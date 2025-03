Großbritannien und Frankreich wollen einen Plan für eine Waffenruhe in der Ukraine ausarbeiten. Das sagte der britische Premierminister Keir Starmer in einem BBC -Interview kurz vor Beginn der Ukraine-Konferenz europäischer und westlicher Spitzenpolitiker in London.„Wir haben uns nun darauf geeinigt, dass das Vereinigte Königreich zusammen mit Frankreich und möglicherweise ein oder zwei weiteren Ländern mit der Ukraine an einem Plan zur Beendigung der Kämpfe arbeiten wird“, sagte Starmer. Anschließend solle der Plan mit den Vereinigten Staaten besprochen werden. Das sei das Ergebnis von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump am Samstag.Starmer nannte drei Punkte, die seiner Meinung nach für einen dauerhaften Frieden notwendig seien: Eine starke Ukraine, die zur Not weiterkämpfen könne, um in einer starken Verhandlungsposition zu sein. Ein europäisches Element mit Sicherheitsgarantien. Und eine Absicherung durch die USA. Man könne keinen Deal haben, der wieder auseinanderfällt, sagte Starmer, das sei, worüber sich Selenskij Sorgen mache, „zu Recht“. Er selbst traue Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht, weshalb eine Sicherheitsgarantie notwendig sei.Der britische Premierminister betonte, er wolle eine Koalition formen, um konkrete europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Weg zu bringen. „Das ist wahrscheinlich erst einmal eine Koalition der Willigen“, sagte Starmer, angeführt von London und Paris. Zwar wolle er an niemandem Kritik üben, es sei aber besser so, als auf jedes einzelne Land in Europa zu warten. Zu dem Eklat im Weißen Haus zwischen Selenskij, Trump und dessen Vize Vance sagte Starmer: „Ich fühlte mich unwohl.“ Es habe offensichtlich eine Menge Anspannung geherrscht, und die Kameras seien an gewesen. „Das will niemand sehen“, sagte er. Dass Selenskij etwas falsch gemacht habe, glaube er nicht. Aber nach dem Eklat habe er den Hörer in die Hand genommen und mit den Beteiligten gesprochen. „Mein Antrieb war, dies gewissermaßen zu überbrücken und uns wieder auf den zentralen Fokus zurückzuführen“, so Starmer. Ob die USA eine Sicherheitsgarantie geben würde, und wie eine Linie zwischen der Ukraine und Russland aussehen könnte, müsse weiter diskutiert werden. Trump wolle jedenfalls einen dauerhaften Frieden, davon sei er überzeugt.(Dieser Text wurde mehrmals aktualisiert.)Hier hören Sie die aktuelle Ausgabe unseres Nachrichtenpodcast "Auf den Punkt" zur Thematik: