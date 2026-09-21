Ukrainische Drohnen attackieren Moskau am Wahltag

Am letzten Tag der Parlamentswahl in Russland ist die Hauptstadt Moskau erneut zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Seit Mitternacht seien mehr als 150 Drohnen abgefangen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Sergej Sobjanin, den Bürgermeister der Moskaus. Wo Trümmer zu Boden stürzten, seien Rettungskräfte im Einsatz. Über mögliche Opfer wurde bis zum frühen Morgen nichts bekannt.

An diesem Sonntag endet die dreitägige Parlamentswahl in Russland. Nach dem Ausschluss der Opposition will sich Präsident Wladimir Putin seinen Kriegskurs gegen die benachbarte Ukraine offiziell bestätigen lassen. Trotz Wirtschaftskrise, Kriegsmüdigkeit und weitverbreiteter Unzufriedenheit im Volk soll auch diesmal wieder eine Zweidrittelmehrheit für die seit mehr als zwanzig Jahren regierende Kremlpartei Geeintes Russland erzielt werden.

Russlands Armee begann den Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022. Neben der Invasion mit Bodentruppen attackieren Putins Streitkräfte ukrainische Städte seither unablässig mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Gleitbomben und Drohnen. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe und nutzt für Gegenangriffe auf russisches Gebiet vor allem günstig und schnell herzustellende Drohnen.