Tote und Verletzte bei massiven Luftangriffen auf Ukraine – Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Bei schweren Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij mindestens fünf Menschen getötet und weitere zehn verletzt worden. Russland hatte die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern überzogen. Auch gelenkte Flugzeugbomben und Raketen kamen zum Einsatz. Im gesamten Land herrschte Luftalarm, Explosionen hallten durch die Nacht, teils von Einschlägen der Drohnen, teils verursacht von den Geschossen der Flugabwehr.



Am späten Abend waren die ersten Drohnen am Himmel über dem Osten und Süden der Ukraine aufgetaucht, wie die Luftwaffe mitteilte. Schon beim Anflug nahm die Flugabwehr die unbemannten Flugkörper ins Visier und schoss 73 Kampfdrohnen ab. Die ersten Drohnenangriffe wurden anschließend aus der Großstadt Saporischschja gemeldet. Die Stadt am Dnipro geriet am frühen Morgen in einen kombinierten Angriff von Drohnen und Kampfflugzeugen, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram berichtete. Nach seinen Worten schlugen mindestens zehn Kampfdrohnen und gelenkte Flugzeugbomben in der Stadt ein. Hier sei ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens acht weitere Bewohner seien verletzt worden. In einigen Stadtteilen sei die Versorgung mit Wasser und Strom ausgefallen.





Ein Schwerpunkt der Angriffe war auch die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, sagte, die Flugabwehrsysteme der Stadt seien im Dauereinsatz gewesen, um zunächst einen russischen Drohnen- und dann einen Raketenangriff abzuwehren. Teile der Stadt waren am Morgen ohne Strom, der öffentliche Nahverkehr funktionierte noch nicht. Sadowyj warnte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, es sei „gefährlich, auf die Straße zu gehen“. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Maksym Kosyzkyj, kamen bei dem Angriff zwei Menschen ums Leben. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, schreibt er auf Telegram.



Als Reaktion auf die massiven Angriffe Russlands in der benachbarten Ukraine ließ das polnische Militär in der Nacht Kampfflugzeuge zum Schutz seines Luftraums aufsteigen. Auch Kampfjets der Nato-Verbündeten, die in Polen stationiert sind, kamen zum Einsatz. Die gesamte Flugabwehr des Landes sei in Alarmbereitschaft gesetzt worden, berichteten polnische Medien.