EU erschwert ukrainischen Männern die Flucht vor dem Krieg

Wehrfähige Ukrainer profitieren in Deutschland und anderen Mitgliedsländern künftig nicht mehr von vereinfachten Aufnahmeregeln. Das sagte ein Sprecher nach einem entsprechenden Beschluss des Rates der Mitgliedstaaten. Die Verordnung wird demnach in Kürze im EU-Amtsblatt veröffentlicht, einen Tag später treten die neuen Regeln in Kraft. Fast 4,4 Millionen Menschen aus der Ukraine haben bisher in der Europäischen Union Schutz gefunden.



Künftig sollen nur noch diejenigen von vereinfachten Aufnahmeregeln profitieren, die ihren Wehrdienst in der Ukraine geleistet haben oder freigestellt sind. Wer in der Ukraine wegen des Krieges hingegen einem Ausreiseverbot unterliegt, soll es in der EU deutlich schwerer haben, Schutz zu bekommen. Die neuen Regeln sollen nur bei Männern Anwendung finden, die neu in die EU kommen. Wer schon einen Schutzstatus in der EU bekommen hat, verliert ihn nicht.



Hintergrund der Änderung ist, dass die Ukraine weiter dringend Soldaten braucht. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij mobilisiert die Ukraine monatlich bis zu 34 000 Mann. Wegen der hohen Zahl von Fahnenflüchtigen kann die Armee ihre Verluste damit jedoch kaum ausgleichen. Der ehemalige Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow hatte in seiner Amtszeit gesagt, dass nach mehr als zwei Millionen Wehrpflichtigen gefahndet werde.



In der Ukraine stoßen Rekrutierungskommandos der Armee häufig auf Widerstand. Zwangsrekrutierte werden in gefängnisartigen Einrichtungen festgehalten. Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, berichtet regelmäßig über Todesfälle im Rahmen von Zwangsrekrutierungen. Ein kürzlicher Pressebericht deckte Fälle von Prügel, Folter und Quälereien rekrutierter Männer in einer Einheit auf.