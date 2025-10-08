Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij: Moskau steckt hinter Drohnenflügen in Europa
Merz: Putin führt hybriden Krieg gegen Deutschland
Merkel: EU-Dialog mit Putin vor Invasion der Ukraine gescheitert – Polen und baltische Staaten hätten gebremst
Erneut Stromausfall und Tote in russischer Grenzregion Belgorod
Tote und Verletzte bei massiven Luftangriffen auf Ukraine – Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Julia Bergmann
Von der Leyen: Luftraumverletzung ist hybride Kriegsführung
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wertet die jüngsten Drohnen-Vorfälle und andere Luftraumverletzungen in Europa als hybride Kriegsführung. "Dies sind keine zufälligen Schikanen", sagte sie vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Es handele sich vielmehr um eine zusammenhängende und eskalierende Kampagne mit dem Ziel, die Bürger zu verunsichern, die Entschlossenheit der EU zu testen, die Union zu spalten und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. "Und es ist an der Zeit, es beim Namen zu nennen. Das ist hybride Kriegsführung." Ähnliche hatte sich am Montag bereits Bundeskanzler Friedrich Merz geäußert.
Von der Leyen macht Russland nicht für alle Vorfälle verantwortlich. Es sei jedoch klar, dass es das Ziel Russlands sei, in Europa Zwietracht zu säen. Vertreter der EU haben einige der jüngsten Vorfälle Moskau zugeschrieben. Beim Kampf gegen den hybriden Krieg Russlands gehe es nicht nur um traditionelle Verteidigung, sagte von der Leyen. Dies erfordere von allen eine neue Denkweise. "Wir können uns entweder wegducken und zusehen, wie die russischen Bedrohungen eskalieren, oder wir begegnen ihnen mit Einigkeit, Abschreckung und Entschlossenheit."
Christoph Heinlein
Russland greift erneut Energieinfrastruktur der Ukraine an
Russland hat erneut die ukrainische Energieversorgung mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der Region Tschernihiw sind nach Angaben des regionalen Energieversorgers Tschernihiwoblenergo etwa 4500 Abnehmer ohne Strom. Bei einem Angriff auf ein Wärmekraftwerk seien zwei Mitarbeiter verletzt worden, teilte der Versorger DTEK mit. Die Anlage sei schwer beschädigt worden.
Seit dem 2022 von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriff seien Wärmekraftwerke von DTEK mehr als 200 Mal beschossen worden, schrieb das Unternehmen bei Telegram. In der Region kam es nach einem Angriff auf einen Güterzug Behörden zufolge außerdem zu Ausfällen im Zugverkehr um die Stadt Nischyn.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe attackierten Moskaus Streitkräfte die Ukraine in der Nacht mit 183 Kampfdrohnen. Davon seien 154 abgewehrt worden. Demnach gab es 22 Einschläge an 11 Orten. In der südukrainischen Stadt Cherson wurden zwei Menschen bei russischen Angriffen getötet, wie der Gouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, mitteilte. Eine weitere Frau sei verletzt worden. Bei einem Drohnentreffer auf ein Haus in der grenznahen Region Sumy wurden nach Angaben des Gouverneurs Oleh Hryhorow ein vierjähriges Mädchen, ihre Mutter und ihre Großmutter verletzt. Das Kind habe schwere Verbrennungen erlitten, sein Zustand sei kritisch, schrieb Hryhorow bei Telegram. Fünf Verletzte gab es Gouverneur Serhij Lyssak zufolge nach Angriffen mit Drohnen und Raketenwerfern im Gebiet Dnipropetrowsk. Er berichtete zudem von zahlreichen Schäden an Privathäusern, Wirtschaftsgebäuden, einem Unternehmen, einer religiösen Organisation und einer Gasleitung.
Dominik Fürst
Putin: Das wird der Ukraine nicht helfen
Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit der Militärführung bekräftigt, an den Kriegszielen in der Ukraine festzuhalten. Die Ukraine versuche zwar, Schläge gegen Ziele tief im Landesinneren Russlands auszuführen; „aber das wird ihr nicht helfen“, sagte Putin.
Kiew wolle mit den Gegenangriffen seinen westlichen Unterstützern Erfolge vorspielen, dabei müssten die ukrainischen Streitkräfte an der Frontlinie zurückweichen, behauptete Putin. Im Anzug feierte er mit Kommandeuren in Flecktarn-Uniform bei einem Festessen auch seinen 73. Geburtstag, wie das Staatsfernsehen zeigte.
Die Ukraine versetzt Russland in ihrem Abwehrkampf gegen Putins Angriffskrieg immer wieder empfindliche Schläge etwa gegen Treibstofflager und Ölraffinerien. Die Folgen dieser Angriffe reichen jedoch nicht heran an die verheerenden Zerstörungen und vielen Todesopfer der seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Invasion in der Ukraine.
MIKHAIL METZEL/AFP
Dominik Fürst
Selenskij: Moskau steckt hinter Drohnenflügen in Europa
Wolodimir Selenskij wirft Russland vor, mit Drohnenflügen die Lage in Europa destabilisieren zu wollen. Moskau benutze seine Schattenflotte nicht nur, um mit dem Öltransport auf den Tankern den Krieg zu finanzieren, sondern auch für Sabotage und für verschiedene Versuche der Destabilisierung der Lage in Europa, sagte der ukrainische Präsident in seiner abendlichen Videobotschaft. Ein Beispiel dafür seien die Drohnenstarts von diesen Tankern, sagte er unter Berufung auf Angaben seines Auslandsgeheimdienstes.
Offiziell gibt es bisher nach den Drohnensichtungen etwa in Dänemark und in Deutschland keine gesicherten Informationen zur Herkunft der Flugobjekte. Russland betont, damit nichts zu tun zu haben. Der Vizechef des nationalen russischen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedjew, bemerkte vielmehr, es sei wahrscheinlich, dass ukrainische Kräfte selbst mit solchen Drohnenflügen provozieren wollten, um Europa in einen Krieg gegen Russland hineinzuziehen. Die Ukraine produziert selbst auch Drohnen mit großer Reichweite.
Selenskij kündigte an, die Geheimdienstinformationen mit den Verbündeten der Ukraine zu teilen.
Nadja Lissok
2000 Kilometer von der Front entfernt: Drohnen in Westsibirien gemeldet
Die Ukraine hat nach russischen Angaben die ölreiche Region Tjumen in Westsibirien mit Drohnen angegriffen – mehr als 2000 Kilometer von der Front entfernt. Drei Drohnen seien auf dem Gelände eines Unternehmens in der Gebietshauptstadt Tjumen entdeckt und unschädlich gemacht worden, teilte die Regionalverwaltung mit. Der Vorfall soll sich am Montagabend ereignet haben. Es habe keine Schäden und Verletzten gegeben, heißt es in der auf Telegram verbreiteten Mitteilung.
Der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova hingegen berichtete, dass eine Raffinerie getroffen worden sei. Auf dem als Beweisfoto angefügten Bild sind aber nur unwesentliche Schäden an einer Schutzwand vor den eigentlichen Öltanks zu erkennen. Ob das Foto aus Tjumen stammt, kann nicht unabhängig überprüft werden.
Tjumen liegt im asiatischen Teil Russlands. Sollten die Flugobjekte in der Ukraine gestartet worden seien, wäre es das erste Mal, dass Kiews Langstreckendrohnen das Uralgebirge überquert haben. Im Sommer hatte die Ukraine schon einmal strategische Bomber in Irkutsk in Ostsibirien mit Drohnen attackiert. Diese Drohnen allerdings waren auf Lkw ins Land geschmuggelt worden und wurden in der Nähe des Militärflugplatzes gestartet.
Juri Auel
Merz: Putin führt hybriden Krieg gegen Deutschland
Russlands Präsident Wladimir Putin führt aus Sicht von Kanzler Friedrich Merz einen „hybriden Krieg“ gegen Deutschland. Der CDU-Chef sagte im ntv-Talk „Pinar Atalay“ über Putin: „Er führt einen Informationskrieg gegen uns. Er führt einen militärischen Krieg gegen die Ukraine und dieser Krieg richtet sich gegen uns alle.“ Der Kremlchef wolle die politische Ordnung Europas von den Füßen auf den Kopf stellen. „Und deswegen unterstützen wir die Ukraine, sagte Merz. Es liege im deutschen Interesse, die politische Ordnung der offenen, freiheitlichen Gesellschaften in Europa zu verteidigen. Auf die Frage, ob Putin Krieg gegen Deutschland führe, sagte Merz: „Er führt einen hybriden Krieg gegen uns.“
Mit Blick auf eine Häufung von Drohnenvorfällen in Deutschland und europaweit sagte Merz: „Wir kennen die Bedrohung.“ Putin wolle einschüchtern und Angst machen. „Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir werden uns auch gegen diese Bedrohung wirksam zur Wehr setzen.“
Auf die Frage, ob er überlegt habe, Putin anzurufen, sagte der Kanzler. „Ich überlege das natürlich. Ich sehe nur, dass im Augenblick jeder Versuch, mit ihm zu sprechen, in noch härteren Angriffen auf die Ukraine endet.“ Er habe darüber in der letzten Woche eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Kopenhagen gehabt. „Er hat uns den Vorwurf gemacht, dass wir nicht verhandeln wollen.“ Er habe ihm gesagt, Orbán sei letztes Jahr im Juli als EU-Ratspräsident in Kiew und dann in Moskau gewesen. „Und die Antwort von Putin war die Bombardierung eines Kinderkrankenhauses in Kiew. Und das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte.“
Juri Auel
Produktion in wichtiger russischer Raffinerie Kirischi läuft nach Angriff wohl weiter eingeschränkt
Nach einem Drohnenangriff auf die russische Ölraffinerie Kirischi ist Insidern zufolge die Produktion in der wichtigsten Einheit der Anlage eingestellt worden. Die Wiederaufnahme könne rund einen Monat dauern, sagten zwei Branchenkenner der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Zugleich werde eine andere, im September durch Drohnenangriffe beschädigte Einheit nun wieder in Betrieb genommen. Vom Raffineriebetreiber Surgutneftegaz war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.
Kirischi ist eine der größten Raffinerien Russlands. Der Stillstand in der wichtigsten Einheit dort könnte die russische Ölproduktion insgesamt etwas schmälern. In Russland kommt es derzeit bei einigen Benzinsorten zu Engpässen. Die Ukraine hat in ihrem Abwehrkampf zuletzt verstärkt russische Energieanlagen ins Visier genommen.
Kirischi ist eine der größten Raffinerien Russlands. Der Stillstand in der wichtigsten Einheit dort könnte die russische Ölproduktion insgesamt etwas schmälern. In Russland kommt es derzeit bei einigen Benzinsorten zu Engpässen. Die Ukraine hat in ihrem Abwehrkampf zuletzt verstärkt russische Energieanlagen ins Visier genommen.
Juri Auel
Merkel: EU-Dialog mit Putin vor Invasion der Ukraine gescheitert – Polen und baltische Staaten hätten gebremst
Vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hätte sich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel einen engeren Dialog der EU mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gewünscht. Sie habe damals, im Sommer 2021, zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein neues Gesprächsformat angestrebt, „dass wir mit Putin direkt als Europäische Union sprechen“, sagte Merkel in einem Interview des ungarischen Portals Partizán.
Sie habe damals gespürt, „dass das Minsk-Abkommen nicht mehr ernst genommen wird“. Das Aushandeln des Minsker Friedensabkommens sei richtig gewesen, „nur wir hatten dann in Corona eben keinerlei Möglichkeit mehr, uns mit Putin direkt auszutauschen, und das war sehr schlecht für die weitere Entwicklung“, sagte Merkel. Das Abkommen war 2015 geschlossen worden mit dem Ziel, die damals bereits herrschenden Kämpfe in der Ost-Ukraine zu beenden.
Direkte Gespräche der EU mit Putin seien damals „von einigen nicht unterstützt“ worden, „das waren vor allen Dingen die baltischen Staaten, aber auch Polen war dagegen, weil sie Angst hatten, dass wir keine gemeinsame Politik gegenüber Russland haben“, führte die Ex-Kanzlerin aus. „Meine Meinung war, wir müssen dann eben daran arbeiten, eine gemeinsame Politik zu haben. Auf jeden Fall ist es nicht zustande gekommen, und ja, dann bin ich aus dem Amt geschieden, und dann hat die Aggression Putins begonnen. Wir werden heute nicht mehr klären können, was gewesen wäre, wenn“, sagte Merkel.
Eine Sprecherin Merkels teilte auf Anfrage mit, die Aussagen der früheren Kanzlerin seien „nicht neu“. Bei einer Veranstaltung im Juni 2022 habe sie sich bereits entsprechend zur Lage im Juni 2021 geäußert. Die Haltung der baltischen Staaten und Polen zu einem Dialog mit Putin erwähnte sie damals aber nicht.
Estlands Außenminister Margus Tsahkna wies die Aussagen von Merkel als unverschämt und falsch zurück. Der Grund für Russlands umfassende Aggression sei Putins Unfähigkeit, den Kollaps der Sowjetunion zu akzeptieren, sowie der frühere Wunsch der westlichen Länder, mit Putin zu verhandeln und seine Taten zu ignorieren, sagte er in einer Mitteilung des Außenamtes in Tallinn. So seien weder der Krieg in Georgien 2008 noch Russlands Annexion der Krim 2014 auf starke Reaktionen gestoßen.
„In unserer Region wurde Russlands wahre Natur schon früh erkannt, und es wurde vor den von Russland ausgehenden Gefahren gewarnt. Die große Mehrheit der westlichen Welt zog es jedoch vor, dies zu ignorieren“, sagte Tsahkna. Deutschland habe unter Merkels Führung zudem die Kosten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland falsch eingeschätzt und durch die Eröffnung der Nord-Stream-Pipeline dazu beigetragen, von Russland energieabhängig zu bleiben.
Christoph Heinlein
Polen überstellt gesuchten Ukrainer vorerst nicht an Deutschland
Ein wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an den Sprengstoffanschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in Polen festgenommener ukrainischer Tauchlehrer wird vorerst nicht an Deutschland überstellt. Ein polnisches Gericht ordnete am Montag an, dass der Mann für weitere 40 Tage in Polen in Haft bleiben müsse. In dieser Zeit soll darüber entschieden werden, ob der Verdächtige auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls an Deutschland überstellt wird. Wolodimir Z. war vergangenen Dienstag in der Nähe von Warschau gestellt worden. Ein Gericht hatte zunächst eine siebentägige Haft angeordnet. Die Verteidigung hatte angekündigt, sich gegen eine Überstellung nach Deutschland zu wehren. Sie argumentierte, die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sei angesichts des russischen Krieges in der Ukraine unzulässig.
Christoph Heinlein
Ukraine: Angriffe auf Sprengstofffabrik und Ölterminal in Russland und auf Krim
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine wichtige Sprengstofffabrik im Westen Russlands und ein Ölterminal auf der besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Nach dem Angriff auf die Fabrik seien zahlreiche Explosionen gemeldet worden, teilt der Generalstab mit. In dem Ölterminal sei ein Feuer ausgebrochen. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Christoph Heinlein
Selenskij: Viele westliche Bauteile in russischen Waffen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat beklagt, dass trotz der Sanktionen weiterhin zahlreiche Bauteile russischer Waffen aus dem Ausland stammten. „Während des massiven kombinierten Angriffs auf die Ukraine in der Nacht des 5. Oktober hat Russland 549 Waffensysteme benutzt, die 102 785 im Ausland hergestellte Komponenten enthielten“, schrieb er in sozialen Medien.
Demnach sind darunter auch welche von Unternehmen aus Deutschland, den USA, China und Taiwan sowie Großbritannien. Mehr als 100 000 im Ausland hergestellte Bauteile seien in Kampfdrohnen gefunden worden. Die Partner der Ukraine hätten bereits detaillierte Informationen über die Firmen und Produkte. „Es ist entscheidend, jede Umgehung von Sanktionen zu unterbinden, denn Russland nutzt jede, um weiter zu töten“, sagte Selenskij.
Christoph Heinlein
Russland weist Drohnenvorwürfe aus Deutschland zurück
Nach Drohnensichtungen in Deutschland hat Russland Vorwürfe einer Beteiligung zurückgewiesen. „In Europa gibt es viele Politiker, die dazu neigen, derzeit für alles Russland verantwortlich zu machen. Sie tun dies stets unbegründet und pauschal“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.
Merz hatte am Sonntag in der ARD-Sendung „Caren Miosga“ nach den Drohnensichtungen in München die Vermutung geäußert: „Wahrscheinlich wird jedenfalls ein wesentlicher Teil davon aus Russland gesteuert.“ Merz sagte auch: „Wir wissen, dass Putin uns testen will.“
Präsident Wladimir Putin hatte am vergangenen Donnerstag erklärt, dass die Anschuldigungen gegen Russland wohl dazu dienen sollen, die Lage weiter anzuheizen und Europa dazu zu bringen, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Zugleich wies er auf einem Forum vor internationalen Gästen auch Vorwürfe als Unsinn zurück, dass Russland ein Nato-Land angreifen wolle.
Christoph Heinlein
Erneut Stromausfall und Tote in russischer Grenzregion Belgorod
Nach einem ukrainischen Angriff ist es in der russischen Grenzregion Belgorod erneut zu Stromausfällen gekommen. Es gebe Schäden an der Energieinfrastruktur, teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Sonntagabend bei Telegram mit. Außerdem habe es mindestens zwei Tote gegeben. Am Montagmorgen schrieb er, dass es nach Arbeiten der Energieversorger noch in 24 Ortschaften teilweise Stromabschaltungen gebe. Betroffen seien 5400 Einwohner. Erst Ende September war es in der Gebietshauptstadt Belgorod zu einem massiven Blackout nach einem ukrainischen Angriff gekommen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht 251 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt zu haben. Eine abgefangene Drohne war nach Auskunft des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin unterwegs in die russische Hauptstadt.
Auch ukrainische Behörden informierten in der Nacht zum Montag über russische Angriffe. Der Gouverneur der Region Charkiw in der Ostukraine, Oleh Synjehubow, schrieb bei Telegram von vier Verletzten, wobei drei eine akute Stressreaktion erlitten hätten. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge attackierte Russland sein Nachbarland in der Nacht mit 116 Kampfdrohnen, von denen 86 abgewehrt worden seien. Den Angaben nach gab es 30 Einschläge an sieben Orten.
Matthias Becker
Angriff auf Industriepark in Westukraine
Bei dem russischen Luftangriff auf die Westukraine ist in Lwiw ein Großbrand in einem Industriepark ausgebrochen. Bürgermeister Andrij Sadowyj veröffentlichte ein Foto bei Telegram, auf dem die in Flammen stehenden Anlage zu sehen war. Bei dem Angriff auf den Industriepark Sparrow gebe es keine Verletzten, sagte Sadowyj. Auf dem Gelände habe es kein einziges militärisches Ziel gegeben. Die Region nahe der Grenze zu Polen ist für die Ukraine wichtig für die Anlieferung westlicher Militärgüter.
Feuerwehrleute bekämpfen den Brand an der beim russischen Luftangriff getroffenen Industrieanlage in Lwiw. REUTERS
Polen, dessen Staatsgebiet nur gut 50 Kilometer weiter westlich beginnt, teilte mit, seine Luftstreitkräfte seien wegen der Angriffe erneut in Einsatzbereitschaft versetzt worden. „Um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten, hat das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet“, hieß es in einer bei X veröffentlichten Mitteilung.
Matthias Becker
Tote und Verletzte bei massiven Luftangriffen auf Ukraine – Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Bei schweren Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij mindestens fünf Menschen getötet und weitere zehn verletzt worden. Russland hatte die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern überzogen. Auch gelenkte Flugzeugbomben und Raketen kamen zum Einsatz. Im gesamten Land herrschte Luftalarm, Explosionen hallten durch die Nacht, teils von Einschlägen der Drohnen, teils verursacht von den Geschossen der Flugabwehr.
Am späten Abend waren die ersten Drohnen am Himmel über dem Osten und Süden der Ukraine aufgetaucht, wie die Luftwaffe mitteilte. Schon beim Anflug nahm die Flugabwehr die unbemannten Flugkörper ins Visier und schoss 73 Kampfdrohnen ab. Die ersten Drohnenangriffe wurden anschließend aus der Großstadt Saporischschja gemeldet. Die Stadt am Dnipro geriet am frühen Morgen in einen kombinierten Angriff von Drohnen und Kampfflugzeugen, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram berichtete. Nach seinen Worten schlugen mindestens zehn Kampfdrohnen und gelenkte Flugzeugbomben in der Stadt ein. Hier sei ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens acht weitere Bewohner seien verletzt worden. In einigen Stadtteilen sei die Versorgung mit Wasser und Strom ausgefallen.
Ein Schwerpunkt der Angriffe war auch die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, sagte, die Flugabwehrsysteme der Stadt seien im Dauereinsatz gewesen, um zunächst einen russischen Drohnen- und dann einen Raketenangriff abzuwehren. Teile der Stadt waren am Morgen ohne Strom, der öffentliche Nahverkehr funktionierte noch nicht. Sadowyj warnte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, es sei „gefährlich, auf die Straße zu gehen“. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Maksym Kosyzkyj, kamen bei dem Angriff zwei Menschen ums Leben. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, schreibt er auf Telegram.
Als Reaktion auf die massiven Angriffe Russlands in der benachbarten Ukraine ließ das polnische Militär in der Nacht Kampfflugzeuge zum Schutz seines Luftraums aufsteigen. Auch Kampfjets der Nato-Verbündeten, die in Polen stationiert sind, kamen zum Einsatz. Die gesamte Flugabwehr des Landes sei in Alarmbereitschaft gesetzt worden, berichteten polnische Medien.
