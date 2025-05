Die Regierung in Kiew hat Russland eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg von Montag an angeboten. „Die Ukraine und alle Verbündeten sind bereit für eine vollständige, bedingungslose Waffenruhe zu Land, in der Luft und auf See für mindestens 30 Tage schon ab Montag“, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X . „Wenn Russland zustimmt und eine wirksame Überwachung gewährleistet ist, können ein dauerhafter Waffenstillstand und vertrauensbildende Maßnahmen den Weg zu Friedensverhandlungen ebnen.“Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und der polnische Regierungschef Donald Tusk machten sich mit einem gemeinsamen Besuch in Kiew für die Waffenruhe stark. Nach Angaben von Sybiha telefonierten die vier und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte wie auch europäische Ukraine-Verbündete zuletzt die Forderung nach einer 30-tägigen Waffenruhe bekräftigt und Russland mit Sanktionen gedroht, falls es nicht zustimmt. Russland forderte als Voraussetzung ein Ende der Waffenlieferungen an Kiew.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte eine Waffenruhe, „um den Weg für sinnvolle Friedensverhandlungen zu ebnen“. Auf der Plattform X schrieb sie zudem: „Der Ball liegt nun im Feld Russlands. Wir sind bereit, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten und im Falle eines Bruchs des Waffenstillstands weitere scharfe Sanktionen zu verhängen.“ Auch EU-Ratspräsident António Costa unterstützte dies.Noch bis Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) gilt eine einseitig von Russland verhängte dreitägige Waffenruhe aus Anlass der Feiern zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Die Kriegsparteien warfen sich in den vergangenen beiden Tagen immer wieder Verstöße dagegen vor.