Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Moskau stuft Regisseur Zvyagintsev als „Auslandsagenten“ ein
UN-Büro dokumentiert schwere Gewalt gegen Ukrainer
Polens Regierungschef erwartet mehr russische Drohnen- und Raketenangriffe
Erneut Drohnenangriff in der Nähe von Polens Grenze
Ukraine meldet erfolgreichen Test neuer Drohnenabwehr-Waffe
Ulrike Putz
Putin wirft Ukraine Störung der Parlamentswahl vor
Kremlchef Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund der laufenden dreitägigen Wahl für das Parlament in Russland schwere Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben. „Die ukrainische Führung hat es bekanntlich nicht eilig, Wahlen abzuhalten, aber uns versuchen sie auch zu stören“, sagte Putin bei einer Sitzung der Militärindustrie-Kommission. Er warf der Ukraine vor, eine Wahlleiterin im von Russland besetzten Teil der Region Saporischschja in ihrem Wohnhaus bei einem Angriff getötet zu haben. Das zeige, dass Kiew kein echtes Interesse an Frieden und Friedensverhandlungen habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Der ukrainischen Führung warf er vor, eine Diktatur zu sein. Es sei bekannt, dass in der Ukraine keine Wahlen durchgeführt würden. Korrupte hätten dort die Macht an sich gerissen und bräuchten den Krieg, um an der Macht zu bleiben, behauptete er.
Das geltende Kriegsrecht in der Ukraine verbietet Wahlen während Kriegszeiten. Wegen des russischen Angriffskriegs sind die regulären Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen ausgefallen.
Europäischen Politikern warf Putin vor, offen zu sagen, dass sie sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten würden, seiner Meinung nach um ihre Umfragewerte zu retten und Fehler in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu verdecken. Er warf ihnen vor, Ukrainer als „Kanonenfutter“ zu nutzen. Einmal mehr sagte er, dass Russland keine aggressiven Absichten gegenüber europäischen Ländern habe. Er hatte aber auch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 erklären lassen, dass Russland keinen Krieg plane.
Bis Sonntag sind mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau aufgerufen. Die Opposition ist nicht zugelassen. Die zehn Parteien auf dem Wahlzettel gelten durchweg als kremlnah und unterstützen den 2022 von Putin befohlenen Krieg gegen die Ukraine. Gegen den Protest der Ukraine wird die Wahl erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgehalten. Die internationale Gemeinschaft sieht im Abhalten von Wahlen in besetzten Gebieten einen Verstoß gegen das Völkerrecht.
Die vom Urnengang ausgeschlossene Anti-Kriegspartei Jabloko und andere Kräfte haben bereits am ersten Tag der dreitägigen Parlamentswahl Wahlrechtsverstöße beklagt. Wahlen in Russland stehen traditionell in der Kritik, weil sie als unfair und nicht demokratisch gelten.
Ulrike Putz
Moskau stuft Regisseur Zvyagintsev als „Auslandsagenten“ ein
Moskau hat den bekannten russischen Regisseur Andrei Zvyagintsev als „ausländischer Agent“ eingestuft. Zvyagintsev sei beteiligt gewesen an der Erstellung von Mitteilungen und Materialien von Auslandsagenten und in Russland unerwünschter Organisationen, hieß es unter anderem in einer Mitteilung des Justizministeriums.
Wer in Russland als „ausländischer Agent“ gebrandmarkt ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen. Die Einstufung soll Misstrauen schüren und ihre Arbeit in Russland erschweren.
Zvyagintsev hatte mit „Minotaurus“ beim Filmfestival in Cannes den Großen Preis der Jury gewonnen. In seiner Rede appellierte er an Kremlchef Wladimir Putin, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. „Die ganze Welt wartet darauf“, sagte der ins Exil gegangene Regisseur damals.
Ulrike Putz
Militärverwaltung: Tote nach russischem Gleitbombenangriff in Sumy
Bei einem russischen Angriff mit Gleitbomben sind in der nordostukrainischen Stadt Sumy nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere seien bei der Attacke verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Darunter sei ein 13-jähriges Mädchen. Hryhorow veröffentlichte auch ein in der Nacht aufgenommenes Foto, auf dem ein schwer beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus zu sehen ist. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Russische Angriffe fordern erneut Tote und Verletzte in der Ukraine
Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt worden. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw kamen bei einer Attacke nach Angaben des Militärverwaltungschefs der Stadt Balaklija, Witalij Karabanow, mindestens zwei Menschen ums Leben. Zwei weitere seien verletzt worden. Am Einschlagsort brach demnach ein Feuer aus. Karabanow warf Russland vor, gezielt Zivilisten zu attackieren. Details zur Art des Angriffs nannte er nicht.
Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.
Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.
Russland: Drei Schiffe in ukrainischen Häfen und im Schwarzen Meer getroffen
Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei Frachtschiffe und einen Tanker in ukrainischen Häfen und im Schwarzen Meer angegriffen. Ein Frachter sei im Hafen von Piwdennyj und ein weiterer im Schwarzen Meer getroffen worden, teilt das Ministerium mit. Der Tanker sei im Hafen von Odessa beschossen worden. Alle drei Schiffe seien zur Versorgung des ukrainischen Militärs genutzt worden. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.
Drohne trifft Kühlturm von russischem AKW Kursk
Der Kühlturm des russischen Kernkraftwerks Kursk ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) von einer Drohne getroffen worden. Die IAEA sei informiert worden, dass das Atomkraftwerk zur Zeit des Vorfalls am Donnerstag in Betrieb gewesen sei, hieß es. Es sei aber kein Feuer ausgebrochen, und der Betriebsstatus sei beibehalten worden.
IAEA-Chef Rafael Grossi wies erneut darauf hin, dass jegliche Angriffe auf Atomanlagen die nukleare Sicherheit gefährden könnten und deshalb inakzeptabel seien. Grossi rufe zu militärischer Zurückhaltung auf, „um das Risiko eines Atomunfalls zu verhindern“, hieß es auf X.
IAEA-Chef Rafael Grossi wies erneut darauf hin, dass jegliche Angriffe auf Atomanlagen die nukleare Sicherheit gefährden könnten und deshalb inakzeptabel seien. Grossi rufe zu militärischer Zurückhaltung auf, „um das Risiko eines Atomunfalls zu verhindern“, hieß es auf X.
IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ on Twitter / X
The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026
x.com
Carim Soliman
UN-Büro dokumentiert schwere Gewalt gegen Ukrainer
Das UN-Menschenrechtsbüro hat schockierende sexualisierte Gewalt und Folter auf dem Territorium der Ukraine dokumentiert. 89 Prozent der untersuchten Fälle seien von russischen Streitkräften, Polizisten und Wachen verübt worden, berichtet Danielle Bell, Leiterin der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine.
Bells Team hat 1004 Fälle seit Beginn der russischen Vollinvasion 2022 dokumentiert. Es konnte allerdings nur einen Teil der möglichen Betroffenen befragen. „Die 1004 Fälle sind nur ein Bruchteil der Realität“, sagte Bell. Die Angaben beruhen auf vertraulichen Gesprächen mit Hunderten Betroffenen sowie auf Gerichtsunterlagen und amtlichen Dokumenten.
Ihr Team hat keinen Zugang zu den russisch besetzten Gebieten und kann nur Menschen sprechen, die aus Gefangenschaft entlassen wurden und sich auf Gebiet befinden, das die Ukraine kontrolliert. Die meisten Opfer seien Männer, die in Gefangenschaft waren. Viele berichteten über Stromstöße mit einem sowjetischen Feldtelefon, dem sogenannten „Tapik“.
Auch russische Kriegsgefangene hätten von sexualisierter Gewalt berichtet. Bei der Hälfte der 112 dokumentierten Fälle sei es bei Drohungen geblieben. Im Gegensatz zu Russland kooperiere die Ukraine mit dem UN-Team und biete ihm Zugang zu allen Gefangenenlagern, sagte Bell.
Die UN verlangen, dass Russland und die Ukraine alle glaubhaften Vorwürfe „unverzüglich, gründlich und unparteiisch“ untersuchen. Verantwortliche sollen unabhängig von Rang oder Zugehörigkeit zur Rechenschaft gezogen werden.
Anna Schimpp
Russland: Tote bei ukrainischen Angriffen in Kursk und Enerhodar
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die russische Region Kursk soll ein Mann getötet und drei weitere werden verletzt worden sein, sagt der russische Regionalgouverneur Alexander Chinschtein. Zudem soll eine Person bei Beschuss in der von Russland kontrollierten Stadt Enerhodar in der ukrainischen Region Saporischschja getötet worden sein, teilen die russischen Behörden mit.
Anna Schimpp
Ukraine: Tote nach russischen Angriffen im Gebiet Schytomyr
Durch russische Angriffe sind im Gebiet Schytomyr westlich von Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, mit. Den Angaben zufolge wurde ein ziviles Unternehmen auf einem Industriegelände im Landkreis Korosten angegriffen. Brände in Lagerhallen und Produktionsstätten seien gelöscht. Korosten liegt etwa 125 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Angaben zum Waffentyp und zum Zeitpunkt des Angriffs machte er nicht. Am Donnerstagabend warnte die ukrainische Luftwaffe jedoch vor anfliegenden Marschflugkörpern des Typs Banderol in dieser Region.
Angaben zum Waffentyp und zum Zeitpunkt des Angriffs machte er nicht. Am Donnerstagabend warnte die ukrainische Luftwaffe jedoch vor anfliegenden Marschflugkörpern des Typs Banderol in dieser Region.
Ukraine: Fünf Verletzte bei russischem Drohnenangriff nahe Kiew
Bei einem russischen Drohnenangriff am Morgen in der Region rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben der Behörden fünf Menschen verletzt. Darunter seien drei Kinder, teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mit.
Ukraine greift russische Ölraffinerie an
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff hat die russische Ölraffinerie YANOS Insidern zufolge am Donnerstag die Rohölverarbeitung eingestellt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den nächtlichen Angriff auf die Anlage, die etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt. Der Gouverneur der Region Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte über Telegram mit, dass 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben, die Raffinerie sei jedoch beschädigt worden und Löscharbeiten seien im Gange.
Vier mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge wurde die Haupt-Rohöldestillationsanlage getroffen. Diese macht mit einer Kapazität von gut 17 000 Tonnen pro Tag etwa 40 Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität des Werks aus. Eine weitere Anlage befand sich nach einem früheren Drohnenangriff Ende August bereits in Reparatur, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters weiter sagten.
Vier mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge wurde die Haupt-Rohöldestillationsanlage getroffen. Diese macht mit einer Kapazität von gut 17 000 Tonnen pro Tag etwa 40 Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität des Werks aus. Eine weitere Anlage befand sich nach einem früheren Drohnenangriff Ende August bereits in Reparatur, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters weiter sagten.
Barbara Klimke
Polens Regierungschef erwartet mehr russische Drohnen- und Raketenangriffe
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rechnet für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine und auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen, sagt Tusk im polnischen Parlament.
Für den Spätherbst und Winter sei allen Quellen zufolge „der kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg“ zu erwarten, sagte Tusk. Am Vormittag hatten russische Drohnen in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn nach Polen angegriffen. Dies löste Luftalarm auch auf polnischer Seite aus; Kampfjets stiegen auf.
In Kürze kündigte Tusk einen Besuch in der Ukraine bei Präsident Wolodimir Selenskij an. In den Gesprächen solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen.
Für den Spätherbst und Winter sei allen Quellen zufolge „der kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg“ zu erwarten, sagte Tusk. Am Vormittag hatten russische Drohnen in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn nach Polen angegriffen. Dies löste Luftalarm auch auf polnischer Seite aus; Kampfjets stiegen auf.
In Kürze kündigte Tusk einen Besuch in der Ukraine bei Präsident Wolodimir Selenskij an. In den Gesprächen solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen.
Erneut Drohnenangriff in der Nähe von Polens Grenze
In der ukrainischen Grenzregion zu Polen hat es nach Angaben der Regierung in Warschau erneut einen Drohnenangriff unweit von einem Grenzübergang gegeben. „Sehr nahe an der polnischen Grenze, unweit von Dorohusk, ist höchstwahrscheinlich wieder eine Tankstelle angegriffen worden“, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker. Tusk sprach von einer massiven Explosion. Laut polnischem Grenzschutz ist der Grenzübergang selbst nicht getroffen worden.
Bereits am Sonntag war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn zu mehreren russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung warf Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor.
„Russland hört nicht auf mit seinen aggressiven Handlungen“ schrieb nun Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz auf der Nachrichtenplattform X. Am Vormittag heulten in den Städten Rzeszów und Lublin im Südosten Polens die Sirenen. Das nationale Sicherheitszentrum gab Luftalarm in der Region und forderte die Menschen per SMS auf, sichere Räume aufzusuchen. Die polnische Luftwaffe ließ Kampfjets vom Typ F-16 aufsteigen. Nach etwa einer Stunde kam die Entwarnung.
Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Streitkräfte sagte dem Sender TVN24, die Systeme hätten ein unbemanntes Flugobjekt gemeldet, das sich aus Richtung der Ukraine der polnischen Grenze genähert habe. Höchstwahrscheinlich habe es sich dabei um eine düsengetriebene Kampfdrohne gehandelt. Diese sei dann über ukrainischem Gebiet entweder abgeschossen worden oder habe ihr Ziel getroffen.
Bereits am Sonntag war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn zu mehreren russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung warf Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor.
„Russland hört nicht auf mit seinen aggressiven Handlungen“ schrieb nun Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz auf der Nachrichtenplattform X. Am Vormittag heulten in den Städten Rzeszów und Lublin im Südosten Polens die Sirenen. Das nationale Sicherheitszentrum gab Luftalarm in der Region und forderte die Menschen per SMS auf, sichere Räume aufzusuchen. Die polnische Luftwaffe ließ Kampfjets vom Typ F-16 aufsteigen. Nach etwa einer Stunde kam die Entwarnung.
Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Streitkräfte sagte dem Sender TVN24, die Systeme hätten ein unbemanntes Flugobjekt gemeldet, das sich aus Richtung der Ukraine der polnischen Grenze genähert habe. Höchstwahrscheinlich habe es sich dabei um eine düsengetriebene Kampfdrohne gehandelt. Diese sei dann über ukrainischem Gebiet entweder abgeschossen worden oder habe ihr Ziel getroffen.
Russland: Neue US-Sanktionen erschweren Friedenslösung für Ukraine
Russland warnt vor neuen US-Sanktionen als Hindernis bei den Bemühungen um ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg. Sollten die USA weitere Sanktionen verhängen, würde dies die Bemühungen um eine Friedensregelung in der Ukraine zweifellos erschweren, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch ein umfassendes Sanktionspaket unter anderem gegen russische Öl-Exporte verabschiedet, das auch Abnehmer wie Indien und China treffen könnte und nun US-Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorliegt. Es soll den wirtschaftlichen Druck auf Russland erhöhen. "Wir verfolgen die Entwicklung dieses Dokuments natürlich aufmerksam", sagt Peskow. Es falle in die Kategorie unfreundlicher Handlungen. Die von den USA vermittelten Friedensbemühungen stocken seit Monaten. Trump hatte allerdings Anfang des Monats zwei Gesandte nach Moskau und Kiew geschickt, um die Gespräche wiederzubeleben.
China kritisiert US-Sanktionsgesetz gegen Russland
China hat auf ein neues US-Sanktionsgesetz gegen Russland mit Kritik reagiert. Dieses wird nach der Zustimmung des Kongresses nun Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt und könnte auch China besonders treffen, da das Land zu den größten Abnehmern russischer Energieexporte gehört.
China unterhalte „auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen normale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen Ländern der Welt“, erklärte Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Diese Zusammenarbeit richte sich nicht gegen Dritte. Auch dürften sich Dritte nicht einmischen oder Druck ausüben. China lehne zudem eine extraterritoriale Rechtsanwendung ab, die weder eine Grundlage im Völkerrecht habe noch vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sei.
China unterhalte „auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen normale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen Ländern der Welt“, erklärte Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Diese Zusammenarbeit richte sich nicht gegen Dritte. Auch dürften sich Dritte nicht einmischen oder Druck ausüben. China lehne zudem eine extraterritoriale Rechtsanwendung ab, die weder eine Grundlage im Völkerrecht habe noch vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sei.