist offen, ob die ukrainische Offensive nur einen vorübergehenden Erfolg bedeutet oder tatsächlich eine entscheidende Wende. Da die Ukraine Journalisten von der Front im Osten und Süden des Landes fernhält, fehlen unabhängige Berichte - und Zahlen, wie viele Hunderte oder gar Tausende Soldaten die Ukraine ihrerseits verliert.

Immer noch kontrolliert Russland rund ein Fünftel ukrainischen Territoriums. Ein weiterer Vormarsch könnte deutlich höhere Verluste bedeuten: Der von russischen Militärs schon seit 2014 kontrollierte Teil der Ostukraine in den Moskauer Marionettenrepubliken von Donezk und Luhansk ist ungleich stärker befestigt als die nun geräumten Positionen in der Region Charkiw. Ähnliches gilt für die Region Cherson - und erst recht für die seit 2014 besetzte, zur russischen Militärfestung ausgebaute Krim. Auch sie will die ukrainische Armee zurückerobern, so jedenfalls das Versprechen von Präsident Wolodimir Selenskij.

Zudem verfolgt Russland weiterhin eine Strategie der maximalen Zerstörung und legt auch die zivile ukrainische Infrastruktur systematisch in Schutt und Asche - am Sonntag etwa beschossen die Russen Kraftwerke und Stromleitungen in Charkiw, Dnipro und anderen Städten. Dem ukrainischen Generalstab zufolge feuerte Russland innerhalb des vergangenen Tages 18 Marschflugkörper und flog 39 Bombereinsätze. Mehr als 30 Städte und Dörfer seien getroffen worden.