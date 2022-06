Odessa war immer witziger, jüdischer, eigensinniger als der Rest der Ukraine, als Russland sowieso. Der in Sandsäcke gepackte Duc de Richelieu bei der Potemkinschen Treppe.

Checkpoints, Panzersperren, Luftalarm. In Odessa gibt es gerade wenig Grund, fröhlich zu sein. Aber es gibt da drei Schauspieler, die kommen und das Einzige tun, was in diesem Krieg noch Sinn ergibt: das Leben feiern.