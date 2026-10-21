Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Berichte: Musk ordnete Drosselung von Starlink an
Witkoff zu Ukraine-Gesprächen in Russland eingetroffen
Trump fordert Ukraine zu Abkommen mit Russland auf
Witkoff reist offenbar am Mittwoch zu Gesprächen nach Russland
Selenskij und Witkoff zu Ukraine-Gesprächen in Norwegen
Anne Eberhard
Witkoff zu Ukraine-Gesprächen in Russland eingetroffen
Nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Oslo ist US-Unterhändler Steve Witkoff zu Verhandlungen mit der russischen Führung in St. Petersburg eingetroffen. Der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew empfing Witkoff am Morgen auf dem Flughafen Pulkowo, wie Staatsmedien meldeten. Witkoff hatte am Vorabend auch mit europäischen Spitzenpolitikern in Norwegen gesprochen. Er will von den Europäern und Amerikanern erarbeitete Vorschläge für eine Friedenslösung in dem russischen Angriffskrieg nun Kremlchef Wladimir Putin unterbreiten.
Wann das Gespräch mit Putin im Konstantinpalast beginnt, ist nicht bekannt. Die US-Regierung hoffe darauf, dass der ausgearbeitete Friedensvorschlag „den Weg zu direkten trilateralen und dann auch breiter angelegten multilateralen Verhandlungen ebnet“, sagte ein US-Beamter dem Nachrichtenportal Axios. Die Ukraine habe in Oslo neue Ideen und Vorschläge präsentiert, die im Detail besprochen worden seien. Es habe „bedeutsame Fortschritte“ und „starke Übereinstimmungen auf Arbeitsebene“ gegeben, hieß es.
Wann das Gespräch mit Putin im Konstantinpalast beginnt, ist nicht bekannt. Die US-Regierung hoffe darauf, dass der ausgearbeitete Friedensvorschlag „den Weg zu direkten trilateralen und dann auch breiter angelegten multilateralen Verhandlungen ebnet“, sagte ein US-Beamter dem Nachrichtenportal Axios. Die Ukraine habe in Oslo neue Ideen und Vorschläge präsentiert, die im Detail besprochen worden seien. Es habe „bedeutsame Fortschritte“ und „starke Übereinstimmungen auf Arbeitsebene“ gegeben, hieß es.
Barbara Klimke
Berichte: Musk ordnete Drosselung von Starlink an
Der Gründer der US-Weltraumfirma Space-X, Elon Musk, soll Medienberichten zufolge hinter der Drosselung des Satelliteninternets Starlink für die Ukraine stehen. Das berichten das Wall Street Journal und der Sender CBS News unter Berufung auf angeblich mit der Sache vertraute Personen. Das Weiße Haus und Musk hatten Vorwürfe einer gezielten Funktionseinschränkung zurückgewiesen.
Musk habe im Vorfeld der Entscheidung mehrere Gespräche mit Regierungsvertretern geführt, berichtete CBS News. Er wollte demnach Klarheit darüber gewinnen, wo Präsident Donald Trump in dieser Angelegenheit steht. Laut Wall Street Journal telefonierten Musk und Trump dann nach der Drosselung auch direkt miteinander. Der Satellitendienst Starlink gehört zur Firma Space-X, deren Besitzer Musk ist.
US-Außenminister Marco Rubio hat dagegen erklärt, dass Entscheidungen über den Zugang der Ukraine zum Satellitennetzwerk Starlink beim Betreiber Space-X und dessen Chef Elon Musk liegen. Die US-Regierung habe darauf keinen Einfluss, sagte Rubio am Mittwoch auf einer Indienreise.
US-Außenminister Marco Rubio hat dagegen erklärt, dass Entscheidungen über den Zugang der Ukraine zum Satellitennetzwerk Starlink beim Betreiber Space-X und dessen Chef Elon Musk liegen. Die US-Regierung habe darauf keinen Einfluss, sagte Rubio am Mittwoch auf einer Indienreise.
Seit rund einer Woche wird aus der Ukraine über Probleme beim Einsatz des Satelliteninternets von Starlink berichtet. Demnach verloren Flugobjekte ihre Verbindung, wenn sie sich schneller als 160 Kilometer pro Stunde – teils auch weniger schnell – bewegten. Präsident Wolodimir Selenskij beklagte, dadurch würden ukrainische Drohnen sowohl bei der Abwehr russischer Jetdrohnen als auch bei eigenen Angriffen auf mittlere Distanzen behindert.
Anne Eberhard
Während US-Vermittlungen: Russland greift mehrere ukrainische Städte an
Mitten in der Pendeldiplomatie von US-Vermittler Steve Witkoff hat Russland erneut Ziele in der Ukraine angegriffen. Bei einem Drohnenangriff in der Nähe von Charkiw kamen in der Nacht zwei Menschen ums Leben, wie Regionalgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mitteilt. In der Hauptstadt Kiew habe ein russischer Luftangriff ein Wohnhochhaus und Teile der Verkehrsinfrastruktur getroffen, erklärt Bürgermeister Vitali Klitschko. Bei einem weiteren Angriff auf eine Universität in Krementschuk in der Region Poltawa wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen verletzt.
Laut russischen Angaben setzt auch die Ukraine ihre Angriffe fort. Ein 19-Jähriger sei bei einer Drohnenattacke auf ein Auto in der westrussischen Region Brjansk getötet worden, teilt Regionalgouverneur Jegor Kowaltschuk auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zwei weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
US-Präsident Trump wendet sich zunehmend von der Ukraine ab - der Zeitpunkt ist kein Zufall, schreibt Peter Burghardt:
Laut russischen Angaben setzt auch die Ukraine ihre Angriffe fort. Ein 19-Jähriger sei bei einer Drohnenattacke auf ein Auto in der westrussischen Region Brjansk getötet worden, teilt Regionalgouverneur Jegor Kowaltschuk auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zwei weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
US-Präsident Trump wendet sich zunehmend von der Ukraine ab - der Zeitpunkt ist kein Zufall, schreibt Peter Burghardt:
Trump fordert Ukraine zu Abkommen mit Russland auf
US-Präsident Donald Trump fordert die Ukraine auf, einem Abkommen zur Beilegung des Krieges mit Russland zuzustimmen. „Die Ukraine muss diesen Krieg beenden wollen“, sagt Trump vor Journalisten im Oval Office. Russland sei im Vorteil, da das Land wie „eine große Maschine“ unaufhaltsam vorrücke und bereits „ein sehr großes Stück Land“ eingenommen habe, erklärt Trump weiter.
Witkoff reist offenbar am Mittwoch zu Gesprächen nach Russland
Der US-Gesandte Steve Witkoff wird am Mittwoch nach St. Petersburg reisen, um dort mit der russischen Führung zusammenzukommen. Dies teilte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Dienstag mit. Støre äußerte sich nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, Witkoff und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb – ein Treffen, das vor dem Hintergrund wochenlanger, zunehmender Spannungen zwischen Kiew und der US-Regierung stattfand. Støre machte keine Angaben dazu, mit wem Witkoff in Russland zusammentreffen wird. „Steve reist morgen nach Russland – mal sehen, was Putin dazu zu sagen hat“, sagte Selenskij auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vor Journalisten.
Über das Gespräch mit dem Sondergesandten äußerten sich Norwegen und Finnland positiv. Stubb erklärt, auf inhaltlicher und technischer Ebene seien in der vergangenen Woche hinter den Kulissen große Fortschritte erzielt worden. Man habe einige Ansätze für eine Friedenslösung gefunden, die nun in St. Petersburg weiterverfolgt werden sollen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldet die Reisepläne ebenfalls unter Berufung auf einen Insider. Støre bezeichnet die Gespräche in Oslo als gut und konstruktiv.
Wie Selenskij versucht, die die festgefahrenen Beziehungen mit den USA neu zu beleben, beschreibt SZ-Korrespondent Florian Hassel:
Über das Gespräch mit dem Sondergesandten äußerten sich Norwegen und Finnland positiv. Stubb erklärt, auf inhaltlicher und technischer Ebene seien in der vergangenen Woche hinter den Kulissen große Fortschritte erzielt worden. Man habe einige Ansätze für eine Friedenslösung gefunden, die nun in St. Petersburg weiterverfolgt werden sollen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldet die Reisepläne ebenfalls unter Berufung auf einen Insider. Støre bezeichnet die Gespräche in Oslo als gut und konstruktiv.
Wie Selenskij versucht, die die festgefahrenen Beziehungen mit den USA neu zu beleben, beschreibt SZ-Korrespondent Florian Hassel:
Luhansk: Zwei Tote bei ukrainischen Angriffen gemeldet
Bei ukrainischen Angriffen in der von Russland kontrollierten Region Luhansk im Osten des Landes wurden nach russischen Angaben zwei Menschen getötet. Dies teilt der von Moskau eingesetzte Gouverneur mit. Die Angriffe haben sich in den vergangenen 24 Stunden ereignet. Die Nachrichtenagentur Reuters kann die Angaben nicht unabhängig überprüfen.
Marc Hoch
Selenskij und Witkoff zu Ukraine-Gesprächen in Norwegen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und der US-Sondergesandte Steve Witkoff treffen heute zu Gesprächen in Oslo ein. An den Gesprächen, in denen es um die verschlechterten Beziehungen der beiden Länder gehen soll, nimmt auch der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, Jared Kushner, virtuell teil. Das teilte die norwegische Regierung mit. Kushner und Witkoff sind die Unterhändler von Trump, die ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine erreichen sollen.
Ihr letztes Treffen fand im September statt: die beiden US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff (links) mit Wolodimir Selenskij. In Oslo ist Kushner virtuell zugeschaltet. Valentyn Ogirenko/Reuters
„Präsident Selenskij hat Norwegen und Finnland gebeten, ein Treffen im Rahmen der laufenden diplomatischen Bemühungen zu einem für die Ukraine kritischen Zeitpunkt zu organisieren“, erklärte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre. Ziel sei es, den Prozess in konstruktivere Bahnen zu lenken. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Washington und Kiew statt. Die Ukraine wirft der US-Regierung vor, eine Drosselung des militärischen Satellitensystems Starshield des Unternehmens SpaceX angeordnet zu haben.
An dem Treffen in Oslo nimmt auch der finnische Präsident Alexander Stubb teil. Es solle über den „illegalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die allgemeine Sicherheitslage in Europa“ gesprochen werden, erklärte Stubb. Für den späteren Dienstagnachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Selenskij, Stubb und Norwegens Ministerpräsidenten Støre geplant.
Anne Eberhard
US-Außenminister: „Keine gezielte politische Vorgabe, der Ukraine zu schaden“
US-Außenminister Marco Rubio schließt Verzögerungen bei der Lieferung von Abfangraketen an die Ukraine nicht aus. Es könne sein, dass eine im Rahmen des sogenannten Purl-Programms für die Ukraine erworbene Charge Raketen bisher nicht geliefert worden sei, sagt Rubio zum Auftakt einer Indien-Reise vor Journalisten.
Er wies jedoch den Vorwurf einer gezielten Blockade zurück. „Das Wichtigste ist, dass es keine gezielte politische Vorgabe gab, der Ukraine zu schaden“, betont der Außenminister. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte laut dem Nachrichtenportal Axios beklagt, dass Washington Waffenlieferungen zurückhalte.
Er wies jedoch den Vorwurf einer gezielten Blockade zurück. „Das Wichtigste ist, dass es keine gezielte politische Vorgabe gab, der Ukraine zu schaden“, betont der Außenminister. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte laut dem Nachrichtenportal Axios beklagt, dass Washington Waffenlieferungen zurückhalte.
Carim Soliman
Tote nach russischem Beschuss von Kramatorsk
Bei einem russischen Angriff in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind mindestens drei Zivilisten getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei der Attacke verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk in den sozialen Netzwerken mit. Drei Mehrfamilienhäuser wurden den Angaben zufolge durch Beschuss beschädigt.
Zum eingesetzten Waffentyp werde noch ermittelt. Die Industriestadt Kramatorsk ist rund 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Sie zählt zu einem Gürtel gut befestigter Städte, mit denen die Ukraine den letzten noch unbesetzten Teil des Gebiets Donezk verteidigt.
Zum eingesetzten Waffentyp werde noch ermittelt. Die Industriestadt Kramatorsk ist rund 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Sie zählt zu einem Gürtel gut befestigter Städte, mit denen die Ukraine den letzten noch unbesetzten Teil des Gebiets Donezk verteidigt.
Marc Hoch
Drei Tote bei russischem Luftangriff in Region Kiew
Bei einem russischen Luftangriff in der Region um Kiew sind laut ukrainischen Angaben in der Nacht mindestens drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Die Leichen wurden gefunden, als Rettungskräfte den Brand in einer Produktions- und Lagerhalle im Kreis Obuchiw südlich der ukrainischen Hauptstadt löschten. Das teilte der Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mit. Sechs Menschen seien verletzt worden. Drohnentreffer wurden auch aus den Gebieten Charkiw, Sumy, Odessa, Dnipro bis nach Chmelnyzkyj, Ternopil und Lwiw weit im Westen der Ukraine gemeldet.
Bei ukrainischen Gegenangriffen gab es einen Brand an einer Industrieanlage in Mitschurinsk im Gebiet Tambow, wie Gouverneur Jewgeni Perwuschow mitteilte. Nach inoffiziellen Berichten wurde in dem Ort 300 Kilometer südöstlich von Moskau die Pumpstation einer Treibstoffpipeline getroffen.
Carim Soliman
Trump offen für Dreiertreffen mit Putin und Xi
US-Präsident Trump hat seine Bereitschaft erklärt, an einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in China teilzunehmen. Allerdings wolle er weniger über ein Ende des Krieges gegen die Ukraine sprechen als über nukleare Abrüstung. Russland sei in Bezug auf die Ukraine jüngst „in Ordnung“ gewesen, sagte Trump Reportern gegenüber am Montag.
Nach einem entsprechenden Bericht des Wall Street Journal hatte Putins Sprecher Dmitri Peskow bestätigt, dass der Kreml das Dreiertreffen in China erörtert habe. Putin habe ein solches Treffen am Rande des Apec-Gipfels im kommenden Monat vorgeschlagen, um über ein Ende des Ukraine-Konflikts zu beraten.
„Da alle drei Staatschefs voraussichtlich an dem Gipfel in China teilnehmen werden, wurde das Thema eines solchen hypothetischen Treffens tatsächlich angesprochen“, sagte Peskow. Es seien jedoch von keiner Seite konkrete Vorschläge oder Vereinbarungen diskutiert oder vorgelegt worden – weder im Hinblick auf das Treffen selbst noch auf eine mögliche Tagesordnung oder dessen Inhalte.
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha kritisierte die Idee eines solchen Gipfels scharf. Ein Dreiertreffen zwischen den Staatschefs der Ukraine, der USA und Russlands könnte dazu beitragen, den Krieg schneller zu beenden, schrieb er auf der Plattform X. „Ein Gipfel im Format Russland-China-USA würde genau das Gegenteil bewirken: Es würde Putin ermutigen, diesen Krieg fortzusetzen.“
Nach einem entsprechenden Bericht des Wall Street Journal hatte Putins Sprecher Dmitri Peskow bestätigt, dass der Kreml das Dreiertreffen in China erörtert habe. Putin habe ein solches Treffen am Rande des Apec-Gipfels im kommenden Monat vorgeschlagen, um über ein Ende des Ukraine-Konflikts zu beraten.
„Da alle drei Staatschefs voraussichtlich an dem Gipfel in China teilnehmen werden, wurde das Thema eines solchen hypothetischen Treffens tatsächlich angesprochen“, sagte Peskow. Es seien jedoch von keiner Seite konkrete Vorschläge oder Vereinbarungen diskutiert oder vorgelegt worden – weder im Hinblick auf das Treffen selbst noch auf eine mögliche Tagesordnung oder dessen Inhalte.
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha kritisierte die Idee eines solchen Gipfels scharf. Ein Dreiertreffen zwischen den Staatschefs der Ukraine, der USA und Russlands könnte dazu beitragen, den Krieg schneller zu beenden, schrieb er auf der Plattform X. „Ein Gipfel im Format Russland-China-USA würde genau das Gegenteil bewirken: Es würde Putin ermutigen, diesen Krieg fortzusetzen.“
Andrii Sybiha 🇺🇦 on Twitter / X
A trilateral meeting between the leaders of Ukraine, the US, and Russia could help end the war sooner. A trilateral meeting between the leaders of Russia, China, and the US would do only the opposite: encourage Putin to continue this war.Inviting Putin to such a meeting would…— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 19, 2026
x.com
Trump: Haben der Ukraine viel gegeben – und sie uns nichts
US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine fehlende Gegenleistungen für die Unterstützung der USA vorgeworfen. „Wir haben der Ukraine viel gegeben – sie hat uns nichts gegeben. Vergessen Sie das nicht“, sagte er in Washington. Derweil berichtete das Portal Axios, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij beklage, dass Washington Waffenlieferungen zurückhalte.
Den Vorwurf soll er bei einem virtuellen Treffen mit US-Senatoren beider Parteien geäußert haben. Selenskij zufolge genehmige Verteidigungsminister Pete Hegseth die Lieferung von Patriot- und weiterer Luftabwehr-Raketen nicht, obwohl Nato-Staaten diese bereits bezahlt hätten, berichtete Axios unter Verweis auf ein Transkript der Besprechung. „All das deutet darauf hin, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, die Unterstützung für uns zurückzufahren“, sagte Selenskij demnach.
Wie die Washington Post unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, betrifft der Stopp auch Lieferungen anderer Partner der Ukraine, deren Lieferung von einer Zustimmung aus Washington abhängt.
Unterdessen verschärfte Trump weiter die Tonart Richtung Kiew. Selenskij hatte zuvor angedeutet, Trump stehe mit seinem kremlfreundlichen Kurs auf der falschen Seite der Geschichte. Trump sagte dazu: „Selenskij weiß nicht, wovon er spricht.“ Der ukrainische Präsident sei bei den Friedensbemühungen „keine echte Hilfe“, sagte Trump.
Den Vorwurf soll er bei einem virtuellen Treffen mit US-Senatoren beider Parteien geäußert haben. Selenskij zufolge genehmige Verteidigungsminister Pete Hegseth die Lieferung von Patriot- und weiterer Luftabwehr-Raketen nicht, obwohl Nato-Staaten diese bereits bezahlt hätten, berichtete Axios unter Verweis auf ein Transkript der Besprechung. „All das deutet darauf hin, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, die Unterstützung für uns zurückzufahren“, sagte Selenskij demnach.
Wie die Washington Post unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, betrifft der Stopp auch Lieferungen anderer Partner der Ukraine, deren Lieferung von einer Zustimmung aus Washington abhängt.
Unterdessen verschärfte Trump weiter die Tonart Richtung Kiew. Selenskij hatte zuvor angedeutet, Trump stehe mit seinem kremlfreundlichen Kurs auf der falschen Seite der Geschichte. Trump sagte dazu: „Selenskij weiß nicht, wovon er spricht.“ Der ukrainische Präsident sei bei den Friedensbemühungen „keine echte Hilfe“, sagte Trump.
Vitali Klitschko: Wir werden nie kapitulieren
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat mit eindringlichen Worten an die Solidarität in Europa im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine appelliert. „Wir wollen nie wieder Krieg in Europa. Frieden braucht unsere gemeinsame Verantwortung. Freiheit braucht Menschen, die füreinander einstehen“, sagte Klitschko (55) in einer Videobotschaft bei einer Preisverleihung in Berlin.
Ursprünglich hatte er vor, seine Auszeichnung, den European Future Award, in Berlin persönlich entgegenzunehmen, wie er weiter sagte. Doch die Situation in Kiew habe sich dramatisch zugespitzt, so dass er vor Ort bleiben müsse. Er erlebe gerade Tag und Nacht, wie dramatisch der Beschuss geworden sei, auf Brücken, Kraftwerke, Schulen, Kindergärten, Kranken- und Wohnhäuser. Der ehemalige Weltklasse-Boxer sagte in seiner Videobotschaft, für die er lauten Applaus und Standing Ovations bekam, Kremlchef Wladimir Putin wolle „uns kaputt bomben und dafür sorgen, dass die Menschen aus den Städten fliehen“.
Er wolle „für Millionen Flüchtlinge in Europa sorgen“ und dass „Europa uns deshalb im Stich lässt und wir kapitulieren. Aber das wird nie passieren“. Eine zentrale Frage laute: „Warum soll unser Traum einer europäischen Zukunft mit einem so hohen Preis bezahlt werden?“, so Klitschko. Die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft in Europa gebe vielen Menschen in der Ukraine die Kraft durchzuhalten.
Mit dem European Future Award unter der Schirmherrschaft von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sollen Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die für Freiheit, Menschenrechte, Solidarität und Diversität stehen, Brücken bauen und den europäischen Gedanken stärken. Klitschko verteidige als Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt etwas, das über die Zukunft seiner Stadt und seines Landes hinausweise: das Recht der Menschen, frei und selbstbestimmt zu leben, hieß es in der Jurybegründung.
Ursprünglich hatte er vor, seine Auszeichnung, den European Future Award, in Berlin persönlich entgegenzunehmen, wie er weiter sagte. Doch die Situation in Kiew habe sich dramatisch zugespitzt, so dass er vor Ort bleiben müsse. Er erlebe gerade Tag und Nacht, wie dramatisch der Beschuss geworden sei, auf Brücken, Kraftwerke, Schulen, Kindergärten, Kranken- und Wohnhäuser. Der ehemalige Weltklasse-Boxer sagte in seiner Videobotschaft, für die er lauten Applaus und Standing Ovations bekam, Kremlchef Wladimir Putin wolle „uns kaputt bomben und dafür sorgen, dass die Menschen aus den Städten fliehen“.
Er wolle „für Millionen Flüchtlinge in Europa sorgen“ und dass „Europa uns deshalb im Stich lässt und wir kapitulieren. Aber das wird nie passieren“. Eine zentrale Frage laute: „Warum soll unser Traum einer europäischen Zukunft mit einem so hohen Preis bezahlt werden?“, so Klitschko. Die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft in Europa gebe vielen Menschen in der Ukraine die Kraft durchzuhalten.
Mit dem European Future Award unter der Schirmherrschaft von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sollen Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die für Freiheit, Menschenrechte, Solidarität und Diversität stehen, Brücken bauen und den europäischen Gedanken stärken. Klitschko verteidige als Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt etwas, das über die Zukunft seiner Stadt und seines Landes hinausweise: das Recht der Menschen, frei und selbstbestimmt zu leben, hieß es in der Jurybegründung.
Selenskij: US-Entscheidungen im Krieg „schwer zu erklären“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Entscheidungen der USA im Krieg gegen Russland kritisiert. Verzögerungen bei Waffenlieferungen und Einschränkungen beim Austausch von Geheimdienstinformationen seien „unter Freunden schwer zu erklären“, sagte er bei einem Treffen mit einer US-Kongressdelegation. In einem Video auf Telegram beklagte er zudem fehlende Erklärungen für die eingeschränkte Nutzung des Satellitennetzwerks Starshield.
Darüber hinaus habe die Ukraine zuletzt dreimal keine Warnungen vor russischen Angriffen von ihren Partnern erhalten. Das Pentagon verzögere außerdem die Lieferung bereits bezahlter Raketen. „All dies deutet darauf hin, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, die Unterstützung für uns zu drosseln“, sagte Selenskij.
Unterdessen erklärte US-Präsident Donald Trump, dass nach seiner Ansicht anstelle von Selenskij jemand anderes die Friedensverhandlungen mit Russland führen sollte. „Vielleicht ist es für Selenskij an der Zeit, jemand anderen verhandeln zu lassen“, sagte er vor Journalisten.
Trump hatte schon kürzlich eine Ablösung des ukrainischen Staatschefs gefordert. Russland verhalte sich mit Blick auf die Ukraine „in Ordnung“ und mache „nicht viel“, behauptete Trump. Zudem betonte er: Die USA stellten der Regierung in Kiew weiterhin Geheimdienstinformationen zur Verfügung.
Darüber hinaus habe die Ukraine zuletzt dreimal keine Warnungen vor russischen Angriffen von ihren Partnern erhalten. Das Pentagon verzögere außerdem die Lieferung bereits bezahlter Raketen. „All dies deutet darauf hin, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, die Unterstützung für uns zu drosseln“, sagte Selenskij.
Unterdessen erklärte US-Präsident Donald Trump, dass nach seiner Ansicht anstelle von Selenskij jemand anderes die Friedensverhandlungen mit Russland führen sollte. „Vielleicht ist es für Selenskij an der Zeit, jemand anderen verhandeln zu lassen“, sagte er vor Journalisten.
Trump hatte schon kürzlich eine Ablösung des ukrainischen Staatschefs gefordert. Russland verhalte sich mit Blick auf die Ukraine „in Ordnung“ und mache „nicht viel“, behauptete Trump. Zudem betonte er: Die USA stellten der Regierung in Kiew weiterhin Geheimdienstinformationen zur Verfügung.
Papst spricht mit Selenskij über humanitäre Not in besetzter Stadt Oleschky
Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag hat Papst Leo XIV. nun auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij über die dramatische humanitäre Lage in Oleschky gesprochen. Die südukrainische Frontstadt ist von russischen Truppen besetzt. Wie der Vatikan am Montagabend nach dem Telefonat bekanntgab, verwies der Papst in dem Gespräch auch auf die bereits an Putin herangetragene Bitte um eine humanitäre Feuerpause.
Leo hoffe, dass eine beidseitige Kooperation die Bereitstellung von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe sowie eine freiwillige und sichere Evakuierung der belagerten Stadt gewährleisten könne. Abschließend bekräftigte der Papst das Engagement des Heiligen Stuhls für Dialog und Frieden, so der Vatikan.
Präsident Selenskij schrieb in einer Mitteilung auf X, er habe das Kirchenoberhaupt unter anderem über die derzeitigen russischen Angriffe auf die Ukraine informiert. Er dankte dem Papst für „seine Bemühungen um das Erreichen eines würdevollen Friedens“. Nach seiner Lungenoperation vergangene Woche wünschte er Leo XIV. zudem eine schnelle Genesung.
Hilfsorganisationen beklagen seit Langem die humanitäre Lage in Oleschky. Noch aus dem römischen Gemelli-Krankenhaus hatte Leo XIV. am Freitag im Telefonat mit Putin seine tiefe Besorgnis über die Lage in der großteils zerstörten Kleinstadt in der Region Cherson zum Ausdruck gebracht und zu einer Waffenruhe für Oleschky aufgefordert.
Leo hoffe, dass eine beidseitige Kooperation die Bereitstellung von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe sowie eine freiwillige und sichere Evakuierung der belagerten Stadt gewährleisten könne. Abschließend bekräftigte der Papst das Engagement des Heiligen Stuhls für Dialog und Frieden, so der Vatikan.
Präsident Selenskij schrieb in einer Mitteilung auf X, er habe das Kirchenoberhaupt unter anderem über die derzeitigen russischen Angriffe auf die Ukraine informiert. Er dankte dem Papst für „seine Bemühungen um das Erreichen eines würdevollen Friedens“. Nach seiner Lungenoperation vergangene Woche wünschte er Leo XIV. zudem eine schnelle Genesung.
Hilfsorganisationen beklagen seit Langem die humanitäre Lage in Oleschky. Noch aus dem römischen Gemelli-Krankenhaus hatte Leo XIV. am Freitag im Telefonat mit Putin seine tiefe Besorgnis über die Lage in der großteils zerstörten Kleinstadt in der Region Cherson zum Ausdruck gebracht und zu einer Waffenruhe für Oleschky aufgefordert.
Das Telefonat mit Putin war nach Angaben des päpstlichen Chefdiplomaten Kardinal Pietro Parolin auf Initiative des Papstes zustande gekommen. Dass Putin den Anruf angenommen und mit dem katholischen Kirchenoberhaupt gesprochen habe, lasse darauf hoffen, dass die Papstbitte nach einem Waffenstillstand für Oleschky „tatsächlich umgesetzt wird“, sagte Parolin laut Vatican News am Freitagabend.
Der Kreml in Moskau teilte später mit, dass Putin in dem Gespräch mit dem Papst die „Absicht des Vatikans, zur Schaffung von Bedingungen für die Sicherheit der Bevölkerung der Stadt und für die Organisation lebenswichtiger Lieferungen beizutragen“, unterstützt habe. Eine Feuerpause für Oleschky wurde bisher allerdings nicht angekündigt.
Der Kreml in Moskau teilte später mit, dass Putin in dem Gespräch mit dem Papst die „Absicht des Vatikans, zur Schaffung von Bedingungen für die Sicherheit der Bevölkerung der Stadt und für die Organisation lebenswichtiger Lieferungen beizutragen“, unterstützt habe. Eine Feuerpause für Oleschky wurde bisher allerdings nicht angekündigt.