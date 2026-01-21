Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine will chinesische Drohnen ersetzen
Selenskij: Mehr als eine Million Verbraucher in Kiew ohne Strom
Ukraine will Drohnenabwehr neu organisieren
Ukrainischer Oberbefehlshaber kündigt neue Offensive an
Menschen in Kiew leiden unter Kälte, Kindern droht Unterkühlung
Julia Daniel
US-Gesandter Witkoff reist Donnerstag zu Treffen mit Putin nach Moskau
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist nach eigenen Angaben am Donnerstag zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werde ihn begleiten, sagt Witkoff dem Sender CNBC. Das Treffen finde auf Wunsch der russischen Seite statt. „Ich denke, das ist eine wichtige Aussage von ihrer Seite.“ Nach dem Treffen am Donnerstag will Witkoff auch Gespräche mit der ukrainischen Seite führen. Wann er sich mit der ukrainischen Seite beraten will, sagt Witkoff vor der Presse in Davos nicht.
Auch Moskau rechnet nach Kreml-Angaben mit einem Treffen zwischen Putin und Witkoff. Am Donnerstag werde ein solcher Kontakt erwartet, er stehe in Putins Kalender, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.
Dimitri Taube
Selenskij: Fast 60 Prozent von Kiew noch immer ohne Strom
Mehr als die Hälfte der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach dem russischen Angriff vom Dienstag noch immer ohne Strom. „Stand heute Morgen sind in Kiew noch immer rund 4000 Gebäude ohne Heizung und fast 60 Prozent der Hauptstadt ohne Strom“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf der Online-Plattform X.
Russland sorgt seit Wochen mit gezielten Angriffen auf die Energie-Infrastruktur für den härtesten Winter der Menschen in Kiew seit der russischen Großinvasion im Jahr 2022. Bei Temperaturen von bis zu minus 18 Grad Celsius sehen sich die drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner massiven und lang anhaltenden Ausfällen der Strom- und Wasserversorgung ausgesetzt. Um den Alltag zu bewältigen, sammeln sie Schnee als Wasserersatz, schlafen in Mänteln und Mützen und stellen Zelte in ihren Wohnungen auf.
Nadja Lissok
Drohnen-Schmuggel: Mutmaßliche Unterstützer prorussischer Gruppen in Brandenburg gefasst
Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Unterstützer der prorussischen „Volksrepubliken Donezk und Luhansk“ festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft den beiden Männern die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen in mehreren Fällen vor. Beamte des Bundeskriminalamts nahmen den russischen Staatsangehörigen Suren A. und den Deutschen Falko H. heute in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Märkisch-Oderland fest. Sie sollen am Donnerstag vor den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof kommen, der über die Haftbefehle und eine Untersuchungshaft entscheiden wird.
Die beiden Männer sollen seit 2016 herausgehobene Stellungen in einem Verein haben, der den Transport von Versorgungsgütern und Medizinprodukten, aber auch von Drohnen in den ukrainischen Donbass zugunsten von prorussischen Milizionären der „Volksrepubliken Donezk und Lugansk“ organisierte. Suren A. soll Vereinsgelder von über 14 000 Euro weitergeleitet haben. Daneben habe er Gütertransporte für die dortigen Milizen finanziert, so die Bundesanwaltschaft. Falko H. soll Lieferaufträge entgegen genommen und an der Verteilung von Gütern vor Ort mitgewirkt haben.
Im Frühjahr 2014 übernahmen von Moskau gesteuerte Kräfte die Macht in den ostukrainischen Großstädten Donezk und Luhansk und betrieben die Abspaltung dieser Region von Kiew. Die Bundesanwaltschaft stuft die prorussischen „Volksrepubliken“ als ausländische terroristische Vereinigungen ein.
Die beiden Männer sollen seit 2016 herausgehobene Stellungen in einem Verein haben, der den Transport von Versorgungsgütern und Medizinprodukten, aber auch von Drohnen in den ukrainischen Donbass zugunsten von prorussischen Milizionären der „Volksrepubliken Donezk und Lugansk“ organisierte. Suren A. soll Vereinsgelder von über 14 000 Euro weitergeleitet haben. Daneben habe er Gütertransporte für die dortigen Milizen finanziert, so die Bundesanwaltschaft. Falko H. soll Lieferaufträge entgegen genommen und an der Verteilung von Gütern vor Ort mitgewirkt haben.
Dimitri Taube
Ukraine will chinesische Drohnen ersetzen
Die ukrainischen Streitkräfte arbeiten daran, chinesische Drohnen durch inländisch produzierte Modelle zu ersetzen, um die Abhängigkeit von Importen und sanktionierten Lieferketten zu verringern. Das hat der neue Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow jetzt erklärt. Er sagte vor Journalisten in Kiew, dass die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland weiterhin auf Drohnen als Instrument asymmetrischer Kriegsführung setzen werde – also auf neue Waffen und Methoden gegen einen überlegenen Gegner.
Sowohl Kiew als auch Moskau haben die Drohnenproduktion massiv ausgeweitet. Die Ukraine erklärte im vergangenen Jahr, sie könne bis zu vier Millionen Drohnen pro Jahr herstellen. Dennoch bleiben importierte Drohnen und Komponenten entscheidend, wobei viele aus China stammen, das westlichen Sanktionen unterliegt und als russlandfreundlich gilt.
„Es ist wichtig, einen Ersatz für Mavics und andere chinesische Drohnen zu finden“, sagte Fedorow mit Blick auf ein Modell des chinesischen Herstellers DJI. „Diese Richtung muss weiterverfolgt werden.“ Er kündigte an, dass die Ukraine plant, eine eigene Variante mit der gleichen Kamera, aber größerer Reichweite zu entwickeln; erste Tests könnten bereits in diesem Monat beginnen.
Russland setzt beinahe täglich zahlreiche Geran-2-Einweg-Angriffsdrohnen gegen die Ukraine ein. Luftabwehrraketen können diese zwar orten und zerstören, jedoch liegen die Kosten für die Verteidigung durch solche Systeme deutlich über den Kosten der Drohnen selbst. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, bot die Ukraine allen Rüstungsunternehmen die Möglichkeit, günstige Abfangdrohnen an der Front gegen die Geran-2 einzusetzen, und zahlte für jede abgeschossene russische Drohne 20 000 Dollar. Diese Anreize haben dazu beigetragen, dass im Januar fast 40 000 Abfangdrohnen zur Verfügung standen, wie Fedorow mitteilte.
Julia Daniel
Vertreter der USA und Russlands verhandeln in Davos
Vertreter Russlands und der USA haben am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos über bilaterale Beziehungen und eine Friedensregelung für die Ukraine gesprochen. An dem Treffen am Dienstagabend nahmen nach Moskauer Medienberichten der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew teil. Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Witkoff äußerte sich nicht über seine sonst üblichen Kanäle. Vor einer Kamera der russischen Zeitung Iswestija sprach er von einem „sehr positiven Treffen“.
Dimitri Taube
Mehrere Verletzte nach Hausbrand in Südrussland gemeldet
Bei einem Hochhausbrand nach mutmaßlichen Explosionen in der russischen Teilrepublik Adygeja östlich des Schwarzen Meers sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen verletzt worden. Republikchef Murat Kumpilow sprach von einem Drohnenangriff und einem Feuer, das in der Siedlung Nowaja Adygeja ausgebrochen sei. Sieben Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, 15 Autos ausgebrannt und 25 weitere beschädigt worden. Tote gebe es nicht.
In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos, auf denen ein beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus und brennende Autos zu sehen sind. Mehrere Nachrichtenkanäle auf Telegram berichteten, dass Augenzeugen Explosionen gehört hätten. Der unabhängige Militäranalyst Jan Matwejew schloss angesichts des Ausmaßes der Zerstörung einen Drohneneinschlag als Ursache aus. Im Netz wurde gemutmaßt, dass es sich um eine fehlgeleitete russische Flugabwehrrakete gehandelt haben könnte.
Philipp Saul
Selenskij: Mehr als eine Million Verbraucher in Kiew ohne Strom
Nach schweren russischen Angriffen sind dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge mehr als eine Million Verbraucher allein in Kiew ohne Strom. Mehr als 4000 Hochhäuser in der Dreimillionenstadt seien ohne Heizung, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Er forderte den Energieversorger Ukrenergo, die Regierung, regionale Behörden und Stadtverwaltungen – dabei explizit die der Hauptstadt – auf, jede Stunde an der Energieversorgung zu arbeiten.
Selenskij kritisierte außerdem erneut die Flugabwehr. Die Arbeit der Luftstreitkräfte gegen die Kampfdrohnen der ursprünglich iranischen Bauart Shahed sei unbefriedigend, sagte er. Die Arbeit der Luftstreitkräfte müsse anders organisiert werden. Darüber sei mit Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow gesprochen worden, führte er aus und kündigte Konsequenzen an.
Bereits am Vortag hatte Selenskij die Neuorganisation der Flugabwehr angekündigt und den erfolgreichen Kommandeur einer Drohneneinheit, Pawlo Jelisarow, zum Vizekommandeur der Luftwaffe gemacht.
Christoph Heinlein
Tausende Wohnhäuser in Kiew nach russischen Angriffen ohne Heizung
Russland hat erneut mit massiven Luftangriffen die Energieversorgung in der Ukraine attackiert. Dabei wurde in der Region um Kiew ein Mann getötet, wie Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilt. Zudem seien dort zwei Tankstellen beschädigt worden. In der Hauptstadt selbst fiel nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Tausenden Gebäuden die Heizung aus – bei eisigen Temperaturen. Davon seien fast 6000 mehrstöckige Wohnhäuser betroffen. Bei dem Großteil der Gebäude sei die Wärmeversorgung nach einem früheren Angriff vom 9. Januar gerade erst wiederhergestellt worden. Eine Person sei verletzt, ein Schulgebäude durch Trümmer beschädigt und die Wasserversorgung auf dem linken Ufer der Stadt mit mehr als drei Millionen Einwohnern unterbrochen worden.
Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij setzte Russland bei den Angriffen mehr als 300 Drohnen sowie eine erhebliche Zahl ballistischer Raketen und Marschflugkörper ein. Auch in der südlichen Schwarzmeer-Region Odessa wurde den Behörden zufolge eine Energieanlage beschädigt. In der Hafenstadt Tschornomorsk habe zudem eine Drohne ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen. Zu Opfern gab es zunächst keine Angaben. In der westlichen Region Winnyzja wurde demnach ebenfalls eine Anlage der kritischen Infrastruktur attackiert.
Christoph Heinlein
Ukraine will Drohnenabwehr neu organisieren
Nach wochenlangen, verheerenden russischen Luftangriffen auf Infrastruktur und Energieversorgung will die Ukraine ihre Luftabwehr umbauen. Dabei werde großes Gewicht auf Abfangdrohnen gelegt, kündigte Präsident Wolodimir Selenskij am Montag in seiner abendlichen Videoansprache an. Es gehe um einen neuen Ansatz, der mobile Einheiten, Abfangdrohnen und andere Abwehrmaßnahmen mit kurzer Reichweite umfasse. Federführend bei der Entwicklung solle Pawlo Jelisarow werden, bisher Kommandeur einer Drohneneinheit, der deswegen zum neuen stellvertretenden Befehlshaber der Luftwaffe ernannt wurde.
„Unsere Aufgabe ist es, einen Anti-Drohnen-Schutzschild über der Ukraine zu errichten“, erläuterte Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow. „Ein System, das nicht erst nachträglich reagiert, sondern die Bedrohung bereits im Anflug zerstört.“ Die Luftabwehr dürfe nicht nur punktuell wirken, sie müsse als Netz über das ganze Land gespannt werden. Der Minister, selbst erst seit Kurzem im Amt, lobte die militärischen Erfolge Jelisarows, der vor dem Krieg Geschäftsmann und Produzent einer Polit-Talkshow im Fernsehen war. Die von Jelisarow aufgebaute Drohnentruppe habe russisches Kriegsgerät im Wert von elf Milliarden Euro zerstört, schrieb Fedorow auf Telegram. Jeder fünfte ausgeschaltete russische Panzer gehe auf das Konto dieser Einheit.
„Unsere Aufgabe ist es, einen Anti-Drohnen-Schutzschild über der Ukraine zu errichten“, erläuterte Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow. „Ein System, das nicht erst nachträglich reagiert, sondern die Bedrohung bereits im Anflug zerstört.“ Die Luftabwehr dürfe nicht nur punktuell wirken, sie müsse als Netz über das ganze Land gespannt werden. Der Minister, selbst erst seit Kurzem im Amt, lobte die militärischen Erfolge Jelisarows, der vor dem Krieg Geschäftsmann und Produzent einer Polit-Talkshow im Fernsehen war. Die von Jelisarow aufgebaute Drohnentruppe habe russisches Kriegsgerät im Wert von elf Milliarden Euro zerstört, schrieb Fedorow auf Telegram. Jeder fünfte ausgeschaltete russische Panzer gehe auf das Konto dieser Einheit.
Katja Guttmann
Selenskij warnt vor massivem russischem Angriff
Der Präsident der Ukraine hat die Bevölkerung zu höchster Wachsamkeit aufgerufen: "Russland hat einen Angriff vorbereitet, einen massiven Schlag, und wartet auf den Moment, ihn auszuführen", sagte Wolodimir Selenskij. Jede Region müsse bereit sein, so schnell wie möglich zu reagieren und den Menschen zu helfen. Bereits am Wochenende hatte Selenskij gewarnt, der ukrainische Geheimdienst habe festgestellt, dass Russland neue Angriffsziele auskundschafte. Im Fokus seien Ziele wie Umspannwerke, die Kernkraftwerke mit Strom versorgen.
Katja Guttmann
Selenskij: Mörder von ukrainischen Kriegsgefangenen gefasst
Der Geheimdienst der Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij einen Russen gefangengenommen, der für die Tötung von neun ukrainischen Kriegsgefangenen verantwortlich sein soll. Die Tat habe sich im russischen Gebiet Kursk ereignet, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew.
„Wir werden jeden russischen Mörder finden, und jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte er. Details nannte Selenskij nicht. Er beauftragte aber den stellvertretenden Chef des Geheimdienstes SBU, Olexander Poklad, nähere Einzelheiten öffentlich zu machen.
Unklar blieb der Zeitpunkt der Tat. Selenskij sprach vom vergangenen Oktober. Wahrscheinlich ist aber Oktober 2024 gemeint, als ein solcher Fall ans Tageslicht kam. Ukrainische Truppen waren im Sommer 2024 in das westrussische Gebiet Kursk vorgedrungen. Nach Angaben des Institute for War and Peace Reporting (IWPR) kennt die Ukraine mehr als 330 Fälle, in denen ihre Soldaten bei der Gefangennahme durch russische Truppen getötet wurden.
Philipp Saul
Ukrainischer Oberbefehlshaber kündigt neue Offensive an
Der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi hat parallel zu den laufenden Gesprächen mit den USA über ein mögliches Kriegsende in einem Interview eine neue Offensive gegen Russlands Truppen angekündigt. Es gebe Erfolge bei der Mobilmachung und der Ausrüstung der ukrainischen Soldaten, sagte Syrskyi in einem Interview des Medienportals „LB.ua“. Die Ergebnisse seien besser als noch vor sieben Monaten.
Syrskyi geht demnach davon aus, dass Russland sich weiter die gesamte Ukraine einverleiben wolle. „Daher werden wir entsprechend Offensivoperationen ausführen“, sagte er. Die strategische Verteidigungsinitiative sei notwendig, weil die Ukraine allein durch Verteidigung keinen Sieg erringen könne. Ziel sei es, den Feind Russland zu einem noch höheren Aufwand bei Personal, Munition und Bewaffnung zu bringen. Schon jetzt seien die Verluste der Russen bei den Kämpfen höher als auf ukrainischer Seite. Der Ukraine sei es gelungen, ihre Verluste weiter zu reduzieren, sagte Syrskyi.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij berichtete indes von weiteren Gesprächen seines Chefunterhändlers Rustem Umjerow in den USA mit Beauftragten von Präsident Donald Trump über eine mögliche künftige Nachkriegsordnung. Die Arbeit an Dokumenten, die für eine Beendigung des Kriegs notwendig seien, liefen weiter, sagte Selenskij. Die Ukraine habe die Verhandlungen erneut auch genutzt, um die US-Seite auf die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes hinzuweisen. Besonders in der Hauptstadt Kiew sei die Lage angesichts der Schäden weiter extrem hart, sagte Selenskij. Er forderte erneut mehr internationalen Druck auf Russland, den Krieg zu beenden.
Umjerow berichtete, dass sich die ukrainische Delegation unter anderem mit dem US-Beauftragten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner getroffen habe. Es sei erneut um den Wiederaufbau der Ukraine und um Sicherheitsgarantien vor künftigen russischen Angriffen nach einem möglichen Kriegsende gegangen. Details nannte Umjerow nicht. Die Gespräche sollten auch in den kommenden Tagen in Davos beim Weltwirtschaftsforum fortgesetzt werden.
Birgit Kruse
Selenskij: Tote und viele Verletzte nach Russlands Angriffen
Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij Dutzende Menschen verletzt und mindestens zwei getötet worden. „Mein Beileid gilt ihren Familien und Angehörigen“, teilte der Staatschef am Morgen in den sozialen Netzwerken mit. Russland habe erneut mehr als 200 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Betroffen gewesen seien die Gebiete Sumy, Charkiw, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Chmelnyzkyj und Odessa. Selenskij forderte erneut mehr Hilfe von den Verbündeten.
„Allein in dieser Woche wurden mehr als 1300 Angriffsdrohnen, rund 1050 Gleitbomben und insgesamt 29 Raketen verschiedener Typen eingesetzt“, teilte Selenskij weiter mit. „Deshalb braucht die Ukraine noch mehr Schutz – vor allem mehr Raketen für Luftabwehrsysteme.“ Das sei von den Verbündeten auch versprochen worden, hieß es in einem Video, das Selenskij mit Bildern von den Schäden und Folgen der russischen Angriffe veröffentlichte.
Selenskij warf Russland einmal mehr auch vor, den diplomatischen Prozess für eine Beendigung des Krieges gezielt hinauszuzögern. Neben mehr Unterstützung für die Ukraine brauche es auch mehr Druck auf Russland.
Philipp Saul
Stromausfall nach Drohnenangriffen in russisch besetzter Region der Ukraine
In dem von russischen Truppen besetzten Teil der südostukrainischen Region Saporischschja hat es nach Angaben der Besatzer wegen ukrainischer Drohnenangriffe Stromausfälle gegeben. Das betreffe einen „bedeutenden Teil des Gebiets Saporischschja“, schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur, Jewgeni Balizki, bei Telegram. Generatoren würden wichtige Objekte wie Krankenhäuser versorgen und die Wasserversorgung gewährleisten. Balizki rief die Bevölkerung zur Geduld für die Dauer der Reparaturarbeiten auf.
Gleichzeitig drohte Balizki mit Strafen bei der Veröffentlichung von Aufnahmen vom Einsatz der Flugabwehr und den Folgen von Einschlägen. In sozialen Netzwerken waren zuvor Videos von mutmaßlichen Drohneneinschlägen in einem Umspannwerk bei der Großstadt Melitopol verbreitet worden.
Den Besatzungsbehörden zufolge ist auch der russisch besetzte Teil des benachbarten Gebiets Cherson von den Stromausfällen betroffen. Mehrere Hundert Siedlungen seien ohne Elektrizität, teilte der vom Kreml eingesetzte Gouverneur Wladimir Saldo mit.
Philipp Saul
Ukrainische Delegation in den USA eingetroffen
Ukrainische Unterhändler sind zu Gesprächen über Einzelheiten eines möglichen Abkommens zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in den USA eingetroffen. In Miami soll es Gespräche über die „künftige Sicherheitsarchitektur“ und die „langfristige ökonomische Entwicklung“ des osteuropäischen Landes geben. Dabei solle an Abkommen über Sicherheitsgarantien und zum „wirtschaftlichen Aufblühen der Ukraine“ mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet bis zu 690 Milliarden Euro gearbeitet werden, schrieb die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanischyna, vor dem Treffen auf Facebook. Bei einem günstigen Verlauf könnten Abkommen bereits kommende Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) unterzeichnet werden.
Die Delegation werde sich mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff, dem Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und US-Heeresstaatssekretär Daniel Driscoll treffen, teilte der ukrainische Präsidialamtschef Kyrylo Budanow am Samstag mit. "Die Ukraine braucht einen gerechten Frieden. Wir arbeiten daran, Ergebnisse zu erzielen", erklärte Budanow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Zur ukrainischen Delegation gehören außerdem der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats Rustem Umjerow und der Abgeordnete David Arachmija. Kiew erhoffe sich mehr Klarheit sowohl in Bezug auf Dokumente, die mit der US-Seite vorbereitet worden seien, als auch in Bezug auf eine Rückmeldung Russlands auf die diplomatische Arbeit, sagte Präsident Wolodimir Selenskij. Er hatte zuletzt mitgeteilt, ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land sei „im Grunde bereit“ zur Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit Trump.
Das ukrainische Team arbeite „trotz allem“ aktiv mit Vertretern von US-Präsident Donald Trump, so Selenskij. Der US-Präsident hatte in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters zuletzt die Einschätzung geäußert, dass er Selenskij für ein größeres Hindernis auf dem Weg zu Frieden halte als Kremlchef Wladimir Putin.
