Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Vier Tote bei Beschuss von Kiew
Trump: Russland greift Verbündete der Ukraine seit Jahren an
USA genehmigen Rüstungsverkauf an die Ukraine im Wert von 2,7 Milliarden Dollar
Moskau stuft Regisseur Zvyagintsev als „Auslandsagenten“ ein
UN-Büro dokumentiert schwere Gewalt gegen Ukrainer
Barbara Klimke
Russland: Zwei Tote bei Drohnenangriff auf Großraum Moskau
Bei einem der bislang schwersten ukrainischen Drohnenangriffe auf den Regierungsbezirk Moskau sind russischen Behörden zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei eine Ölraffinerie in der russischen Hauptstadt getroffen worden, heißt es. Der Angriff ereignete sich am letzten Tag der russischen Parlamentswahlen.
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von einer beispiellosen Attacke, die darauf abgezielt habe, die Abstimmung zu stören. „Der Gegner hat dies nicht erreicht“, erklärte er im Kurznachrichtendienst Telegram. Sobjanin zufolge fing die Luftverteidigung seit Samstag mehr als 1600 Drohnen ab, von denen 450 auf Moskau gesteuert worden seien. In der Hauptstadt selbst habe es keine Opfer gegeben. Im Umland seien Wohnhäuser beschädigt worden. Im Bezirk Ramenskoje mussten nach Angaben des Gouverneurs 400 Menschen, darunter 70 Kinder, aus einem 21-stöckigen Hochhaus herausgeholt werden. Augenzeugen berichteten von Explosionen und Rauchwolken über der Moskauer Raffinerie. Das Ausmaß der Schäden an der Anlage war zunächst unklar.
Mit dem Vorfall setzen die Ukraine und Russland ihre Angriffe auf die gegenseitige Energieinfrastruktur fort. US-Präsident Donald Trump hatte noch am Montag mitgeteilt, beide Seiten hätten sich auf ein Ende dieser Schläge geeinigt. Die wiederholten ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien haben bereits zu Engpässen bei Ölprodukten und steigenden Kraftstoffpreisen in Russland geführt. Die nun getroffene Moskauer Anlage verarbeitete im Jahr 2024 rund 11,6 Millionen Tonnen Öl. Eine Stellungnahme der Regierung in Kiew lag zunächst nicht vor. Beide Seiten betonen stets, keine Zivilisten ins Visier zu nehmen.
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von einer beispiellosen Attacke, die darauf abgezielt habe, die Abstimmung zu stören. „Der Gegner hat dies nicht erreicht“, erklärte er im Kurznachrichtendienst Telegram. Sobjanin zufolge fing die Luftverteidigung seit Samstag mehr als 1600 Drohnen ab, von denen 450 auf Moskau gesteuert worden seien. In der Hauptstadt selbst habe es keine Opfer gegeben. Im Umland seien Wohnhäuser beschädigt worden. Im Bezirk Ramenskoje mussten nach Angaben des Gouverneurs 400 Menschen, darunter 70 Kinder, aus einem 21-stöckigen Hochhaus herausgeholt werden. Augenzeugen berichteten von Explosionen und Rauchwolken über der Moskauer Raffinerie. Das Ausmaß der Schäden an der Anlage war zunächst unklar.
Mit dem Vorfall setzen die Ukraine und Russland ihre Angriffe auf die gegenseitige Energieinfrastruktur fort. US-Präsident Donald Trump hatte noch am Montag mitgeteilt, beide Seiten hätten sich auf ein Ende dieser Schläge geeinigt. Die wiederholten ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien haben bereits zu Engpässen bei Ölprodukten und steigenden Kraftstoffpreisen in Russland geführt. Die nun getroffene Moskauer Anlage verarbeitete im Jahr 2024 rund 11,6 Millionen Tonnen Öl. Eine Stellungnahme der Regierung in Kiew lag zunächst nicht vor. Beide Seiten betonen stets, keine Zivilisten ins Visier zu nehmen.
Barbara Klimke
Vier Tote bei Beschuss von Kiew
Bei russischen Angriffen auf die Region Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben vier Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Eine Mutter und ihre beiden drei Jahre alten Kinder kamen nach Angaben des Rettungsdienstes ums Leben, als eine russische Drohne ein Wohnhaus traf. Ein weiteres Mädchen starb im Krankenhaus nach einer anderen Drohnenattacke, wie der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, berichtete. Insgesamt seien bei dem mehr als 24 Stunden andauernden Beschuss 31 Ortschaften in fünf Bezirken beschädigt worden,. Am stärksten betroffen sei der südwestliche Bezirk Fastiw.
Luzia Geier
Ukrainische Drohnen attackieren Moskau am Wahltag
Am letzten Tag der Parlamentswahl in Russland ist die Hauptstadt Moskau erneut zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Seit Mitternacht seien mehr als 150 Drohnen abgefangen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Sergej Sobjanin, den Bürgermeister der Moskaus. Wo Trümmer zu Boden stürzten, seien Rettungskräfte im Einsatz. Über mögliche Opfer wurde bis zum frühen Morgen nichts bekannt.
An diesem Sonntag endet die dreitägige Parlamentswahl in Russland. Nach dem Ausschluss der Opposition will sich Präsident Wladimir Putin seinen Kriegskurs gegen die benachbarte Ukraine offiziell bestätigen lassen. Trotz Wirtschaftskrise, Kriegsmüdigkeit und weitverbreiteter Unzufriedenheit im Volk soll auch diesmal wieder eine Zweidrittelmehrheit für die seit mehr als zwanzig Jahren regierende Kremlpartei Geeintes Russland erzielt werden.
Russlands Armee begann den Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022. Neben der Invasion mit Bodentruppen attackieren Putins Streitkräfte ukrainische Städte seither unablässig mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Gleitbomben und Drohnen. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe und nutzt für Gegenangriffe auf russisches Gebiet vor allem günstig und schnell herzustellende Drohnen.
Luzia Geier
Slowakei-Premier Fico: Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg
Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seine Forderung erhärtet, die Nato dürfe sich nicht in einen Krieg gegen Russland hineinziehen lassen. Obwohl Russland mit seinem Angriff „eine Verletzung des Völkerrechts“ begangen habe, sei der Krieg in der Ukraine „weder unser Krieg noch ein Krieg der Nato“, sagte der Linkspopulist in einer Videoansprache. Schon jetzt habe der Krieg Millionen Tote und enorme Zerstörungen verursacht. Statt eine weitere Eskalation zu riskieren, müsse ein Ausweg auf dem Verhandlungsweg gesucht werden.
Zuvor hatte eine Äußerung Ficos, die auf Internetplattformen verkürzt wiedergegeben worden war, für mediales Aufsehen gesorgt. Der slowakische Premier hatte am Donnerstag davor gewarnt, dass das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation „so hoch wie nie“ sei: „Es genügt, dass eine Drohne absichtlich oder unabsichtlich ein Wohnhaus in einem Nato-Staat trifft und Zivilisten tötet“ – und schon könne ein Bündnisfall eintreten, der auch das Nato-Mitglied Slowakei betreffe. Deshalb sei es „die Pflicht von uns Politikern, wieder öfter von Frieden zu reden“ und rechtzeitig nach einem Ausweg zu suchen. Er wolle alles dafür tun, dass die Slowakei niemals „wegen irgendeines Artikels 5 in einen militärischen Konflikt hineingezogen“ werde.
In Social-Media-Foren wurde aber statt seiner Warnung vor einer Eskalation nur diese Randbemerkung als Video-Auszug verbreitet und so interpretiert, dass er „die Verteidigung von Nato-Verbündeten“ im Kriegsfall verweigere. Slowakische Oppositionspolitiker warfen ihm daraufhin vor, die Nato-Beistandspflicht infrage zu stellen. Darauf reagierte Fico wiederum mit dem trotzigen Hinweis, dass auf die Bündnistreue des Westens selbst wenig Verlass sei. 1938 hätten die Westmächte die Tschechoslowakei „wie ein gebratenes Huhn“ Adolf Hitler zum Fraß vorgeworfen.
Zuvor hatte eine Äußerung Ficos, die auf Internetplattformen verkürzt wiedergegeben worden war, für mediales Aufsehen gesorgt. Der slowakische Premier hatte am Donnerstag davor gewarnt, dass das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation „so hoch wie nie“ sei: „Es genügt, dass eine Drohne absichtlich oder unabsichtlich ein Wohnhaus in einem Nato-Staat trifft und Zivilisten tötet“ – und schon könne ein Bündnisfall eintreten, der auch das Nato-Mitglied Slowakei betreffe. Deshalb sei es „die Pflicht von uns Politikern, wieder öfter von Frieden zu reden“ und rechtzeitig nach einem Ausweg zu suchen. Er wolle alles dafür tun, dass die Slowakei niemals „wegen irgendeines Artikels 5 in einen militärischen Konflikt hineingezogen“ werde.
In Social-Media-Foren wurde aber statt seiner Warnung vor einer Eskalation nur diese Randbemerkung als Video-Auszug verbreitet und so interpretiert, dass er „die Verteidigung von Nato-Verbündeten“ im Kriegsfall verweigere. Slowakische Oppositionspolitiker warfen ihm daraufhin vor, die Nato-Beistandspflicht infrage zu stellen. Darauf reagierte Fico wiederum mit dem trotzigen Hinweis, dass auf die Bündnistreue des Westens selbst wenig Verlass sei. 1938 hätten die Westmächte die Tschechoslowakei „wie ein gebratenes Huhn“ Adolf Hitler zum Fraß vorgeworfen.
Ulrike Putz
Trump: Russland greift Verbündete der Ukraine seit Jahren an
US-Präsident Donald Trump hat Russland der Angriffe auf Verbündete der Ukraine bezichtigt. „Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an“, sagte er im Weißen Haus auf eine Reporterfrage nach entsprechenden Sorgen in Polen. „Ich glaube, da sind sich alle einig“, sagte Trump.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte zuvor mitgeteilt, er rechne für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine sowie auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen. Das sagte Tusk im polnischen Parlament in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte zuvor mitgeteilt, er rechne für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine sowie auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen. Das sagte Tusk im polnischen Parlament in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Ulrike Putz
USA genehmigen Rüstungsverkauf an die Ukraine im Wert von 2,7 Milliarden Dollar
Das US-Außenministerium hat einen Rüstungsverkauf an die Ukraine im Wert von fast 2,7 Milliarden Dollar genehmigt. Die Waffenlieferungen dienten der Weiterentwicklung und Modernisierung der Luftverteidigung sowie der Beschaffung zugehöriger Ausrüstung und Dienstleistungen, teilte das Ministerium mit.
Ulrike Putz
Putin wirft Ukraine Störung der Parlamentswahl vor, legt aber keine Belege vor
Kremlchef Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund der laufenden dreitägigen Wahl für das Parlament in Russland Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben. Belege für seine Behauptungen legte er nicht vor. Er warf der Ukraine vor, eine Wahlleiterin im von Russland besetzten Teil der Region Saporischschja in ihrem Wohnhaus bei einem Angriff getötet zu haben. Das zeige, dass Kiew kein echtes Interesse an Frieden und Friedensverhandlungen habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Der ukrainischen Führung warf er vor, eine Diktatur zu sein. Es sei bekannt, dass in der Ukraine keine Wahlen durchgeführt würden. Korrupte hätten dort die Macht an sich gerissen und bräuchten den Krieg, um an der Macht zu bleiben, behauptete er.
Das geltende Kriegsrecht in der Ukraine verbietet Wahlen während Kriegszeiten. Wegen des russischen Angriffskriegs sind die regulären Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen ausgefallen.
Bis Sonntag sind mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau aufgerufen. Die Opposition ist nicht zugelassen. Die zehn Parteien auf dem Wahlzettel gelten durchweg als kremlnah und unterstützen den Krieg gegen die Ukraine. Gegen den Protest der Ukraine wird die Wahl erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgehalten. Die internationale Gemeinschaft sieht im Abhalten von Wahlen in besetzten Gebieten einen Verstoß gegen das Völkerrecht.
Die vom Urnengang ausgeschlossene Anti-Kriegspartei Jabloko und andere Kräfte haben bereits am ersten Tag der dreitägigen Parlamentswahl Wahlrechtsverstöße beklagt. Wahlen in Russland stehen traditionell in der Kritik, weil sie als unfair und nicht demokratisch gelten.
Der ukrainischen Führung warf er vor, eine Diktatur zu sein. Es sei bekannt, dass in der Ukraine keine Wahlen durchgeführt würden. Korrupte hätten dort die Macht an sich gerissen und bräuchten den Krieg, um an der Macht zu bleiben, behauptete er.
Das geltende Kriegsrecht in der Ukraine verbietet Wahlen während Kriegszeiten. Wegen des russischen Angriffskriegs sind die regulären Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen ausgefallen.
Bis Sonntag sind mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau aufgerufen. Die Opposition ist nicht zugelassen. Die zehn Parteien auf dem Wahlzettel gelten durchweg als kremlnah und unterstützen den Krieg gegen die Ukraine. Gegen den Protest der Ukraine wird die Wahl erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgehalten. Die internationale Gemeinschaft sieht im Abhalten von Wahlen in besetzten Gebieten einen Verstoß gegen das Völkerrecht.
Die vom Urnengang ausgeschlossene Anti-Kriegspartei Jabloko und andere Kräfte haben bereits am ersten Tag der dreitägigen Parlamentswahl Wahlrechtsverstöße beklagt. Wahlen in Russland stehen traditionell in der Kritik, weil sie als unfair und nicht demokratisch gelten.
Ulrike Putz
Moskau stuft Regisseur Zvyagintsev als „Auslandsagenten“ ein
Moskau hat den bekannten russischen Regisseur Andrei Zvyagintsev als „ausländischen Agenten“ eingestuft. Zvyagintsev sei beteiligt gewesen an der Erstellung von Mitteilungen und Materialien von Auslandsagenten und in Russland unerwünschten Organisationen, hieß es unter anderem in einer Mitteilung des Justizministeriums.
Wer in Russland als „ausländischer Agent“ gebrandmarkt ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen. Die Einstufung soll Misstrauen schüren und ihre Arbeit in Russland erschweren.
Zvyagintsev hatte mit „Minotaurus“ beim Filmfestival in Cannes den Großen Preis der Jury gewonnen. In seiner Rede appellierte er an Kremlchef Wladimir Putin, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. „Die ganze Welt wartet darauf“, sagte der ins Exil gegangene Regisseur damals.
Wer in Russland als „ausländischer Agent“ gebrandmarkt ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen. Die Einstufung soll Misstrauen schüren und ihre Arbeit in Russland erschweren.
Zvyagintsev hatte mit „Minotaurus“ beim Filmfestival in Cannes den Großen Preis der Jury gewonnen. In seiner Rede appellierte er an Kremlchef Wladimir Putin, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. „Die ganze Welt wartet darauf“, sagte der ins Exil gegangene Regisseur damals.
Ulrike Putz
Militärverwaltung: Tote nach russischem Gleitbombenangriff in Sumy
Bei einem russischen Angriff mit Gleitbomben sind in der nordostukrainischen Stadt Sumy nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere seien bei der Attacke verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, auf Telegram mit. Darunter sei ein 13-jähriges Mädchen. Hryhorow veröffentlichte auch ein in der Nacht aufgenommenes Foto, auf dem ein schwer beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus zu sehen ist. Seine Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Russische Angriffe fordern erneut Tote und Verletzte in der Ukraine
Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt worden. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw kamen bei einer Attacke nach Angaben des Militärverwaltungschefs der Stadt Balaklija, Witalij Karabanow, mindestens zwei Menschen ums Leben. Zwei weitere seien verletzt worden. Am Einschlagsort brach demnach ein Feuer aus. Karabanow warf Russland vor, gezielt Zivilisten zu attackieren. Details zur Art des Angriffs nannte er nicht.
Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.
Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.
Russland: Drei Schiffe in ukrainischen Häfen und im Schwarzen Meer getroffen
Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei Frachtschiffe und einen Tanker in ukrainischen Häfen und im Schwarzen Meer angegriffen. Ein Frachter sei im Hafen von Piwdennyj und ein weiterer im Schwarzen Meer getroffen worden, teilt das Ministerium mit. Der Tanker sei im Hafen von Odessa beschossen worden. Alle drei Schiffe seien zur Versorgung des ukrainischen Militärs genutzt worden. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.
Drohne trifft Kühlturm von russischem AKW Kursk
Der Kühlturm des russischen Kernkraftwerks Kursk ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) von einer Drohne getroffen worden. Die IAEA sei informiert worden, dass das Atomkraftwerk zur Zeit des Vorfalls am Donnerstag in Betrieb gewesen sei, hieß es. Es sei aber kein Feuer ausgebrochen, und der Betriebsstatus sei beibehalten worden.
IAEA-Chef Rafael Grossi wies erneut darauf hin, dass jegliche Angriffe auf Atomanlagen die nukleare Sicherheit gefährden könnten und deshalb inakzeptabel seien. Grossi rufe zu militärischer Zurückhaltung auf, „um das Risiko eines Atomunfalls zu verhindern“, hieß es auf X.
IAEA-Chef Rafael Grossi wies erneut darauf hin, dass jegliche Angriffe auf Atomanlagen die nukleare Sicherheit gefährden könnten und deshalb inakzeptabel seien. Grossi rufe zu militärischer Zurückhaltung auf, „um das Risiko eines Atomunfalls zu verhindern“, hieß es auf X.
IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ on Twitter / X
The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026
x.com
Carim Soliman
UN-Büro dokumentiert schwere Gewalt gegen Ukrainer
Das UN-Menschenrechtsbüro hat schockierende sexualisierte Gewalt und Folter auf dem Territorium der Ukraine dokumentiert. 89 Prozent der untersuchten Fälle seien von russischen Streitkräften, Polizisten und Wachen verübt worden, berichtet Danielle Bell, Leiterin der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine.
Bells Team hat 1004 Fälle seit Beginn der russischen Vollinvasion 2022 dokumentiert. Es konnte allerdings nur einen Teil der möglichen Betroffenen befragen. „Die 1004 Fälle sind nur ein Bruchteil der Realität“, sagte Bell. Die Angaben beruhen auf vertraulichen Gesprächen mit Hunderten Betroffenen sowie auf Gerichtsunterlagen und amtlichen Dokumenten.
Ihr Team hat keinen Zugang zu den russisch besetzten Gebieten und kann nur Menschen sprechen, die aus Gefangenschaft entlassen wurden und sich auf Gebiet befinden, das die Ukraine kontrolliert. Die meisten Opfer seien Männer, die in Gefangenschaft waren. Viele berichteten über Stromstöße mit einem sowjetischen Feldtelefon, dem sogenannten „Tapik“.
Bells Team hat 1004 Fälle seit Beginn der russischen Vollinvasion 2022 dokumentiert. Es konnte allerdings nur einen Teil der möglichen Betroffenen befragen. „Die 1004 Fälle sind nur ein Bruchteil der Realität“, sagte Bell. Die Angaben beruhen auf vertraulichen Gesprächen mit Hunderten Betroffenen sowie auf Gerichtsunterlagen und amtlichen Dokumenten.
Ihr Team hat keinen Zugang zu den russisch besetzten Gebieten und kann nur Menschen sprechen, die aus Gefangenschaft entlassen wurden und sich auf Gebiet befinden, das die Ukraine kontrolliert. Die meisten Opfer seien Männer, die in Gefangenschaft waren. Viele berichteten über Stromstöße mit einem sowjetischen Feldtelefon, dem sogenannten „Tapik“.
Auch russische Kriegsgefangene hätten von sexualisierter Gewalt berichtet. Bei der Hälfte der 112 dokumentierten Fälle sei es bei Drohungen geblieben. Im Gegensatz zu Russland kooperiere die Ukraine mit dem UN-Team und biete ihm Zugang zu allen Gefangenenlagern, sagte Bell.
Die UN verlangen, dass Russland und die Ukraine alle glaubhaften Vorwürfe „unverzüglich, gründlich und unparteiisch“ untersuchen. Verantwortliche sollen unabhängig von Rang oder Zugehörigkeit zur Rechenschaft gezogen werden.
Die UN verlangen, dass Russland und die Ukraine alle glaubhaften Vorwürfe „unverzüglich, gründlich und unparteiisch“ untersuchen. Verantwortliche sollen unabhängig von Rang oder Zugehörigkeit zur Rechenschaft gezogen werden.
Anna Schimpp
Russland: Tote bei ukrainischen Angriffen in Kursk und Enerhodar
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die russische Region Kursk soll ein Mann getötet und drei weitere werden verletzt worden sein, sagt der russische Regionalgouverneur Alexander Chinschtein. Zudem soll eine Person bei Beschuss in der von Russland kontrollierten Stadt Enerhodar in der ukrainischen Region Saporischschja getötet worden sein, teilen die russischen Behörden mit.
Anna Schimpp
Ukraine: Tote nach russischen Angriffen im Gebiet Schytomyr
Durch russische Angriffe sind im Gebiet Schytomyr westlich von Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, mit. Den Angaben zufolge wurde ein ziviles Unternehmen auf einem Industriegelände im Landkreis Korosten angegriffen. Brände in Lagerhallen und Produktionsstätten seien gelöscht. Korosten liegt etwa 125 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Angaben zum Waffentyp und zum Zeitpunkt des Angriffs machte er nicht. Am Donnerstagabend warnte die ukrainische Luftwaffe jedoch vor anfliegenden Marschflugkörpern des Typs Banderol in dieser Region.
Angaben zum Waffentyp und zum Zeitpunkt des Angriffs machte er nicht. Am Donnerstagabend warnte die ukrainische Luftwaffe jedoch vor anfliegenden Marschflugkörpern des Typs Banderol in dieser Region.